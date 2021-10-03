Горняк-Спорт - Металлист онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Горняк-Спорт (Горишние Плавни) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Юность.
Дата проведения матча: 07.10.2021
Время начала матча: 13:15
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Год основания Горняк-Спорт (Горишние Плавни): 1989
Страна: Украина
Тренер: Игорь Жабченко
Прошедший поединок команды Горняк-Спорт был сыгран против Прикарпатье - 03.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Горняк-Спорт.
Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Нива - 02.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
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