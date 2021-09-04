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Казахстан - Финляндия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 12 октября 2021, 17:00 - Астана Арена
Главный судья: Ozkahya, Halis
Рейтинг матча:
Казахстан
0 - 2
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83'
Финляндия
Ход матча
34' Йоэль Похьянпало Вышел: Фредрик Йенсен 36' Сергей Малый 36' Ivanov, Robert 39' Зайнутдинов, Бахтияр 45' Теему Пукки
47' Теему Пукки 58' Ян Вороговский 58' Омиртаев, Оралхан Вышел: Асхат Тагыберген 58' Владислав Васильев Вышел: Алексей Щеткин 59' Георгий Жуков Вышел: Zhaksylykov, Aibar 73' Ян Вороговский Вышел: Taikenov, Maksat 76' Марат Быстров Вышел: Эркин Тапалов 79' Теему Пукки Вышел: Valakari, Onni 79' Албин Гранлунд Вышел: Юкка Райтала
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
22%
Ничья
33%
Финляндия
44%
П1: 51.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 51.00 Х: 8.00 П2: 1.08
П1: 51.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 51.00 Х: 10.00 П2: 1.06
Личные встречи
Казахстан
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Финляндия
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан
Последние матчи - Казахстан
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Босния и Герцеговина П
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 2 - 2 Завершен Казахстан Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан П
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 17:00 Казахстан 2 - 2 Завершен Украина Н
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 19:00 Македония 4 - 0 Завершен Казахстан П
Показать больше
Последние матчи - Финляндия
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина П
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Франция 2 - 0 Завершен Финляндия П
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 16:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Казахстан В
Международные товарищеские матчи 2021
01.09.2021 - 19:00 Финляндия 0 - 0 Завершен Уэльс Н
Евро 2020 2021
21.06.2021 - 22:00 Финляндия 0 - 2 Завершен Бельгия П
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Новости команд
Главные события
79'
Теему Пукки
Вышел: Valakari, Onni
79'
Албин Гранлунд
Вышел: Юкка Райтала
Марат Быстров
Вышел: Эркин Тапалов
76'
Ян Вороговский
Вышел: Taikenov, Maksat
73'
Георгий Жуков
Вышел: Zhaksylykov, Aibar
59'
Ян Вороговский
58'
Омиртаев, Оралхан
Вышел: Асхат Тагыберген
58'
Владислав Васильев
Вышел: Алексей Щеткин
58'
47'
Теему Пукки ГООЛ!
45'
Теему Пукки ГООЛ!
Зайнутдинов, Бахтияр
39'
Сергей Малый
36'
36'
Ivanov, Robert
34'
Йоэль Похьянпало
Вышел: Фредрик Йенсен
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Казахстан
22%
Ничья
33%
Финляндия
44%
П1: 51.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 51.00 Х: 8.00 П2: 1.08
П1: 51.00 Х: 10.00 П2: 1.06
П1: 51.00 Х: 10.00 П2: 1.06
Составы команд
30
Игорь Шатский
11
Ян Вороговский
6
Нуралы Алип
25
Сергей Малый
21
Абзал Бейсебеков
96
Марат Быстров
14
Владислав Васильев
5
Исламбек Куат
10
Георгий Жуков
20
Зайнутдинов, Бахтияр
18
Омиртаев, Оралхан
1
Храдеки, Лукас
11
Расмус Шуллер
18
Ivanov, Robert
3
Албин Гранлунд
15
Лео Вайсанен
21
Хамалайнен, Нико
17
Робин Лод
25
Nissila, Urho
18
Глен Камара
20
Йоэль Похьянпало
22
Теему Пукки
Стартовый состав
  • 20
    Зайнутдинов, Бахтияр
    Полузащитник
    39
  • 18
    Омиртаев, Оралхан
    Нападающий
    58
  • 14
    Владислав Васильев
    58
  • 5
    Исламбек Куат
    Защитник
  • 10
    Георгий Жуков
    Полузащитник
    59
  • 11
    Ян Вороговский
    Полузащитник
    73 58
  • 6
    Нуралы Алип
