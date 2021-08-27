Карпаты - Волынь онлайн трансляция матча

Анонс матча Карпаты - Волынь 31.08.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Карпаты (Львов) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 31.08.2021

Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)

Год основания Карпаты (Львов): 2021

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Карпаты был сыгран против ЛНЗ - 27.08.2021, в рамках турнира Вторая лига 2021/2022 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)

Год основания Волынь (Луцк): 1960

Страна: Украина

Тренер: Альберт Шахов



Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Металлист - 28.08.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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