  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Италия - Испания Смотреть онлайн
В тренде

Италия - Испания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 06 октября 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Karasev, Sergei
Рейтинг матча:
Италия
0 - 1
Обновить
28'
Испания
Ход матча
17' Ферран Торрес
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Италия
33%
Ничья
40%
Испания
28%
П1: 2.51 Х: 2.64 П2: 3.70
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.51 Х: 2.64 П2: 3.70
П1: 2.51 Х: 2.64 П2: 3.70
П1: 2.65 Х: 2.35 П2: 3.60
Личные встречи
Италия
2
Побед
11
Игр
5
Побед
Испания
Евро 2020 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания
ЧМ-2018 2017/2018
02.09.2017 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Италия
Евро-2017 U-21 2017/2018
27.06.2017 - 22:00 Испания 3 - 1 Завершен Италия
ЧМ-2018 2016/2017
06.10.2016 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Испания
Последние матчи - Италия
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Италия 5 - 0 Завершен Литва В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Швейцария 0 - 0 Завершен Италия Н
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Болгария Н
Евро 2020 2021
11.07.2021 - 22:00 Италия 4 - 3 Завершен Англия В
Евро 2020 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания В
Показать больше
Последние матчи - Испания
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Косово 0 - 2 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Грузия В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Швеция 2 - 1 Завершен Испания П
Евро 2020 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания П
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 19:00 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
17'
Ферран Торрес ГООЛ!
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Италия
33%
Ничья
40%
Испания
28%
П1: 2.51 Х: 2.64 П2: 3.70
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.51 Х: 2.64 П2: 3.70
П1: 2.51 Х: 2.64 П2: 3.70
П1: 2.65 Х: 2.35 П2: 3.60
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
13
Эмерсон
95
Алессандро Бастони
19
Леонардо Бонуччи
22
Джованни Ди Лоренцо
6
Марко Верратти
8
Жоржиньо
23
Николо Барелла
24
Лоренцо Инсинье
20
Федерико Бернардески
22
Федерико Кьеза
23
Унай Симон
28
Сесар Аспиликуэта
19
Ляпорт, Эмерик
4
Пау Торрес
17
Маркос Алонсо
8
Коке
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
22
Пабло Сарабия
21
Ферран Торрес
21
Микель Оярсабаль
Стартовый состав
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
    17
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 20
    Джакомо Распадори
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 4
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 22
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 18
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 24
    Порро, Педро
    Защитник
  • 14
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 21
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 21
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 20
    Микель Мерино
    Полузащитник
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Луис Энрике
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
3
Штрафные
3
3
Фолы
3
2
Удары в створ
1
Сейвы
2
Блокировано ударов
2
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
18'
Опасный момент
Едва не забили второй гол испанцы! Доннарумма не справился с ударом Алонсо, лишь штанга спасла итальянцев от пропущенного мяча.
17'
Гоооол!!!
Счет открыт! Оярсабаль вырезал идеальную передачу с фланга, Феррану Торресу оставалось лишь переправить мяч в угол, что он и сделал.
13'
Момент у Оярсабаля! Испанцы вскрыли правый фланг обороны сборной Италии, а затем доставили мяч в центр. Бастони принял удар на себя.
10'
Испанцы гораздо больше владеют мячом на старте поединка.
5'
Здорово приложился издали Кьеза. Симон не без труда справился с этим ударом.
1'
Свисток
Сергей Карасев дал стартовый свисток!
Инфо
Стартовый состав сборной Италии: Доннарумма, Эмерсон, Бастони, Бонуччи, Ди Лоренцо, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Бернардески, Кьеза.
Инфо
Стартовый состав сборной Испании: Симон, Алонсо, Торрес, Ляпорт, Аспиликуэта, Гави, Бускетс, Коке, Оярсабаль, Торрес, Сарабия.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Лиги наций между Италией и Испанией.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня Нива Нива 0 Оболонь Оболонь 1 Завершен 16:00 - Сегодня МФК Николаев МФК Николаев 2 ФК Волчанск ФК Волчанск 0 Завершен 16:00 - Сегодня ЛНЗ ЛНЗ 5 Карпаты Карпаты 0 Завершен 16:00 - Сегодня Левый Берег Левый Берег 2 ФК Чернигов ФК Чернигов 0 Завершен 15:30 - Сегодня Яруд Яруд 1 Металлург Металлург 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Италия - Испания 06.10.2021, Лига Наций

Матч между командой Италия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 06.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Италия и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Испания осталась с поражением. Столкновение Италия и Испания в предыдущем футбольном матче 06.07.2021 закончилось с такими результатами: 5:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Испания можно посмотреть 06.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Италия - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Литва - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Косово - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Испания.

Следите за результатами матча Италия - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Наций и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен