Прикарпатье - Черноморец онлайн трансляция матча

Анонс матча Прикарпатье - Черноморец 23.09.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе МЦС Рух.

Дата проведения матча: 23.09.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Черноморец, тогда как команда Прикарпатье осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Прикарпатье в предыдущем футбольном матче 05.04.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016

Страна: Украина

Тренер: Олег Рыпан



Прошедший поединок команды Прикарпатье был сыгран против Кривбасс - 18.09.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Заря - 19.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

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