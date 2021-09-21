МФК Николаев - Рух онлайн трансляция матча

Противостояние между командой МФК Николаев (Николаев) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Центральный стадион.
Дата проведения матча: 21.09.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между МФК Николаев (Николаев) и командой Рух (Львов):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение МФК Николаев и Рух в предыдущем футбольном матче 29.06.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: МФК Николаев (Николаев)
Год основания МФК Николаев (Николаев): 1920
Страна: Украина
Тренер: Илья Близнюк
Прошедший матч команды МФК Николаев был сыгран против Кристалл - 17.09.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2021/2022 и закончился победой команды МФК Николаев.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Десна - 17.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
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