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Прикарпатье - Черноморец онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 23 сентября 2021, 17:00 - МЦС Рух
Рейтинг матча:
Прикарпатье
Ивано-Франковск
0 - 2
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перерыв
Черноморец
Одесса
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Прикарпатье
38%
Ничья
19%
Черноморец
43%
П1: 3.49 Х: 2.49 П2: 2.37
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.40
П1: 3.49 Х: 2.49 П2: 2.37
П1: 3.49 Х: 2.49 П2: 2.37
П1: 5.10 Х: 2.28 П2: 2.23
Личные встречи
Прикарпатье
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Черноморец
Первая лига 2020/2021
05.04.2021 - 17:00 Черноморец 3 - 0 Завершен Прикарпатье
Первая лига 2021
06.10.2020 - 17:30 Прикарпатье 1 - 1 Завершен Черноморец
Первая лига 2021
30.06.2020 - 18:00 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Черноморец
Первая лига 2019/2020
30.08.2019 - 18:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Прикарпатье
Последние матчи - Прикарпатье
Первая лига 2021/2022
18.09.2021 - 13:15 Прикарпатье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
11.09.2021 - 13:15 Полесье 2 - 0 Завершен Прикарпатье П
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 15:30 Прикарпатье 2 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 16:30 Буковина 1 - 2 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
27.08.2021 - 17:30 ВПК-Агро 0 - 1 Завершен Прикарпатье В
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Черноморец В
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Прикарпатье
38%
Ничья
19%
Черноморец
43%
П1: 3.49 Х: 2.49 П2: 2.37
П1: 3.50 Х: 2.50 П2: 2.40
П1: 3.49 Х: 2.49 П2: 2.37
П1: 3.49 Х: 2.49 П2: 2.37
П1: 5.10 Х: 2.28 П2: 2.23
Статистика матча
5
Угловые
2
ЖК
3
Трансляция
45'
Авагимян сместился с фланга и пробивал. Удар заблокирован.
44'
Снизили темп команды под конец тайма. Гораздо больше моментов возникало в начале поединка.
38'
Желтая карточка
Жестко влетел Скорко в соперника. Четвертая желтая для игроков Черноморца.
35'
Желтая карточка
Авагимян теперь на карточке. Не успел сыграть в мяч и ударил соперника по ногам.
34'
Потеряли Кузьмина на дальней штанге. Повезло одесситам, что не смог игрок Прикарпатья направить мяч в угол.
30'
Желтая карточка
Дубко в центре поля сбил с ног сразу двоих соперников. Предупреждение.
30'
Вернулсь игра в привычное русло после активной пятиминутки франковцев. Черноморец с мячом, но без моментов.
25'
Прикарпатье перехватило инициативу и провело несколько перспективных атак.
21'
Желтая карточка
Арбитр трактовал падение Исаенко как симуляцию.
18'
Гоооол!!!
2:0! Бугай сольным проходом вскрыл оборону Прикарпатья, но мяч в свои ворота отправил Квасный. Курьезный гол.
16'
Авагимян поторопился с ударом. Были другие у него и более перспективные варианты развития атаки.
15'
Частенько фолят одесситы, срывая быстрые атаки соперника.
12'
Гоооол!!!
Брагару здорово разбирается с защитниками в штрафной и отправляет мяч в сетку. Стоит отметить так же передачу Скорко.
11'
Черноморец больше работает с мячом в первые минуты. Прикарпатье играет вторым номером.
6'
Удар из-за пределов штрафной, неплохо приложился Генык. Тем не менее, Варакута спокойно справился с этим ударом.
5'
Первая опасность у ворот Прикарпатья. Авагимян нашел передачей Бугая на угловом, но тот пробил мимо ворот.
4'
Неплохая подача от Брагару с правого фланга, Пастух переводит мяч на угловой.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Прикарпатья: Новак, Пастух, Лень, Квасный, Мащенко, Генык, Толочко, Воробчак, Кузьмин, Цюцюра (к), Дитко.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута, Биловар, Дубко, Скорко, Долгов, Вачиберадзе (к), Тлумак, Исаенко, Авагимян, Брагару, Бугай.
Приветствуем всех любителей украинского футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Прикарпатье – Черноморец.
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Комментарии(2)
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alex.belogubko (одесса)
23.09.2021 в 11:14
На кону отставка Мороза --хватит позорить Одессу --проиграшь чемодан Киев
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
23.09.2021 в 16:59
Твоё мнение точно никого не волнует.
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0
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Анонс матча Прикарпатье - Черноморец 23.09.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе МЦС Рух.

Дата проведения матча: 23.09.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Прикарпатье осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Прикарпатье в предыдущем футбольном матче 05.04.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Прикарпатье - Черноморец можно посмотреть 23.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Прикарпатье - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Рыпан

Прошедший поединок команды Прикарпатье был сыгран против Кривбасс - 18.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Заря - 19.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Прикарпатье - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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