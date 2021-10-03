Горняк-Спорт - Металлист онлайн трансляция матча

Анонс матча Горняк-Спорт - Металлист 07.10.2021, Первая лига

Противостояние между командой Горняк-Спорт (Горишние Плавни) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 07.10.2021

Время начала матча: 13:15

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Год основания Горняк-Спорт (Горишние Плавни): 1989

Страна: Украина

Тренер: Игорь Жабченко



Прошедший поединок команды Горняк-Спорт был сыгран против Прикарпатье - 03.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Горняк-Спорт.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Нива - 02.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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