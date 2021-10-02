Ворскла - Ингулец онлайн трансляция матча

Ворскла Полтава не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.

Ворскла Полтава забивает 1.94 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (3) в Ворскла Полтава. Evgen Opanasenko получил 3 в FC Ingulets Petrove.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 38% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 4-2-0

FC Ingulets Petrove проиграл 3 матчей подряд.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 38% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25% матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

FC Ingulets Petrove без побед в последних 4 играх.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

FC Ingulets Petrove не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне