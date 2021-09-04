Казахстан - Финляндия онлайн трансляция матча

Анонс матча Казахстан - Финляндия 12.10.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Казахстан и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Астана Арена.

Дата проведения матча: 12.10.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Казахстан и командой Финляндия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Финляндия, тогда как команда Казахстан осталась с поражением. Столкновение Финляндия и Казахстан в предыдущем футбольном матче 04.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Талгат Байсуфинов и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Казахстан

Страна: Казахстан



Прошедший поединок команды Казахстан был сыгран против Босния и Герцеговина - 09.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Босния и Герцеговина.

Команда гостей

Название: Финляндия

Страна: Финляндия

Тренер: Маркку Канерва



Предыдущий поединок команды Финляндия был сыгран против Украина - 09.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Украина.

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