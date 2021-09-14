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Динамо Киев U19 - Бенфика U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 14 сентября 2021, 16:00 - Dynamo Training Center
Рейтинг матча:
Динамо Киев U19
4 - 0
Матч завершен
Бенфика U19
Ход матча
8' Bol, Anton
65' Brazhko, Volodymyr 79' Voloshyn, Nazar Ihorovych 81' Diallo, Samba
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
39%
Ничья
22%
Бенфика U19
39%
П1: 1.03 Х: 51.00 П2: 46.00
П1: 1.03 Х: 51.00 П2: 46.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 58.00
П1: 4.60 Х: 3.05 П2: 1.87
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Dynamo Kiev.
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev не проигрывает в последних 11 играх.
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • FC Dynamo Kiev забивает 3.44 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Dynamo Kiev выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Бенфика выигрывает в 0%.
  • В их последнюю встречу команда FC Dynamo Kiev победила в 1 гол(а).
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • FC Dynamo Kiev имеет выигрышную серию из 10 матчей.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первый тайм в 58% матчей, Бенфика выигрывает в 0% матчей.
  • FC Dynamo Kiev забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
Личные встречи
Динамо Киев U19
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Бенфика U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19
Последние матчи - Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19 В
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Последние матчи - Бенфика U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19 П
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Главные события
ГООЛ! Diallo, Samba
81'
ГООЛ! Voloshyn, Nazar Ihorovych
79'
ГООЛ! Brazhko, Volodymyr
65'
ГООЛ! Bol, Anton
8'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
39%
Ничья
22%
Бенфика U19
39%
П1: 1.03 Х: 51.00 П2: 46.00
П1: 1.03 Х: 51.00 П2: 46.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 58.00
П1: 4.60 Х: 3.05 П2: 1.87
Статистика матча
2
ЖК
2
3
Угловые
7
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 4:0! Уверенная победа Динамо.
90+3'
Офсайд
Скрипник в ответной атаке забежал в офсайд.
90+3'
Уголовой
Силва завершил подачу углового от Мадейры ударом головой над воротами.
90+1'
Подачу Гонсалвеша с углового вынесли из штрафной защитники.
90'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 3 мин.
90'
Замена
Бражко заменен на Мельниченко.
89'
Замена
Вместо Диалло вышел Танчак.
88'
Дальний удар от Яцыка прошел над воротами.
87'
Гонсалвеш исполнил подачу углового прямиком на голову защитнику Динамо.
85'
Замена
Вместо Камара вышел Невеш.
84'
Замена
Сантоса заменил Матос.
84'
Замена
Вместо Царенко вышел Скрипник.
84'
Замена
Слесар сменил Волошина.
84'
Замена
Горбач вышел вместо Попова.
80'
Гоооол!!!
ГОЛ! И Диалло тут же оформил разгром!
79'
Гоооол!!!
ГОЛ! Волошин наконец-то сумел пробить голкипера соперников!
78'
Офсайд
Боль в ответной атаке поспешил залезть в офсайд.
77'
Уголовой
Камара неточно исполнил подачу со стандарта.
76'
Опасный момент
Нещерет парировал на угловой прямой удар Камара со штрафного.
75'
Волошин сбил Морейру перед своей штрафной.
72'
Опасный момент
Нещерет парировал дальний удар от Камара.
68'
Камара был сбил фолом Дячука перед штрафной Динамо.
67'
Фол в атаке от Попова против Евшенака.
67'
Опасный момент
Соареш отразил очередную попытку дальнего удара от Волошина.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бражко с пенальти переиграл голкипера!
63'
Опасный момент
Пенальти! Диалло был сбит фолом Араужу в чужой штрафной!
62'
Замена
Вместо Нету вышел Морейра.
62'
Замена
Резенде заменен на Морейру.
61'
Уголовой
Боль замыкал подачу Диалло со стандарта, но в створ ворот не попал.
61'
Диалло в ответной атаке заблокированным дальним ударом заработал право на угловой.
60'
Уголовой
Подача с углового от Косты была выбита из штрафной.
56'
Попов сбил Силву перед чужой штрафной.
55'
Заблокирована попытка дальнего удара от Царенко.
54'
Дальний удар от Сантоса прошел мимо цели.
53'
Волошин в прессинге сбил Силву у чужой штрафной.
50'
Желтая карточка
А Вивчаренко договорился до желтой.
50'
Боль сбил Резенде перед своей штрафной.
50'
С очередного углового Волошин подал на голову сопернику.
48'
Желтая карточка
И вновь Волошин в эпизоде, но уже с фолом для срыва контратаки соперников.
47'
Уголовой
Все тот же Волошин с заработанного ранее углового подал неточно.
46'
Опасный момент
Соареш справился с ударом Волошина со средней дистанции!
