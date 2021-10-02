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Ворскла - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 октября 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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перерыв
Ингулец
Петрово
Ход матча
20' Младен Бартулович 33' Пуцлин 36' Sharaj, Vladislav
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
40%
Ингулец
30%
П1: 2.00 Х: 2.58 П2: 5.34
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 4.75
П1: 2.00 Х: 2.58 П2: 5.34
П1: 2.00 Х: 2.58 П2: 5.34
П1: 1.98 Х: 2.60 П2: 5.30
Интересные факты
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Ворскла Полтава забивает 1.94 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (3) в Ворскла Полтава. Evgen Opanasenko получил 3 в FC Ingulets Petrove.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 38% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 4-2-0
  • FC Ingulets Petrove проиграл 3 матчей подряд.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 38% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 4 играх.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 31% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Ингулец 2 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
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Главные события
36'
Sharaj, Vladislav
Пуцлин
33'
20'
Младен Бартулович
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
30%
Ничья
40%
Ингулец
30%
П1: 2.00 Х: 2.58 П2: 5.34
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 4.75
П1: 2.00 Х: 2.58 П2: 5.34
П1: 2.00 Х: 2.58 П2: 5.34
П1: 1.98 Х: 2.60 П2: 5.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 73
    Rangelov B.
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
    33
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
    20
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
    36
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
Запасные игроки
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 99
    Владислав Вакула
    Полузащитник
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 22
    Elijah, Turcan
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
7
Штрафные
5
5
Фолы
7
6
Удары мимо
2
1
Удары в створ
6
1
Угловые
6
Сейвы
1
1
ЖК
2
2
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
44'
Запорожец забросом отрезал всю оборонительную линию Ворсклы, Полегенько избежал офсайда и готов был наносить удар, но не дотянулся до мяча.
42'
Полтавчане обрезались на своей половине поля, но Ингулец этим воспользоваться не сумел. Удар Шарая заблокирвал Скляр.
36'
Желтая карточка
Желтая в пассиве Шарая.
34'
Контратаку Ворсклы ударом головой завершал Тилль. Снова не хватило точности игроку сборной Люксембурга.
34'
Бартулович с 30-ти нанес плотный удар в створ. Кипер справился.
33'
Желтая карточка
Пуцлин сорвал контратаку Ингульца. Предупреждение.
31'
Плохотнюк получил передачу в штрафной, развернулся и отдал под удар Шараю. Удар получился сильным, но прямо в руки Ризныку.
28'
Тилль обыгрался со Степанюком и из полукруга целил в угол. Мяч разминулся с левой штангой.
26'
Опасный момент
Ризнык спасает свою команду! Прочитал ситуацию вратарь Ворсклы, вовремя сократил дистанцию и не позволил Ситало поразить угол ворот.
22'
Ситало принял верховую передачу в центральном круге, затем протащил мяч до штрафной, но на точный удар сил не хватило.
20'
Желтая карточка
Бойко наказывает Бартуловича за грубый фол в центре поля.
16'
Кане выиграл подбор и решился на дальний удар. Шуст правильно занимает позицию и берет этот мяч.
14'
Опасный момент
Скляр из вратарской не попадает по воротам! Никто не мешал игроку Ворсклы забивать. Остается лишь хвататься за голову.
12'
Ингулец провел неплохую атаку. Прошел заброс в штрафную, но Ситало не смог нанести акцентированный удар.
8'
Тамм наносил удар головой после подачи Скляра. Выше ворот.
5'
Ворскла полностью владеет инициативой на первых минутах встречи.
1'
Кане почти ворвался в штрафную Ингульца. Бартулович сыграл в отборе жестко, но чисто.
1'
Свисток
Первый тайм начался!
Инфо
Стартовый состав Ворскла: Ризнык, Пердута, Скляр, Тилль, Степанюк, Яворский, Тамм, Чеснаков (к), Пуцлин, Кане, Рангел.
Инфо
Стартовый состав Ингульца: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай, Полегенько, Плохотнюк, Бартулович (к), Ситало, Асмелаш, Ковалёв, Поспелов.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура УПЛ Ворскла – Ингулец.
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Анонс матча Ворскла - Ингулец 02.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Ворскла в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Ингулец можно посмотреть 02.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Колос - 24.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Черноморец - 27.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ворскла - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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