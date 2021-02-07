Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 07.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Порту - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
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