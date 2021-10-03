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Металлист 1925 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 октября 2021, 17:00 - Металлист . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
0 - 0
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перерыв
ФК Минай
Минай
Ход матча
11' Chenbay, Sergiy 18' Артем Габелок 33' Matic, Mislav
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
57%
Ничья
21%
ФК Минай
21%
П1: 2.44 Х: 2.26 П2: 4.46
П1: 2.10 Х: 2.30 П2: 4.33
П1: 2.44 Х: 2.26 П2: 4.46
П1: 2.44 Х: 2.26 П2: 4.46
П1: 2.44 Х: 2.50 П2: 3.65
Интересные факты
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-3
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Минай проиграл 3 матчей подряд.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).
  • Минай без побед в последних 8 играх.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Минай выигрывает в 11%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 19 выездных матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 27% матчей, Минай выигрывает в 11% матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Металлист 1925 забивает 1.29 гола, играя дома, а Минай забивает 0.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Минай не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
0
Побед
2
Игр
2
Побед
ФК Минай
Первая лига 2019/2020
10.07.2020 - 18:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
09.09.2019 - 19:00 Металлист 1925 2 - 3 Завершен ФК Минай
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 13:00 Эпицентр 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металлист 1925 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 19:00 Альянс 3 - 2 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Главные события
33'
Matic, Mislav
Артем Габелок
18'
Chenbay, Sergiy
11'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
57%
Ничья
21%
ФК Минай
21%
П1: 2.44 Х: 2.26 П2: 4.46
П1: 2.10 Х: 2.30 П2: 4.33
П1: 2.44 Х: 2.26 П2: 4.46
П1: 2.44 Х: 2.26 П2: 4.46
П1: 2.44 Х: 2.50 П2: 3.65
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
    18
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
    11
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
    33
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
Запасные игроки
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 4
    Иван Коваленко
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 20
    Bodnya, Roman
    Полузащитник
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
3
Штрафные
4
4
Фолы
3
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
2
ЖК
1
50%
Владение мячом
50%
1
Удары мимо
1
2
Угловые
2
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
И все, свисток на перерыв.
45'
Инфо
Минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Металлист вышел в атаку, у Ермакова была неплоха возможность, но тот решил отдать на обострение и потенциальный момент запорол.
40'
Коваленко крутил крутил на фланге, накрутил двух защитников харьковчан, но вот подал, в итоге, никуда.
37'
Батюшин вышел на ударную позицию, пробил, но Кучер все видел и спокойно забирает мяч.
35'
Селезнев снова упал в штрафной соперника. И снова ничего судья не дает.
34'
Габелок с этого штрафного делает навес, но Минай без проблем снимает воздух.
33'
Желтая карточка
Матич фолит на Батюшине и зарабатывает желтую и опасный штрафной для Металлиста 1925.
29'
Уголовой
Угловой подал Минай, но ничего интересного из навеса закарпатцы не выжали.
28'
Селезнев пока что без мяча. Причем минайцы стараются играть именно на него, иногда в ущерб потенциальному развитию атаки.
24'
Опасный момент
Как так? После углового Ченбай с 5 метров головой расстреливал ворота, но Кучер успевает выставить ногу! Это анрил, суперсейв!
21'
Тю… Голодюк пытался хитро покатить под удар, но уж очень неточно вышло.
17'
Желтая карточка
Габелок наступил на ногу Петрусенко. Это желтая.
16'
И снова все спокойно, вот Селя апеллирует к судье, что его подталкивали в центре поля.
13'
Ох! Ременюк продрался по флангу, вырезал в штрафную, но Марлисон дал с наскока выше ворот!
11'
Желтая карточка
Шенбай вставил Селезневу и получил отложенную желтую.
8'
Опасный момент
А вот интересно! После дальнего заброса Кучер руками забрал мяч, но кажется, что за линией штрафной. Это могло принести проблею, но Романов молит.
7'
Опасный момент
Минай убежал в контру, Кулиев очень неплохо пробивал, но Сидоренко, на месте!
3'
Все относительно спокойно пока что. Марлисон попробовал пробить, но его удар был заблокирован.
1'
Свисток
Матч начался, Минай начал с центра поля.
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Миная: Кучер, Коваленко, Гончар, Байдал, Мартин, Кулиев, Векляк, Селезнев, Месхи, Багайоко, Петрусенко
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Кравченко, Крыськив, Батюшин, Марлисон
Начнется матч в 17:00, а судить игру будет Виталий Романов.
Добрый вечер всем. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 10-го тура УПЛ, в котором Металлист 1925 примет Минай.
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Анонс матча Металлист 1925 - ФК Минай 03.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 10.07.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Минай можно посмотреть 03.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Десна - 26.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против ФК Львов - 26.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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