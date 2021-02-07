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Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 03 октября 2021, 18:30 - Энфилд
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
48'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
26' Рубен Диаш 42' Джеймс Милнер
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 3.98 Х: 3.08 П2: 2.10
П1: 3.60 Х: 2.63 П2: 2.10
П1: 3.98 Х: 3.08 П2: 2.10
П1: 3.98 Х: 3.08 П2: 2.10
П1: 3.05 Х: 2.65 П2: 2.65
Интересные факты
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити ФК's.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 2-1-0
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 7 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • Ливерпуль забивает 1.47 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 51%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 1.6.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Год назад, Манчестер Сити ФК была на 6 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 2 месте с 13 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 1 ничьи.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Ливерпуль забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 2.2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 38% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 51% матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 11 играх.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 3.4.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • Во время последних 55 встреч, команда Ливерпуль выиграла 25 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-70 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 25 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 2 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 52-26 в пользу команды Ливерпуль.
  • Манчестер Сити ФК не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-4 (Ливерпуль дома) и 1-1 (Манчестер Сити ФК дома).
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 25% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 27% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Ливерпуль
10
Побед
24
Игр
7
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 Ливерпуль 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 22:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
10.11.2019 - 18:15 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Милан В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Манчестер Сити 6 - 1 Завершен Уиком Уондерерс В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Саутгемптон Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен РБ Лейпциг В
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Новости команд
Главные события
Джеймс Милнер
42'
26'
Рубен Диаш
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 3.98 Х: 3.08 П2: 2.10
П1: 3.60 Х: 2.63 П2: 2.10
П1: 3.98 Х: 3.08 П2: 2.10
П1: 3.98 Х: 3.08 П2: 2.10
П1: 3.05 Х: 2.65 П2: 2.65
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
7
Джеймс Милнер
17
Кертис Джонс
3
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
10
Садио Мане
21
Диого Жота
11
Мохамед Салах
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
19
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
9
Жезус, Габриэль
47
Филип Фоден
10
Джек Грилиш
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    42
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
    26
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
6
Штрафные
5
3
Фолы
3
2
Офсайды
3
45%
Владение мячом
55%
1
Блокировано ударов
4
2
Угловые
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
Удары мимо
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Лишь на один удар в сторону ворот Эдерсона сподобился Ливерпуль в первом тайме. Ман Сити же намного агрессивней в атаке, но пока Горожанам не удается воплотить свое заметное игровое преимущество в забитый мяч. Ждем второй тайм.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Одну минуту команды переиграют в первом тайме.
44'
Опасный момент
Алиссон своевременно выбежал из ворот и не позволил Фодену открыть счет в матче!
43'
Желтая карточка
Милнер руками откровенно свалил Фодена – судья справедливо достал из кармана желтую
41'
Гол назревает в ворота Ливерпуля, но пока оборона Красных не позволяет Алиссону вступить в игру.
38'
Жарко сейчас было в штрафной Ливерпуля – Жезус мог бить сам, но отдал на Де Брюйне, выстрел которого заблокировал Матип.
34'
Фоден навесил в штрафную Ливерпуля – Де Брюйне головой в падении пробил выше ворот.
32'
Фоден в штрафной Ливерпуля зацепился за ногу Милнера и упал – судья пенальти не дал.
Инфо
3-1 по ударам в пользу Ман Сити. Гости впереди и по выстрелам в створ (1-0).
26'
Желтая карточка
Диаш проиграл позиционную борьбу и руками завалил на землю Жоту.
24'
Де Брюйне левой не попал в дальний угол после разрезной передачи от Канселу.
21'
Опасный момент
Фоден не забивает после выхода один на один! Алиссон безупречно сыграл в этом моменте!
20'
Ливерпуль создал искусственный офсайд после навеса от Де Брюйне – Фоден попался в эту ловушку.
18'
Первый угловой у ворот Ливерпуля – без угрозы для владений Алиссона.
15'
Матип подставился под удар Грилиша. Впрочем, Алиссон контролировал ситуацию.
11'
Лапорт головой выбил из штрафной после навеса Хендерсона.
6'
Ман Сити отбился после углового в исполнении Милнера. На первых минутах инициатива за Ливерпулем.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Стартовые составы команд:
Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Джонс — Салах, Жота, Мане
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Лапорт, Уокер — Родри, де Брейне, Силва — Грилиш, Фоден, Габриэль Жезус.
Инфо
В прошлом сезоне Ман Сити на Энфилде разгромил Ливерпуль со счетом 4:1. До этого мерсисайдцы не проигрывали «Горожанам» на домашнем стадионе с мая 2003 года.
Инфо
Ман Сити (4-1-1, 13 очков) станет лидером АПЛ, если сегодня обыграет Ливерпуль с разницей в два и больше мячей.
Инфо
Ливерпуль (4-2-0, 14 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а в случае победы в сегодняшнем матче «Красные» свергнут Челси с лидирующей позиции.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на главный матч уик-энда в мировом футболе – в 18:30 по киевскому времени на Энфилде Ливерпуль в рамках 7-го тура АПЛ примет Манчестер Сити.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 03.10.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 07.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 03.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Порту - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

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