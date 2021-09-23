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Альянс - ФК Минай онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 23 сентября 2021, 19:00 - Alians Arena
Рейтинг матча:
Альянс
Липовая Долина
0 - 0
Обновить
50'
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
39%
Ничья
31%
ФК Минай
31%
П1: 2.06 Х: 2.64 П2: 4.03
П1: 2.10 Х: 2.75 П2: 3.60
П1: 2.06 Х: 2.64 П2: 4.03
П1: 2.06 Х: 2.64 П2: 4.03
П1: 3.00 Х: 2.20 П2: 3.45
Прогноз на матч
Последние матчи - Альянс
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 16:30 Альянс 4 - 0 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2021/2022
13.09.2021 - 18:30 Нива 1 - 5 Завершен Альянс В
Первая лига 2021/2022
06.09.2021 - 16:30 Альянс 2 - 1 Завершен Кривбасс В
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 17:00 ФК Чернигов 1 - 5 Завершен Альянс В
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 15:30 Полесье 3 - 1 Завершен Альянс П
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
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Новости команд
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
39%
Ничья
31%
ФК Минай
31%
П1: 2.06 Х: 2.64 П2: 4.03
П1: 2.10 Х: 2.75 П2: 3.60
П1: 2.06 Х: 2.64 П2: 4.03
П1: 2.06 Х: 2.64 П2: 4.03
П1: 3.00 Х: 2.20 П2: 3.45
Статистика матча
1
ЖК
1
3
Угловые
Трансляция
46'
Свисток
Свисток арбітра сповіщує про початок другого тайму нашої зустрічі.
Перший тайм зустрічі був просто вогняним! Перші 15 хвилин ініціатива була за Минаєм, а далі весь час - за Альянсом. Рахунок 2:2 виглядає повністю правомірним.
45+1'
Арбітр дає свисток про перерву в нашому матчі.
45'
Одну хвилину додано до основного часу першого тайму.
42'
Гоооол!!!
2:2 вже на табло, відіграється Альянс! Агапов проривається правим флангом після обрізки захисника Минаю та віддає на Піднебенного. Той навішує в штрафний майданчик, а Загинайлов замикає потужним ударом у правий верхній кут.
38'
Видно, що команди вже стомилися. Альянс сідає в захист, а Минай дуже ліниво імітує пресинг.
34'
Опасный момент
Агапов пробивав в ліву дев'ятку з 15 метрів, але витягнув Пеньков в цьому моменті.
30'
Кобак біг правим флангом та намагався зміститися до центру, але Рогозинський заблокував просування гравця.
26'
Пеньков виконав удар від воріт. Закарпатці знову намагаються виходити в атаку.
22'
Не повірите, але за ці хвилини команди не забили ще один гол. Зараз володіння за Альянсом, проте виходити вперед досить складно зараз.
18'
Желтая карточка
Піднебенний отримує гірчичник за грубий фол проти захисника Минаю.
16'
Гоооол!!!
2:1! На 16-й хвилині повертається в гру Альянс! Після розіграшу кутового Піднебенний подає в штрафний, а Пісний виривається вперед та пробиває з лівий кут низом. У воротаря не було шансів.
12'
Гоооол!!!
2:0 в нашому матчі вже після 12 хвилин поєдинку! Коваленко подав з правого флангу, а Вишневський замкнув, пробивши в дальній кут воріт головою. Не дограв з суперником Рогозинський в цьому моменті.
9'
Желтая карточка
Бодня отримує жовту картку на грубий фол проти Агапова.
7'
Гоооол!!!
Вже на 7 хвилині поєдинку забивають підопічні Кобіна. Кобак проривається правим флангом, а потім один в один переграє захисника і пробиває в дальній кут обвідним ударом. Воротар не дотягнувся до м'яча.
5'
М'ячем володіє закарпатська команда, але акцентованого просування вперед не відбувається.
1'
Свисток
Стартовий свисток. Розпочинає з центру поля Минай.
Уже відомі стартові склади команд: Альянс: Єфанов, Розозинський, Неплях, Пікуль, Пісний, Лебеденко, Ярошенко, Піднебенний, Шмигальський, Загинайлов, Агапов. Минай: Пеньков, Багайоко, Векляк, Матіч, Книш, Байдал, Бодня, Петрусенко, Коваленко, Кобак, Вишневський.
Доброго вечора, шановні читачі сайту UA-Football. До вашої уваги - пряма трансляція поєдинку 1/16 Кубку України Альянс-Минай.
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Анонс матча Альянс - ФК Минай 23.09.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой Альянс (Липовая Долина) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Alians Arena.

Дата проведения матча: 23.09.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Альянс - ФК Минай можно посмотреть 23.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Альянс - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Альянс был сыгран против Горняк-Спорт - 17.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Ворскла - 19.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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