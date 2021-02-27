ФК Александрия - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Ворскла 17.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 17.10.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Верес - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Ингулец - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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