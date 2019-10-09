  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ВПК-Агро - Кривбасс Смотреть онлайн
В тренде

ВПК-Агро - Кривбасс онлайн трансляция матча

Первая лига - 10 октября 2021, 15:30 - Kolos Arena
Рейтинг матча:
ВПК-Агро
Шевченковка
0 - 0
Обновить
17'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ВПК-Агро
31%
Ничья
31%
Кривбасс
38%
П1: 5.54 Х: 2.64 П2: 1.81
П1: 6.00 Х: 2.25 П2: 2.00
П1: 5.54 Х: 2.64 П2: 1.81
П1: 5.54 Х: 2.64 П2: 1.81
Личные встречи
ВПК-Агро
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Кривбасс
Вторая лига 2019/2020
09.10.2019 - 15:00 ВПК-Агро 5 - 1 Завершен Кривбасс
Вторая лига 2019/2020
11.08.2019 - 17:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен ВПК-Агро
Последние матчи - ВПК-Агро
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 13:15 ВПК-Агро 1 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Первая лига 2021/2022
25.09.2021 - 15:30 Олимпик 0 - 0 Завершен ВПК-Агро Н
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 ВПК-Агро 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Первая лига 2021/2022
18.09.2021 - 15:30 Волынь 1 - 0 Завершен ВПК-Агро П
Первая лига 2021/2022
11.09.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 2 Завершен Оболонь П
Показать больше
Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
18.09.2021 - 13:15 Прикарпатье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 15:30 Кривбасс 5 - 0 Завершен ФК Ужгород В
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ВПК-Агро
31%
Ничья
31%
Кривбасс
38%
П1: 5.54 Х: 2.64 П2: 1.81
П1: 6.00 Х: 2.25 П2: 2.00
П1: 5.54 Х: 2.64 П2: 1.81
П1: 5.54 Х: 2.64 П2: 1.81
Статистика матча
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
11'
Татарков сбросил мяч головой на левый фланг для Щедрого, после чего последовала подача в центр на Вагнера, однако удар слету прошел намного выше ворот.
10'
Будняк столкнулся с соперником перед чужой штрафной, после чего оба отправились на газон, а арбитр дал спорный мяч.
9'
Передачу Щедрого с левого фланга штрафной не пустили к Хобленко.
8'
Прострел с правого фланга штрафной от Вагнера был блокирован.
7'
Неудачная передача верхом на левый фланг атаки для Будняка.
5'
Пашаев на правом фланге своей штрафной блокировал удар от Вагнера.
5'
Щедрый подачу со стандарта исполнил неудачно.
4'
Желтая карточка
Дебелко на правом фланге атаки отобрал мяч у Жезуса, после чего был сбит подкатом Шевченко.
3'
Обменялись команды неудачными выходами в атаки через левый фланг нападения ВПК, но привычно отвратительный газон Метеора помешал им обеим.
1'
И уже есть дальний удар из зоны перед штрафной от Хобленко, который отправил мяч мимо правой штанги.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бабичин, Дудик, Косовский, Литвиненко, Наполов, Слива, Тарадуда, Шевченко, Хубутия.
ВПК-Агро: Махновский — Пашаев, Зозуля, Сухарь, Шевченко — Лепа, Палюх, Висенте — Жезус, Колесник, Будняк.
Запасные: Лепка, Говедарица, Илич, Пятов, Рябов, Хорват, Полонский, Гигашвили, Яровой, Малиновский.
Кривбасс: Сарнавский — Фатеев, Заименко, Семенов, Мостовой — Татрков, Хобленко, Гордиенко — Вагнер, Дебелко, Щедрый.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона "Метеор" (Днепр, Украина) сыграют шевченковский ВПК-Агро и криворожский Кривбасс.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Португалия Португалия 3 Катар Катар 0 Завершен 21:45 - Вчера Андорра Андорра 0 Англия Англия 5 Завершен 21:45 - Вчера Венгрия Венгрия 0 Албания Албания 1 Завершен 21:45 - Вчера Польша Польша 5 Сан-Марино Сан-Марино 0 Завершен 21:45 - Вчера Молдова Молдова 0 Дания Дания 4

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ВПК-Агро - Кривбасс 10.10.2021, Первая лига

Матч между командой ВПК-Агро (Шевченковка) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Kolos Arena.

Дата проведения матча: 10.10.2021
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ВПК-Агро (Шевченковка) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ВПК-Агро, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение ВПК-Агро и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 09.10.2019 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ВПК-Агро - Кривбасс можно посмотреть 10.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча ВПК-Агро - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ВПК-Агро (Шевченковка)
Год основания ВПК-Агро (Шевченковка): 2011
Страна: Украина

Прошедший матч команды ВПК-Агро был сыгран против ФК Краматорск - 01.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды ВПК-Агро.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Волынь - 06.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча ВПК-Агро - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен