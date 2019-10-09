ВПК-Агро - Кривбасс онлайн трансляция матча

Матч между командой ВПК-Агро (Шевченковка) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Kolos Arena.
Дата проведения матча: 10.10.2021
Время начала матча: 15:30
История противостояний между клубами ВПК-Агро (Шевченковка) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ВПК-Агро, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение ВПК-Агро и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 09.10.2019 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ВПК-Агро (Шевченковка)
Год основания ВПК-Агро (Шевченковка): 2011
Страна: Украина
Прошедший матч команды ВПК-Агро был сыгран против ФК Краматорск - 01.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды ВПК-Агро.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Волынь - 06.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.
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