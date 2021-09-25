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Вест Хэм Юнайтед - Рапид онлайн трансляция матча

Лига Европы - 30 сентября 2021, 22:00 - Стадион Лондон
Главный судья: Тобиас Штилер
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 - 0
Обновить
41'
Рапид
Вена
Ход матча
29' Деклан Райс
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
34%
Ничья
31%
Рапид
34%
П1: 1.50 Х: 3.44 П2: 8.40
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.50 Х: 3.44 П2: 8.40
П1: 1.50 Х: 3.44 П2: 8.40
П1: 1.53 Х: 3.40 П2: 8.00
Интересные факты
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Рапид Вена выигрывает в 43%.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Рапид Вена проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 43% матчей, Рапид Вена выигрывает в 43% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.86 гола, играя дома, а Рапид Вена забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Рапид Вена's.
  • Когда Рапид Вена лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рапид Вена% своих матчей.
  • Рапид Вена пропускает в каждом из последних 7 матчах.
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 19:45 Динамо 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Саутгемптон 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
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Последние матчи - Рапид
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 19:45 Рапид 0 - 1 Завершен Генк П
Лига Европы 2021/2022
26.08.2021 - 19:30 Заря 2 - 3 Завершен Рапид В
Лига Европы 2021/2022
19.08.2021 - 22:00 Рапид 3 - 0 Завершен Заря В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.07.2021 - 21:30 Спарта 2 - 0 Завершен Рапид П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.07.2021 - 21:30 Рапид 2 - 1 Завершен Спарта В
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Главные события
ГООЛ! Деклан Райс
29'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
34%
Ничья
31%
Рапид
34%
П1: 1.50 Х: 3.44 П2: 8.40
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.50 Х: 3.44 П2: 8.40
П1: 1.50 Х: 3.44 П2: 8.40
П1: 1.53 Х: 3.40 П2: 8.00
Составы команд
13
Альфонс Ареола
3
Крессуэлл, Аарон
23
Исса Диоп
15
Крейг Доусон
31
Бен Джонсон
22
Мохамед Саид Бенрахма
41
Деклан Райс
16
Нобл, Марк
11
Власич, Никола
9
Майкл Антонио
7
Андрей Ярмоленко
25
Гартлер, Пауль
22
Aiwu, Emanuel
30
Греймл, Лео
6
Кевин Виммер
31
Ульманн, Максимилиан
48
Деян Петрович
14
Срджан Граховац
36
Кельвин Аразе
8
Кнасмюллнер, Кристоф
14
Фунтас, Таксиарчис
29
Kara, Ercan
Стартовый состав
  • 11
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 9
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
    29
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 13
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 29
    Kara, Ercan
    Нападающий
  • 36
    Кельвин Аразе
    Нападающий
  • 8
    Кнасмюллнер, Кристоф
    Полузащитник
  • 14
    Фунтас, Таксиарчис
    Нападающий
  • 48
    Деян Петрович
  • 14
    Срджан Граховац
    Полузащитник
  • 22
    Aiwu, Emanuel
    Защитник
  • 30
    Греймл, Лео
    Защитник
  • 6
    Кевин Виммер
    Защитник
  • 31
    Ульманн, Максимилиан
    Защитник
  • 25
    Гартлер, Пауль
    Вратарь
Запасные игроки
  • 75
    Baptiste, Jamal
    Полузащитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Защитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 21
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 35
    Даррен Рэндолф
  • 1
    Лукаш Фабяньски
  • 42
    Alese, Aji
    Защитник
  • 21
    Unger, Bernhard
    Вратарь
  • 27
    Grull, Marco
    Полузащитник
  • 23
    Йонас Ауэр
  • 22
    Филип Стойкович
    Защитник
  • 20
    Максимилиан Хофманн
  • 13
    Торстен Шик
    Полузащитник
  • 11
    Ballo, Thierno
    Полузащитник
  • 6
    Ljubicic, Robert
    Полузащитник
  • 45
    Hedl, Niklas
    Вратарь
  • 32
    Kitagawa Koya
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Диетмар Кухбайуэр
Статистика матча
4
Удары мимо
2
65%
Владение мячом
35%
6
Штрафные
3
2
Фолы
6
1
Офсайды
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
4
Угловые
Блокировано ударов
3
Live Zone
Трансляция
39'
Офсайд
Затримався Ярмоленко (Вест Гем) за лінією останнього захисника. Офсайд у українця.
38'
"Рапід" теж знайшов свій момент. М'яч дійшов до Фунтаса котрий помилився і не зміг прийняти передачу під удар у штрафному майданчику. Зрештою Арасе пробив по горобцях. Передав Бенрахмі привіт.
34'
Знову навіс Нобла (Вест Гем) зі стандарту неточний. Вибили м'яч захисники.
33'
Ярмоленко (Вест Гем) обігрався з Антоніо, Майкл віддав на Бенрахму, котрий вперіщив напевно за стадіон.
29'
Гоооол!!!
Все-таки забиває Вест Гем! Ярмоленко красиво закинув у розріз на Антоніо, а той віддав поперек поля на Райса, котрий влучив уже в порожні ворота.
27'
Опасный момент
Доусон (Вест Гем) після подачі від кутового прапорця влучив у ліву стійку! Голкіпер нічого би вже не вдіяв. Щастить гостям.
26'
Нобл (Вест Гем) зі стандарту навісив у руки Гартлеру.
22'
Петрович (Рапід) намагався з лету пробити з меж штрафного майданчика, але влучив в захисника.
21'
Уголовой
Гості винесли подачу Крессвелла (Вест Гем) від кутового прапорця.
21'
Навіс Бенрахми (Вест Гем) перелетів увесь штрафний майданчик.
16'
Уголовой
Розіграли кутовий "молотобійці" коротким пасом, але не створили момент.
14'
Удар Фунтаса (Рапід) парирував Ареола. Без особливої небезпеки.
9'
Ярмоленко закинув правою ногою у штрафний майданчик - неточно.
8'
Райс (Вест Гем) знайшов Антоніо красивим пасом у штрафній зоні суперника, але той не зміг переграти воротаря. Щоправда, VAR би все одно не дав зафіксувати цей гол - був офсайд.
7'
Опасный момент
Райс (Вест Гем) після навісу зі стандарту головою влучив у стійку! На добиванні першим був Діоп, м'яч від якого проскакав трохи ліворуч від стійки воріт.
2'
Кара (Рапід) намагався перекинути голкіпера з дальньої відстані, але запустив м'яч далеко повз ворота.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Вест Гем": Ареола - Джонсон, Доусон, Діоп, Крессвелл - Нобл, Райс, Бенрахма - Ярмоленко, Антоніо, Влашич.
"Рапід": Гартлер - Емануель, Граймль, Віммер, Ульманн - Петрович, Граховац - Арасе, Кнасмюллер, Фунтас - Кара.
Вітаємо всіх шанувальників єврокубків! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу другого туру групового еатпу Ліги Європи між "Вест Гемом" та "Рапідом".
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Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Рапид 30.09.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 30.09.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Диетмар Кухбайуэр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Рапид можно посмотреть 30.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Рапид, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Лидс Юнайтед - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич

Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Генк - 16.09.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Генк.

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - Рапид онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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