Металлист 1925 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-3

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Минай проиграл 3 матчей подряд.

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).

Минай без побед в последних 8 играх.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай проиграл 3 выездных матчей подряд.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Минай выигрывает в 11%.

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Минай не выиграл ни в одном из последних 19 выездных матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 27% матчей, Минай выигрывает в 11% матчей.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Металлист 1925 забивает 1.29 гола, играя дома, а Минай забивает 0.42 гола, играя на выезде (в среднем).

Минай пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Минай не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне