  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбасс - Волынь Смотреть онлайн
В тренде

Кривбасс - Волынь онлайн трансляция матча

Первая лига - 06 октября 2021, 15:30 - Стадион Металлург
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
2 - 1
Матч завершен
Волынь
Луцк
Ход матча
П1: 29.00 Х: 8.06 П2: 1.09
П1: 29.00 Х: 8.00 П2: 1.08
П1: 29.00 Х: 8.06 П2: 1.09
П1: 29.00 Х: 8.06 П2: 1.09
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Волынь
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь
Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
18.09.2021 - 13:15 Прикарпатье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 15:30 Кривбасс 5 - 0 Завершен ФК Ужгород В
Показать больше
Последние матчи - Волынь
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 Волынь 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Первая лига 2021/2022
18.09.2021 - 15:30 Волынь 1 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2021/2022
13.09.2021 - 15:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
06.09.2021 - 18:30 Оболонь 1 - 0 Завершен Волынь П
Показать больше
П1: 29.00 Х: 8.06 П2: 1.09
П1: 29.00 Х: 8.00 П2: 1.08
П1: 29.00 Х: 8.06 П2: 1.09
П1: 29.00 Х: 8.06 П2: 1.09
Статистика матча
11
Угловые
4
2
ЖК
6
Трансляция
90+4'
Свисток
Матч окончен!
90+3'
Желтая карточка
Желтая карточка в пассиве Мороза.
90+2'
Желтая карточка
Говедарица так же получает желтую.
90+1'
Желтая карточка
Квасов отмахнулся от соперника и был предупрежден.
90'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
87'
Опасно у ворот Кривбасса! Цюпа выполнил качественную подачу с фланга, но Квасову не удалось дотянуться до мяча и переправить его в ворота.
85'
Желтая карточка
Цюпа получает желтую за грубую игру против Татаркова.
84'
Замена
Квасов на поле. Шахов пытается усилить атаку.
80'
Замена
Говедарица появится на футбольном поле. Щедрый отправляется отдыхать.
75'
Опасный момент
Это мог быть красивый гол! Кучеренко пробивал на исполнение с линии штрафной, мяч прошел в считанных сантиметрах от перекладины.
72'
Криворожцы взяли мяч под контроль и немного успокоили игру.
65'
Замена
Автор забитого мяча Вагнер уходит с поля. В игру вступит Горват.
61'
Гоооол!!!
2:1! Луцк в игре! Сарнавский справился с ударом Климца в дальний угол, но первым на добивании оказался Кобзар.
60'
Волынь немного активизировалась и сумела отодвинуть игру от своих ворот.
52'
Несмотря на преимущество в счете, Кривбасс продолжает играть первым номером и искать возможности для еще одного забитого мяча.
Замена
В составе Кривбасса так же замена. Илич уступил место на поле Пятову.
Замена
Альберт Шахов провел двойную замену в перерыве. Мороз вышел вместо Сада, а Янчук вместо Богомаза.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Перерыв.
45'
Гоооол!!!
Вагнер удваивает преимущество своей команды! Серия ошибок в исполнении игроков Волыни привела к тому, что бразильский нападающий Кривбасса оказался с мячом перед пустыми воротами и спокойно закатил круглого в сетку.
42'
Опасный момент
Дебелко выходил один на один с Недилько. Голкипер сократил дистанцию и не позволил сопернику забить.
41'
Волынь снова создает остроту через стандарт. Мяч после подачи с углового едва не оказался в воротах, но Сарнавский внимательно действовал.
36'
Желтая карточка
Гордиенко грубо сыграл против Богомаза и получил заслуженную желтую карточку.
34'
Желтая карточка
Сад схватил Дебелко за футболку в центре поля, за что был предупрежден Ивановым.
33'
Татарков здорово прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Щедрый не смог как следует пробить по мячу.
30'
Замена
Вторая вынужденная замена в составе Кривбасса. Дебелко вышел на поле вместо Збуня.
28'
Збунь в игровом эпизоде получает тяжелую травму.
27'
Момент после розыгрыша углового возникает у хозяев. Гордиенко был готов переправлять мяч в неприкрытый угол ворот, но защитник опередил его в последний момент.
25'
Гоооол!!!
Кривбасс выходит вперед! Щедрый воспользовался ошибкой Недилько и отправил мяч в сетку.
21'
Игра рукой имела место в штрафной Кривбасса. Игроки Волыни просили пенальти, но арбитр не зафиксировал нарушения. Спорный эпизод.
15'
Опасный момент
Волынь была близка к тому, чтобы открыть счет! Подача с углового нашла адресата на ближней штанге, тот нанес удар в касание и лишь стойка ворот спасла Кривбасс от пропущенного мяча.
13'
Замена
Збунь заменил травмированного Балана.
11'
Кривбасс владеет мячом, но с продвижением к воротам соперника возникают проблемы.
10'
Балан получил серьезное повреждение. Он не сможет продолжить игру.
3'
Гости отвечают своей попыткой взятия ворот. Кучеренко пробивал со средней дистанции, мяч прошёл над перекладиной.
1'
Первый удар в матче после розыгрыша штрафного наносят игроки Кривбасса.
1'
Свисток
Первый тайм начался!
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Балан, Заименко (к), Семенов, Мостовой, Гордиенко, Вагнер, Татарков, Щедрый, Хобленко.
Инфо
Стартовый состав Волыни: Недилько (к), Войтиховский, Сасовский, Чернов, Цюпа, Кучеренко, Сад, Климец, Ляшенко, Богомаз, Кобзар.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Первой лиги Кривбасс – Волынь.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andre7 (Стокгольм)
06.10.2021 в 17:32
Сделала.
Ответить
0
0
Caballero (Dream country)
06.10.2021 в 15:26
Волинь, давай сенсацію!!!!!!!!
Ответить
0
-1


Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня МФК Николаев МФК Николаев 2 ФК Волчанск ФК Волчанск 0 Завершен 16:00 - Сегодня ЛНЗ ЛНЗ 5 Карпаты Карпаты 0 Завершен 16:00 - Сегодня Левый Берег Левый Берег 2 ФК Чернигов ФК Чернигов 0 Завершен 15:30 - Сегодня Яруд Яруд 1 Металлург Металлург 3 Завершен 15:00 - Сегодня Эпицентр Эпицентр 0 Карпаты (расформирован 2021) Карпаты (расформирован 2021) 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Кривбасс - Волынь 06.10.2021, Первая лига

Матч между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 06.10.2021
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Кривбасс (Кривой Рог) и командой Волынь (Луцк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Волынь осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Волынь в предыдущем футбольном матче 06.10.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Волынь можно посмотреть 06.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Волынь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Волынь - 06.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Альберт Шахов

Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Кривбасс - 06.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Кривбасс - Волынь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен