Италия - Испания онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Испания 06.10.2021, Лига Наций

Матч между командой Италия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 06.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Италия и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Испания осталась с поражением. Столкновение Италия и Испания в предыдущем футбольном матче 06.07.2021 закончилось с такими результатами: 5:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Предыдущий матч команды Италия был сыгран против Литва - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Испания

Страна: Испания

Тренер: Луис Энрике



Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Косово - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Испания.

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