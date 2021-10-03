Аталанта - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Милан 03.10.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 03.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Милан в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Янг Бойз - 29.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Атлетико" - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

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