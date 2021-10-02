Ворскла - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Ворскла в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Колос - 24.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Черноморец - 27.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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