  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. МФК Николаев - Рух Смотреть онлайн
В тренде

МФК Николаев - Рух онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 21 сентября 2021, 17:00 - Центральный стадион
Рейтинг матча:
МФК Николаев
Николаев
0 - 0
Обновить
33'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
МФК Николаев
36%
Ничья
36%
Рух
27%
П1: 7.55 Х: 2.62 П2: 1.68
П1: 7.50 Х: 2.88 П2: 1.57
П1: 7.55 Х: 2.62 П2: 1.68
П1: 7.55 Х: 2.62 П2: 1.68
П1: 4.20 Х: 2.28 П2: 2.48
Прогноз на матч
Личные встречи
МФК Николаев
1
Побед
5
Игр
1
Побед
Рух
Первая лига 2021
29.06.2020 - 16:00 МФК Николаев 1 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2019/2020
31.08.2019 - 17:00 Рух 4 - 1 Завершен МФК Николаев
Первая лига 2018
19.04.2019 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершен МФК Николаев
Первая лига 2018/2019
08.09.2018 - 17:00 МФК Николаев 3 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - МФК Николаев
Вторая лига 2021/2022
17.09.2021 - 16:00 МФК Николаев 2 - 1 Завершен Кристалл В
Вторая лига 2021/2022
11.09.2021 - 16:00 Яруд 2 - 2 Завершен МФК Николаев Н
Вторая лига 2021/2022
06.09.2021 - 17:00 МФК Николаев 1 - 2 Завершен СК Полтава П
Кубок Украины 2021/2022
01.09.2021 - 17:00 МФК Николаев 4 - 1 Завершен ФК Волчанск В
Вторая лига 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Перемога 1 - 2 Завершен МФК Николаев В
Показать больше
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Рух 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
МФК Николаев
36%
Ничья
36%
Рух
27%
П1: 7.55 Х: 2.62 П2: 1.68
П1: 7.50 Х: 2.88 П2: 1.57
П1: 7.55 Х: 2.62 П2: 1.68
П1: 7.55 Х: 2.62 П2: 1.68
П1: 4.20 Х: 2.28 П2: 2.48
Статистика матча
1
КК
Трансляция
23'
Довольно равную игру мы наблюдаем. Николаев с мячом.
20'
Красная карточка
Красную получил Березянский за очень грубый фол! Штрафной для Руха.
17'
Офсайд
Здорово пробил Кондраков под правую штангу после прострела Ляха! Мимо! Да еще и офсайд.
15'
Рух все чаще приближается к чужим воротам, но все без остроты.
12'
Очень вязкая игра. Много борьбы на грани фола. Команды ждут удобного момента.
9'
Опасный момент
Фастов в падении выносит мяч рукой после поперечной передачи Альваренги! Далее защитник подстраховал, но было опасно.
6'
Николаев старается играть через короткие передачи. Пока с переменным успехом.
3'
Моментов нет. Идет упорная борьба в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Николаев, стартовый состав: Фастов, Голубка, Березянский, Мельничук, Окатий, Фальковський, Нечипоренко, Росляков, Сурженко, Жавко, Кравченко (к). Запас: Зеников, Рязанцев, Боровський, Солдатов, Студенко, Швець, Лотоцкий, Калдарі, Гончар. Тренер: Сергей Шевченко.
Рух, стартовый состав: Бандура, Кондраков, Кухарук, Стаменкович (к), Альваренга, Ориховский, Савчук, Слюсар, Таллес, Кузик, Лях. Запас: Ледвий, Рунич, Сапуга, Карабин, Слюбик, Варфоломеев, Непейпиев, Обамина, де Розарио. Тренер: Виталий Романюк.
Добрый день, дорогие друзья. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн трансляцию матча Кубка Украины: Николаев - Рух. Начало поединка - 17:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 23:15 - Вчера Брага Брага 3 Тондела Тондела 1 Завершен 22:00 - Вчера Барселона Барселона 1 Гранада Гранада 1 Завершен 21:45 - Вчера Удинезе Удинезе 0 Наполи Наполи 4 Завершен 21:00 - Вчера Бенфика Бенфика 3 Боавишта Боавишта 1 Завершен 19:30 - Вчера ЦСКА ЦСКА 1 Спартак Спартак 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча МФК Николаев - Рух 21.09.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой МФК Николаев (Николаев) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Центральный стадион.

Дата проведения матча: 21.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между МФК Николаев (Николаев) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение МФК Николаев и Рух в предыдущем футбольном матче 29.06.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча МФК Николаев - Рух можно посмотреть 21.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча МФК Николаев - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: МФК Николаев (Николаев)
Год основания МФК Николаев (Николаев): 1920
Страна: Украина
Тренер: Илья Близнюк

Прошедший матч команды МФК Николаев был сыгран против Кристалл - 17.09.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2021/2022 и закончился победой команды МФК Николаев.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Десна - 17.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча МФК Николаев - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Украины и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен