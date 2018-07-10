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Бельгия - Франция онлайн трансляция матча

Лига Наций - 07 октября 2021, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Бельгия
2 - 2
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75'
Франция
Ход матча
37' Янник Феррейра Карраско 40' Ромелу Лукаку
62' Карим Бензема 67' Ян Вертонген 69' Килиан Мбаппе 70' Юри Тилеманс Вышел: Ханс Ванакен
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
38%
Ничья
29%
Франция
33%
П1: 17.00 Х: 14.00 П2: 1.03
П1: 29.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 17.00 Х: 14.00 П2: 1.03
П1: 17.00 Х: 14.00 П2: 1.03
П1: 3.35 Х: 2.44 П2: 2.70
Личные встречи
Бельгия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Франция
ЧМ-2018 2017/2018
10.07.2018 - 21:00 Франция 1 - 0 Завершен Бельгия
Последние матчи - Бельгия
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Беларусь 0 - 1 Завершен Бельгия В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 0 Завершен Чехия В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Эстония 2 - 5 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 2 Завершен Италия П
Евро 2020 2021
27.06.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 0 Завершен Португалия В
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Последние матчи - Франция
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия В
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Евро 2020 2021
28.06.2021 - 22:00 Франция 7 - 8 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Португалия 2 - 2 Завершен Франция Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
Юри Тилеманс
Вышел: Ханс Ванакен
70'
69'
Килиан Мбаппе ГООЛ!
Ян Вертонген
67'
62'
Карим Бензема ГООЛ!
ГООЛ! Ромелу Лукаку
40'
ГООЛ! Янник Феррейра Карраско
37'
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
38%
Ничья
29%
Франция
33%
П1: 17.00 Х: 14.00 П2: 1.03
П1: 29.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 17.00 Х: 14.00 П2: 1.03
П1: 17.00 Х: 14.00 П2: 1.03
П1: 3.35 Х: 2.44 П2: 2.70
Составы команд
1
Тибо Куртуа
5
Ян Вертонген
5
Джейсон Денайер
4
Тоби Алдервейрелд
21
Янник Феррейра Карраско
8
Юри Тилеманс
28
Аксель Витсель
27
Тимоти Кастань
10
Эден Азар
9
Ромелу Лукаку
17
Де Брeйне, Кевин
1
Уго Льорис
23
Жюль Кунде
19
Рафаэль Варан
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
5
Бенжамен Павар
6
Поль Погба
25
Адриен Рабио
22
Тео
8
Антуан Гризманн
19
Карим Бензема
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    40
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
    37
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
    70
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
    67
  • 5
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    62
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    69
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 32
    Томас Фокет
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 20
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 28
    Люкебакио, Доди
    Полузащитник
  • 4
    Дедрик Бойата
  • 13
    Кун Кастеелс
  • 22
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 23
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 15
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 13
    Маттео Гандузи
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 16
    Бенуа Костиль
    Вратарь
  • 20
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • Дидье Дешам
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
5
Удары в створ
4
9
Штрафные
5
3
Угловые
1
2
Сейвы
3
5
Фолы
5
Офсайды
4
1
Блокировано ударов
2
2
Удары мимо
4
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
73'
Опасный момент
Льорис сумел вытащить из-под перекладины удар де Брюйне из центральной зоны перед штрафной!
70'
Замена
Ванакен вышел вместо Тилеманса.
69'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар от Мбаппе с пенальти пошел в правый верхний угол!
68'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Подножка от Тилеманса против Гризманна!
67'
Желтая карточка
Вертонгену дали желтую за разговоры, после подножки Тилеманса против Гризманна на левом фланге штрафной.
65'
Куртуа забрал мяч из-под ног Бензема, после паса на ход форварду к правому углу штрафной.
62'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мбаппе сумел от левого угла штрафной отдать в центр на Бензема, который на касании развернулся, а вторым пробил в дальний!
60'
Офсайд
Гризманн отдал пас на левый фланг на ход Тео, но тот забежал в оффсайд.
57'
Опасный момент
Гризманн не смог в касание завершить прострел с правого фланга штрафной от Мбаппе у ближней штанги!
