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Металлист - Десна онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 21 сентября 2021, 19:00 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 1
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перерыв
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
50%
Ничья
22%
Десна
28%
П1: 2.23 Х: 2.63 П2: 3.54
П1: 2.50 Х: 2.63 П2: 3.00
П1: 2.23 Х: 2.63 П2: 3.54
П1: 2.23 Х: 2.63 П2: 3.54
П1: 2.75 Х: 2.31 П2: 3.70
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 18:30 Металлист 1 - 1 Завершен Полесье Н
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 18:45 ФК Краматорск 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 18:45 Металлист 2 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Кубок Украины 2021/2022
01.09.2021 - 16:30 Скорук 0 - 3 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 18:45 Волынь 0 - 3 Завершен Металлист В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 21:30 Динамо 4 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Показать больше
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
50%
Ничья
22%
Десна
28%
П1: 2.23 Х: 2.63 П2: 3.54
П1: 2.50 Х: 2.63 П2: 3.00
П1: 2.23 Х: 2.63 П2: 3.54
П1: 2.23 Х: 2.63 П2: 3.54
П1: 2.75 Х: 2.31 П2: 3.70
Статистика матча
2
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
Слишком авантюрно играет Металлист в обороне – Десна долго прощала харьковчан, пока перед перерывом Викентий Волошин не реализовал свой момент. Счет по игре – на свой гол клуб из Чернигова 100% наиграл.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
44'
Гоооол!!!
Волошин! Десна забивает! Доигрался Металлист – после очередного провала в защите Болбат вывел на удар Волошина, а тот в касание пробил под перекладину.
41'
Опасный момент
Дамбровский не попал в пустые ворота после неуверенной игры на выходе Каневцева!
35'
Жук безупречно сыграл в обороне, ликвидировав прорыв Танчика к воротам Мисака.
34'
Опасный момент
Каневцев вовремя вышел из ворот и переиграл Волошина в ближнем бою!
32'
Ковтун в последний момент выбил мяч на угловой после классной разрезной передачи Пейшото.
27'
Сарапий стрелял метров с 30-ти со штрафного – мяч пролетел в метре над перекладиной.
24'
Опасный момент
Танковский метров с 8-ми был головой после навеса Танчика с левого фланга – повезло Десне, что хавбек Металлиста направил мяч прямо по центру ворот.
16'
Опасный момент
Картушов идеально навесил на голову Дегтяреву, но форвард Десны с шести метров отправил мяч выше перекладины!
11'
Как же бездарно разыграла Десна контратаку 3 в 1! Болбат взял инициативу на себя и так долго готовил удар, что позволил защитнику Металлиста ликвидировать провал в обороне.
10'
Дальний удар Романюка – мяч пролетел в метре от дальней девятки. Еще и небольшой рикошет был.
7'
Угловой у ворот Металлиста завершился навесом в руки Каневцеву.
4'
Пейшото с дальней дистанции пробил прямо в руки Мисаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Металлист: Каневцев – Шопин, Порох, Мизюк, Романюк – Сарапий, Фомин, Танковский – Танчик, Пейшото, Пидлепенец.
Десна: Мисак, Жук, Ковтун, Болбат, Картушов, Волошин, Домбровский, Калитвинцев, Селин, Завийский, Дегтярев.
Инфо
Металлист ранее выбил из Кубка Украины Яруд (3:1) и Скорук (3:0). Десна в статусе клуба УПЛ стартовые раунд Кубка пропускала.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 1/16 финала Кубка Украины между Металлистом и Десной. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.
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Комментарии(1)
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андроид (Луганск)
21.09.2021 в 19:48
Десна -так держать
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-1


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Анонс матча Металлист - Десна 21.09.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 21.09.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Десна можно посмотреть 21.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Металлист - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший матч команды Металлист был сыгран против Полесье - 17.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Рух - 17.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

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