Эспаньол - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эспаньол (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Корнелья-Эль Прат.
Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 17:15
История противостояний между клубами Эспаньол (Барселона) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эспаньол осталась с поражением. Столкновение Эспаньол и Реал в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Висенте Морено и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эспаньол (Барселона)
Год основания Эспаньол (Барселона): 1900
Страна: Испания
Тренер: Висенте Морено
Предыдущий матч команды Эспаньол был сыгран против "Севилья" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Шериф - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.
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