54'
Тоби на правом фланге своей штрафной был сбит атаковавшим его Гризманном.
52'
Опасный момент
Льорис забрал в руки удар слету от Лукаку, который замыкал подачу с правого фланга.
50'
Опасный момент
Погба ударом головой над перекладиной запустил мяч над воротами, после подачи ко вратарской от Гризманна со штрафного на левом фланге.
48'
На дальней дистанции от ворот Погба перехватил пас де Брюйне, но тут же ударом запустил мяч над воротами.
47'
Игра в пас от Франции в центре поля с первых минут.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча мы наблюдали в начале равное и размеренное противостояние команд, а затем за дело взялись Ромелу Лукаку и Кевин де Брюйне, и вдвоем фактически вынесли оборону соперников. Ситуация для Франции складывается ровно такой же, как для Италии сутками ранее. Команда Манчини отыграться не смогла, а сможет ли команда Дешама?
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Опасный момент
Льорис забрал в руки попытку дальнего удара от Азара в завершении стенки перед штрафной с Лукаку.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лукаку унизил Лукаса Эрнандеса пропуском мяча между ног на правом фланге чужой штрафной, после паса де Брюйне, после чего пробил в ближний верхом!
39'
Фол со стороны Погба перед своей штрафной против Азара.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Карраско нанес неожиданный удар низом в ближний угол, получив пас от де Брюйне на левый фланг штрафной!
35'
Инфо
268 на 262 по совершенным пасам.
33'
Бельгийцы сейчас больше играют на мяче.
31'
Кунде качественным подкатом вмешался в заброс Лукаку в центр штрафной, который уже летел замыкать Азар.
29'
Перелетел мяч по чужой штрафной, после подачи с правого фланга от Бензема.
27'
Бензема на своей половине отобрал мяч у Витселя, но Мбаппе на левый фланг контратаки не выпустил Денайер.
25'
Ошибка Тилеманса перед своей штрафной в серьезные проблемы для его команды так и не переросла.
22'
Опасный момент
Куртуа у линии ворот забрал попытку Мбаппе завершить слету скидку головой из правого фланга штрафной от Гризманна.
20'
Карраско не дал сыграть в пас Рабио и Павару на левом фланге обороны.
18'
Гризманн сбросил мяч на правый фланг штрафной для Мбаппе, но Килиан за ним не угнался.
15'
Опасный момент
Де Брюйне с размаху запустил мяч на трибуны, получив пас Лукаку перед чужой штрафной.
14'
Офсайд
Погба дал заброс из глубины в центр штрафной, но Бензема залез в офсайд.
12'
Намного выше ворот отправил мяч Тилеманс ударом с дальней дистанции.
10'
Де Брюйне на силу пробивал из зоны перед штрафной, но напоролся на блок.
8'
Опасный момент
Куртуа намертво забрал попытку Павара слету завершить подачу с левого фланга от Мбаппе на дальнюю штангу!
6'
Опасный момент
Мбаппе пробросил мяч мимо Куртуа на правом фланге штрафной, после паса Гризманна, но от лицевой пяткой отдал уже неточно.
4'
Опасный момент
Космический сейв от Льориса, после удара де Брюйне в касание, после прострела с правого фланга, который неудачно перехватил Кунде!
3'
Карраско сыграл на вынос мяча при передаче с левого фланга от Мбаппе.
1'
Франция с мячом — тут без неожиданностей.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zolotoy Myach (Chicago)
07.10.2021 в 22:07
Мне конечно нравятся и фильмы с Де Фюнесом, и башня в центре Парижа. Но сегодня, я против жабоедов. Нам не проиграли, гадюки, пусть здесь проиграют
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Анонс матча Бельгия - Франция 07.10.2021, Лига Наций

Поединок между командой Бельгия и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2020, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 07.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Бельгия и командой Франция:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Бельгия осталась с поражением. Столкновение Франция и Бельгия в предыдущем футбольном матче 10.07.2018 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Франция можно посмотреть 07.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Беларусь - 08.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Финляндия - 07.09.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Бельгия - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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