  • 25
    Сергей Малый
    Защитник
    36
  • 21
    Абзал Бейсебеков
  • 96
    Марат Быстров
    76
  • 30
    Игорь Шатский
    Вратарь
  • 20
    Йоэль Похьянпало
    Нападающий
    34
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
    79 47 45
  • 17
    Робин Лод
  • 25
    Nissila, Urho
    Полузащитник
  • 18
    Глен Камара
    Полузащитник
  • 11
    Расмус Шуллер
  • 18
    Ivanov, Robert
    Защитник
    36
  • 3
    Албин Гранлунд
    Защитник
    79
  • 15
    Лео Вайсанен
  • 21
    Хамалайнен, Нико
    Защитник
  • 1
    Храдеки, Лукас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Tursynbay, Sagadat
    Защитник
  • 22
    Эркин Тапалов
    Защитник
  • 17
    Zhaksylykov, Aibar
    Нападающий
  • 16
    Orazov, Ramazan
    Полузащитник
  • 13
    Kassym, Alibek
    Защитник
  • 99
    Алексей Щеткин
    Нападающий
  • 17
    Astanov, Sultanbek
    Нападающий
  • 19
    Taikenov, Maksat
    Полузащитник
  • 4
    Темирлан Ерланов
  • 74
    Seisen, Mukhammejan
    Вратарь
  • 1
    Станислав Покатилов
    Вратарь
  • 8
    Асхат Тагыберген
    Полузащитник
  • 22
    Юкка Райтала
    Защитник
  • 19
    Роопе Риски
    Нападающий
  • 29
    Томас Лам
    Защитник
  • 24
    Valakari, Onni
    Полузащитник
  • 24
    Фредрик Йенсен
    Полузащитник
  • 16
    Тейлор, Роб
    Полузащитник
  • 14
    Юхани Ояла
  • 4
    Йоона Тоивио
  • 23
    Араюри, Паулус
    Защитник
  • 23
    Карлйохан Эрикссон
  • 12
    Йессе Йоронен
  • 17
    Ilmari Niskanen
Тренеры
  • Талгат Байсуфинов
  • Маркку Канерва
Статистика матча
38%
Владение мячом
62%
4
Штрафные
14
14
Фолы
3
Угловые
5
3
Удары мимо
7
3
ЖК
1
1
Удары в створ
8
Офсайды
1
6
Сейвы
1
1
Блокировано ударов
3
Трансляция
80'
Штрафной удар - (Финляндия)
79'
Опасный момент
Удар по воротам Робин Лод - (Финляндия)
79'
Сейв - (Казахстан)
79'
Замена
Замена Албин Гранлунд : Юкка Райтала - (Финляндия)
79'
Замена
Замена Теему Пукки : Valakari, Onni - (Финляндия)
78'
Штрафной удар - (Финляндия)
77'
Сейв - (Казахстан)
77'
Опасный момент
Удар по воротам Робин Лод - (Финляндия)
76'
Замена
Замена Марат Быстров : Эркин Тапалов - (Казахстан)
73'
Замена
Замена Ян Вороговский : Taikenov, Maksat - (Казахстан)
71'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
71'
Опасный момент
Удар мимо ворот Теему Пукки - (Финляндия)
69'
Штрафной удар - (Финляндия)
66'
Опасный момент
Удар от ворот - (Финляндия)
65'
Опасный момент
Удар от ворот - (Финляндия)
63'
Уголовой
Угловой удар Nissila, Urho - (Финляндия)
62'
Опасный момент
Удар от ворот - (Финляндия)
62'
Опасный момент
Удар мимо ворот Асхат Тагыберген - (Казахстан)
61'
Сейв - (Казахстан)
61'
Опасный момент
Удар по воротам Фредрик Йенсен - (Финляндия)
59'
Опасный момент
Удар от ворот - (Финляндия)
59'
Штрафной удар - (Казахстан)
59'
Замена
Замена Георгий Жуков : Zhaksylykov, Aibar - (Казахстан)
58'
Замена
Замена Владислав Васильев : Алексей Щеткин - (Казахстан)
58'
Замена
Замена Омиртаев, Оралхан : Асхат Тагыберген - (Казахстан)
58'
Штрафной удар - (Финляндия)
58'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Ян Вороговский - (Казахстан)
57'
Опасный момент
Удар от ворот - (Финляндия)
57'
Штрафной удар - (Финляндия)
56'
Сейв - (Казахстан)
56'
Опасный момент
Удар по воротам Фредрик Йенсен - (Финляндия)
54'
Сейв - (Финляндия)
54'
Опасный момент
Удар по воротам Зайнутдинов, Бахтияр - (Казахстан)
53'
Штрафной удар - (Финляндия)
51'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
51'
Опасный момент
Удар мимо ворот Робин Лод - (Финляндия)
49'
Опасный момент
Удар мимо ворот Расмус Шуллер - (Финляндия)
49'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
49'
Уголовой
