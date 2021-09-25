Вест Хэм Юнайтед - Рапид онлайн трансляция матча

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Рапид 30.09.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 30.09.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Диетмар Кухбайуэр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Лидс Юнайтед - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: Рапид (Вена)

Год основания Рапид (Вена): 1898

Страна: Австрия

Тренер: Зоран Баришич



Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Генк - 16.09.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Генк.

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