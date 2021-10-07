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Металлист - Кремень онлайн трансляция матча

Первая лига - 11 октября 2021, 18:30 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
Обновить
8'
Кремень
Кременчуг
Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
42%
Ничья
24%
Кремень
33%
П1: 1.39 Х: 3.73 П2: 7.96
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 15.00
П1: 1.39 Х: 3.73 П2: 7.96
П1: 1.39 Х: 3.73 П2: 7.96
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 1 - 1 Завершен Металлист Н
Первая лига 2021/2022
02.10.2021 - 18:45 Металлист 2 - 1 Завершен Нива В
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист В
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 19:00 Металлист 2 - 1 Завершен Десна В
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 18:30 Металлист 1 - 1 Завершен Полесье Н
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Последние матчи - Кремень
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 13:15 Кремень 1 - 1 Завершен Прикарпатье Н
Первая лига 2021/2022
02.10.2021 - 13:15 ФК Ужгород 2 - 0 Завершен Кремень П
Первая лига 2021/2022
27.09.2021 - 16:15 Кремень 0 - 1 Завершен Альянс П
Первая лига 2021/2022
19.09.2021 - 13:15 Подолье 4 - 1 Завершен Кремень П
Первая лига 2021/2022
10.09.2021 - 16:30 Кремень 3 - 1 Завершен Агробизнес В
Показать больше
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
42%
Ничья
24%
Кремень
33%
П1: 1.39 Х: 3.73 П2: 7.96
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 15.00
П1: 1.39 Х: 3.73 П2: 7.96
П1: 1.39 Х: 3.73 П2: 7.96
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Романюк, Горбунов, Мизюк, Порох, Харрис, Танчик, Танковский, Демченко, Подлепенец, Пейшото (к).
Инфо
Стартовый состав Кремня: Мирный, Белоусов (к), Головко, Курелех, Бычков, Сидоренко, Сейтхалилов, Кошман, Мурашов, Бойко, Навроцкий.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Первой лиги Металлист – Кремень.
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Анонс матча Металлист - Кремень 11.10.2021, Первая лига

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Кремень (Кременчуг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 11.10.2021
Время начала матча: 18:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Кремень можно посмотреть 11.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Кремень, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Горняк-Спорт - 07.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Кремень (Кременчуг)
Год основания Кремень (Кременчуг): 1959
Страна: Украина
Тренер: Игорь Столовицкий

Предыдущий поединок команды Кремень был сыгран против Прикарпатье - 06.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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