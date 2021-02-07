Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити ФК's.

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 2-1-0

Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 7 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.

Ливерпуль забивает 1.47 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 51%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 1.6.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Год назад, Манчестер Сити ФК была на 6 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 2 месте с 13 очками.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 1 ничьи.

Ливерпуль не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Ливерпуль забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 2.2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 38% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 51% матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

Ливерпуль не проигрывает в последних 11 играх.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Сити ФК - 3.4.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.

Во время последних 55 встреч, команда Ливерпуль выиграла 25 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-70 в пользу команды Ливерпуль

За последние 25 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 2 победы команды Манчестер Сити ФК. Разница голов 52-26 в пользу команды Ливерпуль.

Манчестер Сити ФК не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 1-4 (Ливерпуль дома) и 1-1 (Манчестер Сити ФК дома).

Ливерпуль не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Манчестер Сити ФК забил 25% голов между минутами 0-15?