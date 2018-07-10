Бельгия - Франция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Бельгия и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 07.10.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Бельгия и командой Франция:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Франция и Бельгия в предыдущем футбольном матче 10.07.2018 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Беларусь - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший матч команды Франция был сыгран против Финляндия - 07.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.
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