Угловой удар Робин Лод - (Финляндия)
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Теему Пукки - (Финляндия)
47'
Сейв - (Казахстан)
47'
Опасный момент
Удар по воротам Nissila, Urho - (Финляндия)
Начался второй тайм
Свисток
Тайм завершен
Счет периода
45+4'
Офсайд
Вне игры Теему Пукки - (Финляндия)
45+4'
Видео помощник арбитра - (Финляндия)
45+4'
Просмотр VAR - (Финляндия)
45+3'
Сейв - (Казахстан)
45+3'
Опасный момент
Удар по воротам Теему Пукки - (Финляндия)
45+2'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
45+2'
Опасный момент
Удар мимо ворот Теему Пукки - (Финляндия)
45+2'
Штрафной удар - (Финляндия)
45+1'
Инфо
Показано дополнительное время + 3
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Теему Пукки - (Финляндия)
43'
Штрафной удар - (Финляндия)
42'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
42'
Опасный момент
Удар мимо ворот Nissila, Urho - (Финляндия)
40'
Опасный момент
Удар мимо ворот Албин Гранлунд - (Финляндия)
39'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Зайнутдинов, Бахтияр - (Казахстан)
39'
Штрафной удар - (Финляндия)
38'
Опасный момент
Удар от ворот - (Казахстан)
38'
Опасный момент
Удар мимо ворот Албин Гранлунд - (Финляндия)
36'
Уголовой
Угловой удар Робин Лод - (Финляндия)
36'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Ivanov, Robert - (Финляндия)
36'
Желтая карточка
Жёлтая карточка Сергей Малый - (Казахстан)
34'
Замена
Замена Йоэль Похьянпало : Фредрик Йенсен - (Финляндия)
33'
Уголовой
Угловой удар Nissila, Urho - (Финляндия)
31'
Инфо
Возвращение после травмы Йоэль Похьянпало - (Финляндия)
31'
Штрафной удар - (Финляндия)
29'
Штрафной удар - (Финляндия)
25'
Инфо
Травма Йоэль Похьянпало - (Финляндия)
24'
Опасный момент
Удар от ворот - (Финляндия)
24'
Опасный момент
Удар мимо ворот Исламбек Куат - (Казахстан)
20'
Опасный момент
Удар от ворот - (Финляндия)
20'
Опасный момент
Удар мимо ворот Омиртаев, Оралхан - (Казахстан)
13'
Штрафной удар - (Казахстан)
13'
Штрафной удар - (Финляндия)
10'
Штрафной удар - (Казахстан)
8'
Уголовой
Угловой удар - (Финляндия)
4'
Штрафной удар - (Финляндия)
1'
Штрафной удар - (Финляндия)
Свисток
Матч начался
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Комментарии(1)
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Степан Срака
12.10.2021 в 18:33
Казахи очколупи!!!
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Анонс матча Казахстан - Финляндия 12.10.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Казахстан и командой Финляндия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе Астана Арена.

Дата проведения матча: 12.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Казахстан и командой Финляндия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Финляндия, тогда как команда Казахстан осталась с поражением. Столкновение Финляндия и Казахстан в предыдущем футбольном матче 04.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Талгат Байсуфинов и Маркку Канерва разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Казахстан - Финляндия можно посмотреть 12.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Казахстан - Финляндия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Казахстан
Страна: Казахстан

Прошедший поединок команды Казахстан был сыгран против Босния и Герцеговина - 09.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Босния и Герцеговина.

Команда гостей

Название: Финляндия
Страна: Финляндия
Тренер: Маркку Канерва

Предыдущий поединок команды Финляндия был сыгран против Украина - 09.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Казахстан - Финляндия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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