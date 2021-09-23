Альянс - ФК Минай онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Альянс (Липовая Долина) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Alians Arena.
Дата проведения матча: 23.09.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина
Прошедший поединок команды Альянс был сыгран против Горняк-Спорт - 17.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Ворскла - 19.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
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