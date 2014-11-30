Волынь - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча Волынь - ФК Мариуполь 22.09.2021, Кубок Украины

Матч между командой Волынь (Луцк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард Стадион.

Дата проведения матча: 22.09.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Волынь (Луцк) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Волынь, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Волынь и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 30.11.2014 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Волынь (Луцк)

Год основания Волынь (Луцк): 1960

Страна: Украина

Тренер: Альберт Шахов



Прошедший матч команды Волынь был сыгран против ВПК-Агро - 18.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Волынь.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Шахтер - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

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