ВПК-Агро - Кривбасс онлайн трансляция матча

Анонс матча ВПК-Агро - Кривбасс 10.10.2021, Первая лига

Матч между командой ВПК-Агро (Шевченковка) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Kolos Arena.

Дата проведения матча: 10.10.2021

Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ВПК-Агро (Шевченковка) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ВПК-Агро, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение ВПК-Агро и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 09.10.2019 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ВПК-Агро (Шевченковка)

Год основания ВПК-Агро (Шевченковка): 2011

Страна: Украина



Прошедший матч команды ВПК-Агро был сыгран против ФК Краматорск - 01.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды ВПК-Агро.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Волынь - 06.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

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