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Заря - Рома онлайн трансляция матча

Лига конференций - 30 сентября 2021, 19:45 - Славутич-Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Бранку Годинью, Луиш Мигель
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 1
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61'
Рома
Рим
Ход матча
7' Стефан Эль Шаарави
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Заря
35%
Ничья
27%
Рома
38%
П1: 5.24 Х: 2.41 П2: 2.27
П1: 4.50 Х: 2.50 П2: 2.00
П1: 5.24 Х: 2.41 П2: 2.27
П1: 5.24 Х: 2.41 П2: 2.27
П1: 6.00 Х: 2.90 П2: 1.75
Интересные факты
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Рома выигрывает в 44%.
  • Заря Луганск забивает 1.61 гола, играя дома, а Рома забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 25% матчей, Рома выигрывает в 44% матчей.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец В
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Будё-Глимт 3 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Лацио 3 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.09.2021 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 19:00 Эллас Верона 3 - 2 Завершен Рома П
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Рома 5 - 1 Завершен ЦСКА В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 21:45 Рома 2 - 1 Завершен Сассуоло В
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Новости команд
Главные события
7'
Стефан Эль Шаарави ГООЛ!
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Заря
35%
Ничья
27%
Рома
38%
П1: 5.24 Х: 2.41 П2: 2.27
П1: 4.50 Х: 2.50 П2: 2.00
П1: 5.24 Х: 2.41 П2: 2.27
П1: 5.24 Х: 2.41 П2: 2.27
П1: 6.00 Х: 2.90 П2: 1.75
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
1
Удары в створ
5
8
Штрафные
5
5
Фолы
7
3
Блокировано ударов
3
Угловые
3
2
Удары мимо
1
4
Сейвы
1
Офсайды
1
Трансляция
58'
Молниеносная контратака удалась гостям. Перес принял вертикальный пас Дарбо и пробивал в дальний угол. Отличный сейв от Мацапуры.
54'
Вот это шанс у Зари! Кочергин в одно касание отдал на ход Алахьяру, но иранец принял неверное решение стрелять вдоль ворот. Никто из партнеров не успел откликнуться на его передачу.
50'
Сумбурное начало второго тайма. Обе команды ошибаются в простых передачах, темп игры крайне низок.
46'
Свисток
Стартовала вторая половина встречи!
Рома забила быстрый мяч и перешла в эконом-режим. Заре во втором тайме нужно рисковать, чтобы сравнять счет. Посмотрим, смогут ли луганчане переломить ход встречи.
45'
Свисток
Арбитр решил ничего не добавлять к основному времени. Перерыв.
43'
Стефан Эль-Шаарави взял на себя инициативу, сметился с фланга в центр и целил в дальнюю девятку. Мяч прошел выше ворот.
41'
Заря неплохо комбинирует на своей половине поля, а вот с продвижением в финальную треть возникают проблемы.
38'
Кочергин здорово навесил на Кабаева, но Владислав не подстроился под мяч. А ведь мог оказаться в отличной позиции для удара.
30'
Хорошая возможность отличиться была у Шомуродова. Он получил передачу на ход, а затем пробил в дальний угол ворот. Мацапура не позволил мячу оказаться в сетке.
29'
Снова Эль-Шаарави наносит удар по воротам Зари. На этот раз издали и недостаточно сильно. Легкий мяч для вратаря.
23'
Эль-Шаарави на исполнение пробивал в правый угол. Мацапура выручил свою команду.
19'
Булеца оказался с мячом в штрафной соперника, резко сместился в центр, но последовавший за этим удар пришелся в защитника.
17'
Хомченовский эффектно прошел по флангу и заметил Громова в центре. Нападающий Зари развернулся и плотно пробил по воротам, Патрисиу пришлось вступить в игру.
13'
Калафиори выполнил опасный навес с фланга. Игрокам Зари пришлось выносить мяч на угловой.
10'
Громов находился в штрафной без опеки, но подача Фаворова прошла слишком высоко.
7'
Гоооол!!!
Счет открыт! Дарбо одной передачей вскрыл оборону Зари, Эль-Шаарави с легкостью обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота.
5'
Первая атака Ромы ударом не завершилась. Хомченовский не пустил Переса к мячу.
3'
Заря неплохо начинает встречу. Несколько раз заставили соперника ошибиться при выходе из обороны.
1'
Свисток
Стартовал первый тайм!
Инфо
Стартовый состав Зари: Мацапура, Хомченовский (к), Цвек, Имереков, Фаворов, Кочергин, Назарина, Булеца, Сайядманеш, Громов, Кабаев.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу, Калафиори, Смоллинг, Кумбулла, Ибаньез, Кристанте, Дарбо, Эль-Шаарави, Пеллегрини (к), Перес, Шомуродов.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Заря – Рома.
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Анонс матча Заря - "Рома" 30.09.2021, Лига конференций

Матч между командой Заря (Луганск) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 30.09.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - "Рома" можно посмотреть 30.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Заря - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 26.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Лацио - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Заря - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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