46'
Замена
Вместо Ндоура вышел Семеду.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
45'
Опасный момент
С заработанного углового Камара нашел подачей Нету, но Нещерет справился с ударом головой.
44'
Нету сам исполнял стандарт затем, но попал в стенку.
44'
Нету был сбит фолом Диалло во время про=ода по правому флангу.
43'
Уголовой
Подача с углового от Камары была выбита из штрафной.
42'
Попов сбил Родригеша перед своей штрафной.
39'
Родригеш ударом со средней дистанции отправил мяч в сторону от ворот.
38'
Камара исполнил подачу со стандарта Резенде не попал в створ ворот в завершении.
37'
Боль сбил Ндоура на своей половине.
36'
Офсайд
Диалло попал в офсайд при забросе на ход по левому флангу.
35'
Бражко вновь был сбит Ндоуром в центре поля.
32'
Дальний удар от Ндоура пришелся мимо ворот.
31'
Подача Камара со стандарта была перехвачена, а уже потом Силва влетел в Нещерета во вратарской.
31'
Бенедюк сбил Родригеша на правом фланге обороны.
29'
Яцык убегал в контратаку, но Сантос его сбил.
29'
Дальний удар от Сантоса был блокирован.
28'
Попов добивал в прошлом эпизоде, но пробил выше.
28'
Опасный момент
Волошин не смог пробить голкипера ударом со средней дистанции.
27'
Офсайд
Диалло залез в офсайд на левом фланге.
26'
Бражко был сбит фолом Камара в центре поля.
22'
Подача со штрафного от Камара была выбита куда-подальше.
21'
Бражко сбил Камара у границ штрафной Динамо.
19'
Опасный момент
Нещерет парировал удар от Камара.
18'
Офсайд
Волошин влез в офсайд при передаче в атаку.
17'
Попытка Волошина пробить со штрафного была блокирована.
16'
Желтая карточка
Араужу пошел в грубый стык против Диалло.
11'
Яцик в дриблинге на чужой половине заработал штрафной.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Боль завершил подачу со штрафного от Волошина!
8'
Царенко был сбит фолом со стороны Силвы перед чужой штрафной.
7'
Вивчаренко со штрафного вблизи к чужим владениям пробил мимо створа ворот.
6'
Царенко был атакован у центральной линии с фолом со стороны Ндоура.
3'
Подача от Волошина к обострению не привела.
3'
Яцик был сбил фолом Араужу перед чужой штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Гомес, Феррейра, Фел, Невеш, Матос, Морейра, Семеду.
Бенфика U19: Соареш — Томе, Силва, Араужу, Родригеш — Нету, Евшенак, Сантос — Ндоур, Резенде, Камара.
Запасные: Игнатенко, Скрипник, Горбач, Филатов, Мельниченко, Танчак, Слесар.
Динамо Киев U19: Нещерет — Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко — Бражко — Волошин, Царенко, Яцик, Диалло — Попов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Димитру Мунтян (Бендеры, Молдова) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют команды U19 Динамо Киев и лиссабонской Бенфики.
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Комментарии(3)
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Рівнянин (Рівне)
14.09.2021 в 18:01
Приблизно те саме буде і в матчі основних команд.
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+1
0
sauron (Киев)
14.09.2021 в 17:46
Потужно!Це цікаво, беручи до уваги, що Бенфіка кожного року - один із фаворитів турніру.Вже 3 рази була в фіналі
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+2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
14.09.2021 в 17:39
Ото молоді динамівці розігралися.
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+2
0


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Анонс матча Динамо Киев U19 - Бенфика U19 14.09.2021, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Динамо Киев U19 и командой Бенфика U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч состоится на стадионе Dynamo Training Center.

Дата проведения матча: 14.09.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо Киев U19 и командой Бенфика U19:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо Киев U19, тогда как команда Бенфика U19 осталась с поражением. Столкновение Динамо Киев U19 и Бенфика U19 в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо Киев U19 - Бенфика U19 можно посмотреть 14.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Динамо Киев U19 - Бенфика U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо Киев U19

Прошедший поединок команды Динамо Киев U19 был сыгран против Бенфика U19 - 14.09.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.

Команда гостей

Название: Бенфика U19

Предыдущий матч команды Бенфика U19 был сыгран против Динамо Киев U19 - 14.09.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Динамо Киев U19.

Следите за результатами матча Динамо Киев U19 - Бенфика U19 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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