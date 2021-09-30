Заря - Рома онлайн трансляция матча

Рома's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Рома выигрывает в 44%.

Заря Луганск забивает 1.61 гола, играя дома, а Рома забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 25% матчей, Рома выигрывает в 44% матчей.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Рома забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.