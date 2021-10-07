Металлист - Кремень онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Кремень (Кременчуг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 11.10.2021
Время начала матча: 18:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Горняк-Спорт - 07.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Кремень (Кременчуг)
Год основания Кремень (Кременчуг): 1959
Страна: Украина
Тренер: Игорь Столовицкий
Предыдущий поединок команды Кремень был сыгран против Прикарпатье - 06.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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