Вест Хэм Юнайтед - Рапид онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Лондон.
Дата проведения матча: 30.09.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Диетмар Кухбайуэр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Лидс Юнайтед - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.
Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич
Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против Генк - 16.09.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Генк.
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