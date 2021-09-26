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Металлист - Нива онлайн трансляция матча

Первая лига - 02 октября 2021, 18:45 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
До начала
00 : 00 : 00
Нива
Тернополь
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
42%
Ничья
26%
Нива
32%
П1: 1.26 Х: 4.30 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.30 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.30 П2: 15.00
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист В
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 19:00 Металлист 2 - 1 Завершен Десна В
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 18:30 Металлист 1 - 1 Завершен Полесье Н
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 18:45 ФК Краматорск 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 18:45 Металлист 2 - 0 Завершен ВПК-Агро В
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Последние матчи - Нива
Первая лига 2021/2022
27.09.2021 - 17:30 Нива 0 - 2 Завершен Прикарпатье П
Первая лига 2021/2022
20.09.2021 - 16:15 ФК Ужгород 0 - 2 Завершен Нива В
Первая лига 2021/2022
13.09.2021 - 18:30 Нива 1 - 5 Завершен Альянс П
Первая лига 2021/2022
04.09.2021 - 15:30 Подолье 1 - 1 Завершен Нива Н
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 15:00 Эпицентр 1 - 0 Завершен Нива П
Показать больше
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
42%
Ничья
26%
Нива
32%
П1: 1.26 Х: 4.30 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.30 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.30 П2: 15.00
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Нивы: Механив, Хруставка, Зинь, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Семенина, Процив, Гатала, Кисленко, Бичек.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Романюк, Горбунов, Мизюк, Федорив, Балули, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Подлепенец, Пейшото.
Начнется поединок в 18:45, судить игру будет Дмитрий Бондаренко.
Добрый вечер всем любителям украинского футбола. В первой лиге проходят матчи 11-го тура, в одном из которых Металлист примет тернопольскую Ниву. Именно этот поединок UA-Футбол и предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
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Анонс матча Металлист - Нива 02.10.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Нива (Тернополь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 18:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Нива можно посмотреть 02.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Нива, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Кривбасс - 26.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Нива (Тернополь)
Год основания Нива (Тернополь): 2016
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший матч команды Нива был сыгран против Прикарпатье - 27.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Следите за результатами матча Металлист - Нива онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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