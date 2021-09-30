Заря - Рома онлайн трансляция матча

Матч между командой Заря (Луганск) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 30.09.2021
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 26.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Лацио - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
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