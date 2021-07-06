Италия - Испания онлайн трансляция матча

Матч между командой Италия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 06.10.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Италия и командой Испания:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Испания осталась с поражением. Столкновение Италия и Испания в предыдущем футбольном матче 06.07.2021 закончилось с такими результатами: 5:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Литва - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Италия.
Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Косово - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Испания.
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