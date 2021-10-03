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Аталанта - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 03 октября 2021, 21:45 - Gewiss Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 2
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52'
Милан
Милан
Ход матча
1' Давиде Калабрия 24' Маттео Пессина Вышел: Джузеппе Пеццелла 40' Мартен де Роон 42' Браим Диас 43' Сандро Тонали
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 2.19 Х: 3.18 П2: 3.64
П1: 2.10 Х: 2.88 П2: 3.60
П1: 2.19 Х: 3.18 П2: 3.64
П1: 2.19 Х: 3.18 П2: 3.64
П1: 2.41 Х: 2.70 П2: 3.35
Интересные факты
  • Аталанта забивает 2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Милан 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Милан выигрывает в 52%.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Выездная статистика Милан в сезоне 2-1-0
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).
  • Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 12 очками. Сейчас они на 7 месте с 11 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Милан - 3.2.
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иМилан, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 42% матчей, Милан выигрывает в 52% матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 2 голами. Brahim Diaz забил 3 раз за Милан
  • Аталанта забивает 2.27 гола, играя дома, а Милан забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Милан - 1.4.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Милан выиграла 2, 1 ничьи.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Аталанта не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 22 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 5 раз, 5 сыграла в ничью и 12 победы команды Милан. Разница голов 32-23 в пользу команды Милан.
  • Милан не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 44 встреч, команда Аталанта выиграла 10 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 66-43 в пользу команды Милан
  • Игры прошлого года: 0-2 (Аталанта дома) и 0-3 (Милан дома).
  • Вы знали, что Милан забил 25% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Аталанта
7
Побед
20
Игр
7
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Милан 0 - 3 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2021
24.07.2020 - 22:45 Милан 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:15 Аталанта 5 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Аталанта
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз В
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Аталанта Н
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Последние матчи - Милан
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико П
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 16:00 Специя 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Милан Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Милан П
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Главные события
43'
Сандро Тонали ГООЛ!
42'
Браим Диас
Мартен де Роон
40'
Маттео Пессина
Вышел: Джузеппе Пеццелла
24'
1'
Давиде Калабрия ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 2.19 Х: 3.18 П2: 3.64
П1: 2.10 Х: 2.88 П2: 3.60
П1: 2.19 Х: 3.18 П2: 3.64
П1: 2.19 Х: 3.18 П2: 3.64
П1: 2.41 Х: 2.70 П2: 3.35
Составы команд
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
5
Мехле, Йоаким
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
77
Заппакоста, Дэвид
32
Маттео Пессина
91
Запата, Дуван
18
Руслан Малиновский
23
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
23
Фикайо Томори
24
Симон Кьер
22
Тео
8
Сандро Тонали
79
Франк Кесси
56
Саелемакезерс, Алексис
10
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
12
Анте Ребич
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
    24
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
    40
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
    42
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
    43
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
    1
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 64
    Пьетро Пеллегри
    Нападающий
  • 46
    Маттео Габбия
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 4
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
3
Удары в створ
3
3
Штрафные
7
1
Сейвы
3
6
Фолы
3
4
Блокировано ударов
3
1
Удары мимо
1
8
Угловые
1
1
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
46'
Замена
У Аталанты вышел Компейнерс вместо Демираля в перерыве.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
Милан забил в самом начале и в самом конце тайма. Аталанта пыталась отыграть, но свои моменты не реализовала. Малтновский и Сапата пока что лучшие в составе бергамаски, но пока что этой активности не хватает хот бы бля одного гола.
45+3'
Свисток
И все, свисток на перерыв. 2:0 Милан ведет после первого тайма.
45+1'
Инфо
Две минуты компенсировано к первому тайму.
45'
Опасный момент
Кессьен дал метров с 20-ти! Чуть не попал! Чуть не забил Милан третий!
44'
Гоооол!!!
Гоол! Тонали делает счет 2:0! Обокрал Фройлера, выскочил на кипера и просто дал мимо вратаря! 2:0, снова везет себе Аталанта, уже второй мяч
42'
Желтая карточка
А вот и Диас у Милана схватил горчичник,
41'
Целая делегация Аталанты оспаривает этот горчичник, но судья уже решение не отменит.
40'
Желтая карточка
Де Рон зацепил соперника метрах в 35-ти от ворот. Первая желтая в матче.
37'
Ребич убежал после паса… А нет, не убежал в контру, защитники Аталанты настигли.
36'
Инфо
Отметим, что идет довольно такой нормальный дождь, поле довольно мокрое.
33'
Уголовой
Паоло Мальдини на трибуне наблюдает, как Милан снял очередной угловой от Аталанты.
31'
Уголовой
И снова угловой. И снова Милан отбился.
28'
Уголовой
Еще один угловой подал Малиновский. Подал остро, на линию вратарской, но защитники Милана вынесли.
25'
Замена
Да, Песселья вместо Пессины выходит, причем последнего выносят на носилках.
23'
А у Пессины, кажется, повреждение, готовится замена у Аталанты.
20'
Опасный момент
Ах! Малиновский с углового вешает на голову Сапате, тот пробивает, кажется, наверняка, но Меньян успевает выкинуть руку!
18'
Опасный момент
Ох! Диас пробил с линии штрафной, пробил неплохо, но Муссо по-футзальному ногой отбил! Интересный момент!
16'
Уголовой
Милан неспешно сходил в атаку, заработал угловой, который ничем интересным не запомнился
14'
Опасный момент
Сапата! Сапата с угла пробил, но Меньян отбивает, Малиновский в падении попытался добавить, но удар У Руслана не вышел! А момент отличный!
13'
Уголовой
Малиновский подал угловой, но снова Милан отбился.
11'
Ребич с угла влез в штрафную Аталанты, но пройти двух оборонцев не смог.
9'
Уголовой
Угловой подали бергамаски, но ничего интересного из него не выжали.
6'
Малиновский в центре поля крутил крутил, но двух соперников так и не смог обойти.
3'
Милан еще одну опасную атаку организовал, Аталанта пока что в состоянии грогги…
1'
Гоооол!!!
Гооол!!! Гол уже на первой минуте! Милан отобрал, закинули на Калабрию, тот пробил, но Мусо потянул, однако тот же Калабрия добавил в сетку! 1:0 для россонери! Прошло секунд 20-25!
1'
Свисток
Матч начался! Аталанта развела с центра поля!
Выходят на поле команды.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян, Эрнандес, Кьяр, Томори, Калабрия, Кессье, Тонали, Салемакерс, Леау, Диас, Ребич
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино, Мелле, Дзаппакоста, Фройлер, де Рон, Пессина, Малиновский, Сапата
Начнется матч в 21:45, судить игру будет Марко Ди Белло.
Добрый вечер все любителям итальянского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн центрального матча 7-го тура Серии А, в котором Аталанта примет Милан.
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Комментарии(1)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
03.10.2021 в 21:54
Что значит "160 для россонери"???
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Анонс матча "Аталанта" - Милан 03.10.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 03.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Милан в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Милан можно посмотреть 03.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Янг Бойз - 29.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Атлетико" - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Аталанта" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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