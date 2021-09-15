Шериф Тирасполь U19 - Шахтёр Донецк U19 онлайн трансляция матча

Анонс матча Шериф Тирасполь U19 - Шахтёр Донецк U19 15.09.2021, Юношеская Лига УЕФА

Противостояние между командой Шериф Тирасполь U19 и командой Шахтёр Донецк U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022.

Дата проведения матча: 15.09.2021

Время начала матча: 12:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф Тирасполь U19



Команда гостей

Название: Шахтёр Донецк U19



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