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Шериф Тирасполь U19 - Шахтёр Донецк U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 15 сентября 2021, 12:00
Рейтинг матча:
Шериф Тирасполь U19
0 - 1
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перерыв
Шахтёр Донецк U19
Ход матча
36' Veklenko, Artem
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шериф Тирасполь U19
25%
Ничья
19%
Шахтёр Донецк U19
56%
П1: 5.94 Х: 2.97 П2: 1.65
П1: 5.94 Х: 2.97 П2: 1.65
П1: 18.40 Х: 7.67 П2: 1.13
П1: 6.30 Х: 3.30 П2: 1.61
Интересные факты
  • FC Shakhtar Donetsk имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде
  • FC Shakhtar Donetsk не проиграл ни в одном из последних 18 выездных матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk не пропускает в 5 матчах подряд.
  • FC Shakhtar Donetsk не проигрывает в последних 17 играх.
  • FC Shakhtar Donetsk имеет выигрышную серию из 14 матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
Главные события
36'
Veklenko, Artem ГООЛ!
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Шериф Тирасполь U19
25%
Ничья
19%
Шахтёр Донецк U19
56%
П1: 5.94 Х: 2.97 П2: 1.65
П1: 5.94 Х: 2.97 П2: 1.65
П1: 18.40 Х: 7.67 П2: 1.13
П1: 6.30 Х: 3.30 П2: 1.61
Статистика матча
2
Угловые
2
1
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2
Live Zone
Трансляция
Перший тайм був досить нудним, адже на дві команди було створено не більше трьох по-справжньому небезпечних моментів. Разом з цим, саме Шахтар зміг забити і вийти вперед.
45'
Свисток
Свисток арбітра закінчує першу половину матчу. Не додає суддя компенсованого часу.
41'
Шериф прагне відігратися. Форов біжить правим флангом, але блокує його просування захист українського клубу.
37'
Гоооол!!!
Забиває Шахтар! Капінус проривається правим флангом та прострілює на Векленка, який був на межі воротарського майданчика. Нападник б'є по центру, а голкіпер не рятує.
34'
Желтая карточка
Третя жовта картка за вісім хвилин! Отримує її деф Шахтаря Булеза за зрив контратаки суперника.
30'
Желтая карточка
Попередження для молдовського захисника Ікима. Жорстко грав футболіст.
26'
Желтая карточка
Центральний захисник Шахтаря Лосенко отримує жовту картку за грубу гру.
24'
Шериф отримує право пробити штрафний з центру поля. Коваль подає в штрафний, але удар виявився зовсім не точним.
21'
Донеччани заробили шрафний з лівого флангу, проте ні до чого небезпечного це не призвело.
17'
Шахтар взяв м'яч під контроль на своїй половині поля, але вихід вперед вдаєтьья дуже важко.
13'
Молдовська команда йшла в атаку правим флангом, проте вибиває захист Шахтаря. Буде ще один аут.
9'
Шериф щойно вкинув аут. Жодної гостроти на полі зараз немає, обидві команди грають з мінімумом зусиль.
5'
В ці хвилини м'ячем володіє Шахтар. Шериф обороняється.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Матч розпочинається з центру поля.
Уже відомі склид команд: Шериф: Думенко, Маракута, Хатман, Іким, Пікус, Скуртул, Костін, Коваль, Форов, Погребан, Кучерявенко. Шахтар: Твардовський, Булеза, Фарина, Козик, Капінус, Лосенко, Гулько, Сігеєв, Вехленко, Гончарук, Глущенко.
Доброго дня, шановні любителі футболу. До вашої уваги - текстова трансляція матчу юнацької Ліги чемпіонів Шериф Тирасполь U-19 - Шахтар U-19.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 12:35
21 век а нам расказывают про футбол -и это умные люди за всё надо платить --скоро за воздух будем платить мы же дышим пока
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Анонс матча Шериф Тирасполь U19 - Шахтёр Донецк U19 15.09.2021, Юношеская Лига УЕФА

Противостояние между командой Шериф Тирасполь U19 и командой Шахтёр Донецк U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022.

Дата проведения матча: 15.09.2021
Время начала матча: 12:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шериф Тирасполь U19 - Шахтёр Донецк U19 можно посмотреть 15.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Шериф Тирасполь U19 - Шахтёр Донецк U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф Тирасполь U19

Команда гостей

Название: Шахтёр Донецк U19

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