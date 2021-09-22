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Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 22 сентября 2021, 19:00 - Оболонь-Арена . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Оболонь
Киев
0 - 0
Обновить
78'
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
14%
Ничья
27%
Верес
59%
П1: 2.38 Х: 2.33 П2: 4.96
П1: 3.00 Х: 2.20 П2: 3.00
П1: 2.38 Х: 2.33 П2: 4.96
П1: 2.38 Х: 2.33 П2: 4.96
П1: 4.20 Х: 2.08 П2: 2.75
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь
0
Побед
4
Игр
2
Побед
Верес
Первая лига 2020/2021
31.05.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 2 Завершен Верес
Первая лига 2019/2020
29.11.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен Оболонь
Первая лига 2016/2017
08.05.2017 - 16:00 Верес 1 - 1 Завершен Оболонь
Первая лига 2016/2017
01.10.2016 - 16:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Оболонь
Первая лига 2021/2022
11.09.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 2 Завершен Оболонь В
Первая лига 2021/2022
06.09.2021 - 18:30 Оболонь 1 - 0 Завершен Волынь В
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 19:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Полесье В
Первая лига 2021/2022
27.08.2021 - 18:45 Оболонь 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Первая лига 2021/2022
22.08.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Оболонь П
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 14:00 Десна 0 - 4 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь
14%
Ничья
27%
Верес
59%
П1: 2.38 Х: 2.33 П2: 4.96
П1: 3.00 Х: 2.20 П2: 3.00
П1: 2.38 Х: 2.33 П2: 4.96
П1: 2.38 Х: 2.33 П2: 4.96
П1: 4.20 Х: 2.08 П2: 2.75
Статистика матча
6
Угловые
2
3
ЖК
2
Трансляция
72'
Аут для Вересу. В останні хвилини команди помітно зменшили темп - стомилися футболісти.
68'
Замена
Подвійна заміна в складі Вересу. Генадій та Євген Пасічі виходять на поле замість Дахновського та Тимофієнка.
64'
Опасный момент
Мате сильно пробиває зі штрафного з 25 метрів. Кичак витягує з правого нижнього кута.
60'
Замена
Батальський виходить на поле замість Чорнія.
56'
Желтая карточка
Жовта картка для Майданевича. Цей гравець, як і Гечев, вирішив на високих тонах поспілкуватися з арбітром.
53'
Оболонь виходить в атаку. Щебетун пробиває з 15 метрів, але м'яч летить далеко в праву сторону.
49'
Красная карточка
Тренера Вересу Вірта немає на своєму місці. На екрані з'явився титр, що тренер отримав червону картку в перерві.
46'
Свисток
Свисток арбітра. Розпочинається друга половина нашої зустрічі.
В першому таймі домінація була за Оболонню. Команда кілька разів підходила до воріт суперника і мала один дуже гострий момент, проте забити не вдалося. Цікаво, яким буде матч далі, враховуючи вилучення на останній хвилині першого тайму.
45+2'
Свисток
Лунає свисток арбітра. Команди йдуть на перерву.
45+2'
Красная карточка
Червона картка для Гечева! Арбітр почув некоректні висловлювання в свій бік і дав гравцеві другу жовту.
45'
Дві хвилини додано до першого тайму нашого поєдинку.
41'
Желтая карточка
Матяж отримує жовту картку за дуже грубий фол проти Солдата. Могла б і червона бути в цьому моменті.
37'
Верес зараз грає в атаці. За останні хвилини це один з небегатьох виходів на половину поля суперника.
33'
Желтая карточка
Гечев отримує жовту картку. Дуже грубо вінгер збив нападника Оболоні.
29'
Опасный момент
Як гаряче було біля воріт Вересу зараз! Кичак обрізається, Оболонь підхоплює м'яч та пробиває спочатку з центру, а потім з правого флангу. В обох випадках воротар відбив перед собою.
24'
Солдат сильно штовхнув Щебетуна біля штрафного майданчика Вересу. Буде штрафний удар.
20'
Рівненський клуб в атаці. Гечев проривається лівим флангом та пробиває по воротах з 20 метрів. Захист блокує спробу удару.
16'
Верес довго грав у швидкому темпі, тепер команда перепасовується в захисті, аби відновити сили.
12'
Тепер м'яч вже у підопічних Вірта. Йде атака правим флангом, але блокує просування суперника Бородай.
8'
Кияни розігрують через воротаря, щоб розпочати свою атаку. При цьому пресинг Вереса дуже інтенсивний.
4'
Верес подав кутовий з правого флангу, проте ні до чого небезпечного не дійшло.
1'
Свисток
Свисток арбітра. Матч розпочався!
Уже відомі склади команд: Оболонь: Федорівський, Осман, Бородай, Мате, Майданевич, Лобов, Мурза, Мединський, Черній, Матяж, Щебетун. Верес: Кичак, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Немчанінов, Петько, Полюлях, Тимофієнко, Дахновський, Панасенко, Гечев.
Доброго вечора, шановні любителі футболу. Сайт UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Оболонь - Верес в 1/16 Кубку України.
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Анонс матча Оболонь - Верес 22.09.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 22.09.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Верес в предыдущем футбольном матче 31.05.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь - Верес можно посмотреть 22.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Оболонь - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против ВПК-Агро - 11.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против СК Днепр-1 - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Оболонь - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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