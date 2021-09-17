Металлист - Десна онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 21.09.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Полесье - 17.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против Рух - 17.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
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