Эспаньол - Реал онлайн трансляция матча

Raul De Tomas лучший бомбардир Эспаньол с 2 голами. Karim Benzema забил 8 раз за Реал Мадрид

Команда Эспаньол выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Эспаньол забивает 1.67 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Эспаньол иРеал Мадрид, когда Эспаньол играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Эспаньол выигрывает первый тайм в 37% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эспаньол и Реал Мадрид - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 3-1-0

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эспаньол.

Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Из последних 5 встреч команда Эспаньол выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Эспаньол забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Эспаньол (в среднем).

Когда Эспаньол лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эспаньол.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эспаньол (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Эспаньол и Реал Мадрид - 2.2.

Наиболее популярный счет между Эспаньол и Реал Мадрид 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Эспаньол проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.

Эспаньол выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Эспаньол без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эспаньол's.

Реал Мадрид не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 54 встреч, команда Эспаньол выиграла 8 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 40 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-38 в пользу команды Реал Мадрид

За последние 27 встреч когда команда Эспаньол играла дома, команда Эспаньол выиграла 7 раз, 3 сыграла в ничью и 17 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 48-21 в пользу команды Реал Мадрид.

Эспаньол не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне