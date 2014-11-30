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Волынь - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 22 сентября 2021, 17:00 - Авангард Стадион
Рейтинг матча:
Волынь
Луцк
До начала
00 : 00 : 00
ФК Мариуполь
Мариуполь
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Волынь
42%
Ничья
25%
ФК Мариуполь
33%
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.12
П1: 4.50 Х: 2.25 П2: 2.25
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.12
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.12
П1: 4.50 Х: 2.30 П2: 2.37
Личные встречи
Волынь
5
Побед
10
Игр
3
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2014/2015
30.11.2014 - 14:00 Волынь 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2014/2015
26.07.2014 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Волынь
Премьер-лига 2013/2014
11.04.2014 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 0 Завершен Волынь
Премьер-лига 2013/2014
20.09.2013 - 17:00 Волынь 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Волынь
Первая лига 2021/2022
18.09.2021 - 15:30 Волынь 1 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2021/2022
13.09.2021 - 15:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
06.09.2021 - 18:30 Оболонь 1 - 0 Завершен Волынь П
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 19:00 Карпаты 2 - 3 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 18:45 Волынь 0 - 3 Завершен Металлист П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 14:00 Ингулец 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец П
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Новости команд
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Волынь
42%
Ничья
25%
ФК Мариуполь
33%
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.12
П1: 4.50 Х: 2.25 П2: 2.25
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.12
П1: 3.96 Х: 2.75 П2: 2.12
П1: 4.50 Х: 2.30 П2: 2.37
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Волыни: Коркодым, Войтиховский (К), Сасовский, Чернов, Цюпа, Рябов, Чепелюк, Климец, Ляшенко, Хагназари, Кобзарь.
Инфо
Стартовый состав Мариуполя: Турбаевский, Стасюк, Удод, Мампасси, Холод, Чех, Мишнёв (К), Очеретько, Топалов, Кащук, Кулаков.
Приветствуем всех любителей украинского футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Волынь – Мариуполь.
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Последние матчи
Завершен 13:00 - Сегодня Таврия Симферополь Таврия Симферополь 1 ФК Александрия ФК Александрия 3 Завершен 03:30 - Сегодня Палмейрас Палмейрас 0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0 Завершен 23:00 - Вчера Леванте Леванте 0 Сельта Сельта 2 Завершен 23:00 - Вчера Атлетик Атлетик 1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2 Завершен 22:00 - Вчера Валвейк Валвейк 1 Виллем ІІ Виллем ІІ 2

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Анонс матча Волынь - ФК Мариуполь 22.09.2021, Кубок Украины

Матч между командой Волынь (Луцк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард Стадион.

Дата проведения матча: 22.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Волынь (Луцк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Волынь, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Волынь и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 30.11.2014 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Волынь - ФК Мариуполь можно посмотреть 22.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Волынь - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Альберт Шахов

Прошедший матч команды Волынь был сыгран против ВПК-Агро - 18.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Волынь.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Волынь - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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