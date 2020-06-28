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Эспаньол - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 03 октября 2021, 17:15 - Корнелья-Эль Прат . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Эспаньол
Барселона
1 - 0
Обновить
33'
Реал
Мадрид
Ход матча
11' Адриан Эмбарба 17' Де Томаш, Рауль 29' Эдуардо Камавинга
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эспаньол
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 6.45 Х: 3.10 П2: 1.76
П1: 5.50 Х: 3.00 П2: 1.73
П1: 6.45 Х: 3.10 П2: 1.76
П1: 6.45 Х: 3.10 П2: 1.76
П1: 4.60 Х: 2.80 П2: 1.99
Интересные факты
  • Raul De Tomas лучший бомбардир Эспаньол с 2 голами. Karim Benzema забил 8 раз за Реал Мадрид
  • Команда Эспаньол выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Эспаньол забивает 1.67 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Эспаньол иРеал Мадрид, когда Эспаньол играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Эспаньол выигрывает первый тайм в 37% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эспаньол и Реал Мадрид - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 3-1-0
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эспаньол.
  • Реал Мадрид не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Эспаньол выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Эспаньол забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Эспаньол (в среднем).
  • Когда Эспаньол лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эспаньол.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эспаньол (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эспаньол и Реал Мадрид - 2.2.
  • Наиболее популярный счет между Эспаньол и Реал Мадрид 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Эспаньол проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эспаньол% своих матчей.
  • Эспаньол выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Эспаньол без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эспаньол's.
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Эспаньол выиграла 8 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 40 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-38 в пользу команды Реал Мадрид
  • За последние 27 встреч когда команда Эспаньол играла дома, команда Эспаньол выиграла 7 раз, 3 сыграла в ничью и 17 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 48-21 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Эспаньол не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Эспаньол
1
Побед
19
Игр
16
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
28.06.2020 - 23:30 Эспаньол 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 14:00 Реал 2 - 0 Завершен Эспаньол
Чемпионат Испании 2018
27.01.2019 - 21:45 Эспаньол 2 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018/2019
22.09.2018 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен Эспаньол
Последние матчи - Эспаньол
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Севилья 2 - 0 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 20:30 Эспаньол 1 - 0 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Бетис 2 - 2 Завершен Эспаньол Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 15:00 Эспаньол 1 - 2 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.08.2021 - 21:00 Мальорка 1 - 0 Завершен Эспаньол П
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф П
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсия 1 - 2 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Интер 0 - 1 Завершен Реал В
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Главные события
29'
Эдуардо Камавинга
ГООЛ! Де Томаш, Рауль
17'
Адриан Эмбарба
11'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эспаньол
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 6.45 Х: 3.10 П2: 1.76
П1: 5.50 Х: 3.00 П2: 1.73
П1: 6.45 Х: 3.10 П2: 1.76
П1: 6.45 Х: 3.10 П2: 1.76
П1: 4.60 Х: 2.80 П2: 1.99
Составы команд
13
Диего Лопез
3
Адриа Жинер Педроса
4
Леандро Кабрера
24
Гомез, Серхи
22
Regano, Oscar
20
Кейди Баре
23
Адриан Эмбарба
10
Серхи Дардер
14
Оскар Мелендо
22
Алейкс Видаль
11
Де Томаш, Рауль
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
6
Начо
10
Лука Модрич
25
Эдуардо Камавинга
8
Тони Кроос
15
Федерико Вальверде
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 11
    Де Томаш, Рауль
    Нападающий
    17
  • 23
    Адриан Эмбарба
    Полузащитник
    11
  • 10
    Серхи Дардер
    Полузащитник
  • 14
    Оскар Мелендо
    Полузащитник
  • 22
    Алейкс Видаль
    Полузащитник
  • 20
    Кейди Баре
    Полузащитник
  • 3
    Адриа Жинер Педроса
  • 4
    Леандро Кабрера
    Защитник
  • 24
    Гомез, Серхи
    Защитник
  • 22
    Regano, Oscar
    Защитник
  • 13
    Диего Лопез
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
    29
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Дидак Вила
    Защитник
  • 19
    Вадилло, Альваро
    Нападающий
  • 32
    José Gregorio Navarro
    Полузащитник
  • 21
    Ribaudo, Nicolas Melamed
    Полузащитник
  • 16
    Лоренцо Хесус Морон Гарсия
    Нападающий
  • 6
    Мануэль Морланес
    Полузащитник
  • 15
    Джуан Давид Виктория Лопез
  • 33
    Alvaro Garcia
  • 34
    Garcia Pons, Joan
    Вратарь
  • 18
    Нани Ландри Димата
    Нападающий
  • 7
    Микеле Лейгертвуд
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
Тренеры
  • Висенте Морено
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
7
Штрафные
3
3
Фолы
7
30%
Владение мячом
70%
2
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
1
Угловые
1
1
ЖК
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
28'
Желтая карточка
Камавинга прыгнул в ноги сопернику. Очевидная желтая.
21'
Бензема подкараулил отскок и пробивал слёта со средней дистанции. Прямо в руки Лопесу.
17'
Гоооол!!!
Счёт открыт! Де Томас опережает Милитана и Васкеса на линии вратарской и завершает стремительную атаку Эспаньола ударом в упор. Куртуа не у дел.
15'
Педроса здорово открылся на дальней штанге, но не смог обработать мяч. Возможно, из этой позиции стоило пробивать в одно касание.
14'
Винисиус разобрался с несколькими соперниками и отдал тонкую передачу пяткой на Бензема. Карим пробивал из выгодной позиции, но его удар заблокировали.
11'
Желтая карточка
Жесткий стык в центре поля. Эмбарба не успел сыграть в мяч и срубил Камавингу.
9'
Первый удар Эспаньола. Эмбарба сместился с фланга в центр и пробил по воротам. Рикошет не помешал Куртуа отвести угрозу.
4'
Реал заставил соперника ошибиться, Винисиус подхватил мяч в штрафной и сбросил под удар Бензема. Француз пробил слишком слабо, Лопес фиксирует мяч в руках.
3'
Камавинга навесил с левого фланга, защитники Эспаньола не позволили Бензема добраться до мяча.
1'
Свисток
Первый тайм стартовал!
Гильермо Куадра Фернандес назначен главным арбитром сегодняшней встречи.
Реал прямо сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 17 очков в 7 турах. В активе Эспаньола 6 баллов и 16 позиция, отрыв от зоны вылета составляет 3 пункта.
Инфо
Стартовый состав Эспаньола: Лопес (к) – Педроса, Кабрера, Сола, Хиль – Баре, Эмбарба, Дардер, Мелендо, Видаль – де Томас.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Алаба, Начо, Милитан, Васкес – Кроос, Камавинга, Модрич – Винисиус, Бензема (к), Вальверде.
Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги между Эспаньолом и мадридским Реалом.
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Анонс матча Эспаньол - Реал 03.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Эспаньол (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Корнелья-Эль Прат.

Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эспаньол (Барселона) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эспаньол осталась с поражением. Столкновение Эспаньол и Реал в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Висенте Морено и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эспаньол - Реал можно посмотреть 03.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Эспаньол - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Висенте Морено

Предыдущий матч команды Эспаньол был сыгран против "Севилья" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Шериф - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Следите за результатами матча Эспаньол - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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