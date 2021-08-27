Карпаты - Волынь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Карпаты (Львов) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022.
Дата проведения матча: 31.08.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 2021
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Карпаты был сыгран против ЛНЗ - 27.08.2021, в рамках турнира Вторая лига 2021/2022 и закончился победой команды ЛНЗ.
Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Альберт Шахов
Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Металлист - 28.08.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
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