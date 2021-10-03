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Горняк-Спорт - Металлист онлайн трансляция матча

Первая лига - 07 октября 2021, 13:15 - Юность
Рейтинг матча:
Горняк-Спорт
Горишние Плавни
0 - 0
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32'
Металлист
Харьков
Ход матча
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Горняк-Спорт
31%
Ничья
26%
Металлист
43%
П1: 7.65 Х: 3.32 П2: 1.47
П1: 8.00 Х: 3.40 П2: 1.44
П1: 7.65 Х: 3.32 П2: 1.47
П1: 7.65 Х: 3.32 П2: 1.47
Последние матчи - Горняк-Спорт
Первая лига 2021/2022
03.10.2021 - 15:30 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 0 - 0 Завершен ФК Ужгород Н
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 15:00 Горняк-Спорт 0 - 2 Завершен ФК Львов П
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 16:30 Альянс 4 - 0 Завершен Горняк-Спорт П
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 0 - 0 Завершен Подолье Н
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Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
02.10.2021 - 18:45 Металлист 2 - 1 Завершен Нива В
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист В
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 19:00 Металлист 2 - 1 Завершен Десна В
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 18:30 Металлист 1 - 1 Завершен Полесье Н
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 18:45 ФК Краматорск 0 - 3 Завершен Металлист В
Показать больше
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Горняк-Спорт
31%
Ничья
26%
Металлист
43%
П1: 7.65 Х: 3.32 П2: 1.47
П1: 8.00 Х: 3.40 П2: 1.44
П1: 7.65 Х: 3.32 П2: 1.47
П1: 7.65 Х: 3.32 П2: 1.47
Статистика матча
Угловые
1
Трансляция
29'
Металіст розпасовується в захисті. Видно, що харків'яни хочуть витягнути Горняк вище в пресинг.
25'
Гірник-спорт вийшов у контратаку, однак це не призвело до небезпеки - в захисті надійно грає Порох.
21'
Металіст підтискає суперника в ці хвилини. Після штовханини в штрафному Горняка Харріс мав свій шанс, проте захист господарів блокує.
17'
Клебер вкинув аут та перепасувався з захисником. Вінгер вже націлився на штрафний майдачник суперника, проте його блокує Мізюк.
13'
Господарі виходять зі своєї половини поля кількома короткими пасами. Можна було б далі іти в атаку, якби передачі були точнішими. Перехоплює захист гостей.
9'
Горняк намагається грати у високому пресингу, але не відомо, на скільки вистачить фізичної складової команди.
5'
Металіст володіє м'ячем, практично не даючи шансів супернику. Проте далі середини поля виходити поки важко.
1'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок нашого поєдинку! Горняк починає з центу поля.
Уже відомі стартові склади команд: Горняк-Спорт: Клімов, Сафіханов, Цвіренко, Чуєв, Черниш, Сьомка, Мільченко, Кожевніков, Твердохліб, Кулаковський, Коста. Металіст: Рибка, Шопін, Мізюк, Порох, Горбунов, Сарапо, Поступаленко, Танковський, Підлепенець, Харріс, Пейшото.
Доброго дня, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Першої ліги Горняк-Спорт - Металіст.
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Анонс матча Горняк-Спорт - Металлист 07.10.2021, Первая лига

Противостояние между командой Горняк-Спорт (Горишние Плавни) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 07.10.2021
Время начала матча: 13:15

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Горняк-Спорт - Металлист можно посмотреть 07.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Горняк-Спорт - Металлист, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Год основания Горняк-Спорт (Горишние Плавни): 1989
Страна: Украина
Тренер: Игорь Жабченко

Прошедший поединок команды Горняк-Спорт был сыгран против Прикарпатье - 03.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Горняк-Спорт.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Нива - 02.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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