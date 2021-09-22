Оболонь - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Оболонь - Верес 22.09.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 22.09.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Оболонь (Киев) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Оболонь и Верес в предыдущем футбольном матче 31.05.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь (Киев)

Год основания Оболонь (Киев): 2013

Страна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Прошедший поединок команды Оболонь был сыгран против ВПК-Агро - 11.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команды Верес был сыгран против СК Днепр-1 - 18.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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