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Карпаты - Волынь онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 31 августа 2021, 19:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Карпаты
Львов
0 - 1
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87'
Волынь
Луцк
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
47%
Ничья
20%
Волынь
33%
Последние матчи - Карпаты
Вторая лига 2021/2022
27.08.2021 - 18:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершен Карпаты П
Вторая лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:30 Диназ 1 - 0 Завершен Карпаты П
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 18:00 Карпаты 1 - 0 Завершен Карпаты В
Вторая лига 2021/2022
14.08.2021 - 18:00 Карпаты 2 - 1 Завершен АФСК В
Вторая лига 2021/2022
08.08.2021 - 17:00 Днепр 1 - 3 Завершен Карпаты В
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Последние матчи - Волынь
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 18:45 Волынь 0 - 3 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 15:30 Прикарпатье 1 - 1 Завершен Волынь Н
Кубок Украины 2021/2022
18.08.2021 - 17:30 Нива 1 - 2 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
13.08.2021 - 18:30 Волынь 1 - 1 Завершен ФК Ужгород Н
Первая лига 2021/2022
08.08.2021 - 17:00 Альянс 0 - 0 Завершен Волынь Н
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
47%
Ничья
20%
Волынь
33%
Трансляция
79'
Кожанов потерял равновесие на мокром газоне. На этом и закончилась атака хозяев правым флангом.
77'
Опасный момент
Дальний удар от Лобая! Выше цели.
74'
Замена
Галинков сменил Дударенко. Повалий сменил Заставного.
71'
Вялая контратака Волыни закончилась передачей назад.
69'
Очередной прострел Заставного заблокирован.
66'
Замена
Климец сменил Крыстина.
63'
Карпаты ринулись отыгрываться. Волынь отошла к своим воротам.
60'
Желтая карточка
Кожанов получил желтую за симуляцию.
56'
Гоооол!!!
А вот и гол! Сасовский замыкает подачу с угла поля! Довольно простой навес и уже Волынь впереди! 0:1!
53'
Опасный момент
Кожанов пробил со средней дистанции. Мяч летит мимо ворот.
49'
Неприятное падение Гуменюка. Игрок приходит в себя.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме Карпаты были значительно активнее и острее. Волынь пыталась атаковать, но все выпады лучан прерывались еще в центре поля. Волынь всем составом в обороне. Карпаты имеют больше шансов победить в этой дуэли.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Опасный момент
Очередной прострел Заставного закончился вмешательством кипера лучан. Коркодим в порядке.
40'
Опасный момент
Кожанов пробил со второго темпа. Мяч пошел мимо дальней штанги.
37'
Приймак вихрем промчался в финальную треть и... Мяч потерян.
33'
Желтая карточка
Сасовский получил желтую за свой фол.
30'
Прострел Заставного пришелся в гущу игроков гостей. Перехват.
28'
Детская ошибка Волыни при выходе в атаку. Передача пошла на закрытого игрока. Перехват и Будник с Заставным пошли в контрвыпад.
25'
Опасный момент
Заставный пробил с угла штрафной после передачи Кожанова с углового. Рядом с ближней штангой.
23'
Устали от владения Карпаты. Мяч у Волыни.
19'
Будник оказался почти вплотную с защитником, но пробивать не стал. Слишком мало времени для принятия решений.
15'
Оборона гостей выглядит монолитной, но вся "мощь" связана со статичностью защитников Волыни. Немного точнее будут навесы Карпат - вся эта стена станет бесполезной.
12'
Дождь прекратился. Мяч на половине поля Карпат. Защитники львовян катают сферу между собой.
9'
Ткачук отдал на Кожанова, но последнего накрыли волынские защитники. Быстрый перехват от гостей.
6'
Сильнейший дождь во Львове. Погода мешает темпу встречи.
3'
Пока без моментов. Карпаты с мячом.
Карпаты, стартовый состав: Силецкий, Симинин, Маткобожик, Лобай, Дударенко, Заставный, Ткачук, Приймак, Кожанов, Чачуа, Будник.
Волынь, стартовый состав: Коркодим, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Богомаз, Мартынюк, Рябов, Мороз, Крыстин, Янчук, Ковзар.
1'
Свисток
Матч начался!
Добрый вечер, дорогие друзья! UA- Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Украины: Карпаты - Волынь. Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча Карпаты - Волынь 31.08.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Карпаты (Львов) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 31.08.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Карпаты - Волынь можно посмотреть 31.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Карпаты - Волынь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Карпаты был сыгран против ЛНЗ - 27.08.2021, в рамках турнира Вторая лига 2021/2022 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Альберт Шахов

Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Металлист - 28.08.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Следите за результатами матча Карпаты - Волынь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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