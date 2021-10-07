Металлист - Кремень онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Кремень 11.10.2021, Первая лига

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Кремень (Кременчуг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 11.10.2021

Время начала матча: 18:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Кремень можно посмотреть 11.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Кремень, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Горняк-Спорт - 07.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Кремень (Кременчуг)

Год основания Кремень (Кременчуг): 1959

Страна: Украина

Тренер: Игорь Столовицкий



Предыдущий поединок команды Кремень был сыгран против Прикарпатье - 06.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Металлист - Кремень онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.