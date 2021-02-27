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ФК Александрия - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 октября 2021, 19:30 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 2
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55'
Ворскла
Полтава
Ход матча
14' Rangelov B. 23' Кирилл Ковалец Вышел: Сергей Рыбалка 39' Rangelov B.
46' Владимир Одарюк Вышел: Олег Кожушко 46' Спинелли, Клаудио Вышел: Устименко, Денис
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
47%
Ничья
13%
Ворскла
40%
П1: 2.36 Х: 2.33 П2: 4.46
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.75
П1: 2.36 Х: 2.33 П2: 4.46
П1: 2.36 Х: 2.33 П2: 4.46
Интересные факты
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Ворскла Полтава - 0.8.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 29% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 38% матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 3, команда Ворскла Полтава выиграла 2, 0 ничьи.
  • Александрия забивает 1.2 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Vladislav Baboglo получил больше всего желтых карточек (5) в Александрия. Oleksandr Sklyar получил 3 в Ворскла Полтава.
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Ворскла Полтава не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Ворскла Полтава - 2.2.
  • Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Александрия и Ворскла Полтава 1-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • Александрия забивает 1.53 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 0.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Ворскла Полтава выиграл обе игры против Александрия (3-1 дома и 2-0 на выезде)
  • Ворскла Полтава выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 18 встреч, команда Александрия выиграла 8 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-22 в пользу команды Александрия
  • За последние 7 встреч когда команда Александрия играла дома, команда Александрия выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 10-7 в пользу команды Александрия.
  • Вы знали, что Александрия забил 30% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 26% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
ФК Александрия
8
Побед
15
Игр
4
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
07.12.2019 - 14:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 13:00 Таврия Симферополь 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Ворскла П
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Главные события
Владимир Одарюк
Вышел: Олег Кожушко
46'
Спинелли, Клаудио
Вышел: Устименко, Денис
46'
39'
Rangelov B. ГООЛ!
Кирилл Ковалец
Вышел: Сергей Рыбалка
23'
14'
Rangelov B. ГООЛ!
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
47%
Ничья
13%
Ворскла
40%
П1: 2.36 Х: 2.33 П2: 4.46
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.75
П1: 2.36 Х: 2.33 П2: 4.46
П1: 2.36 Х: 2.33 П2: 4.46
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
    46
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
    46
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 20
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
    23
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 9
    Иван Пешич
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 73
    Rangelov B.
    39 14
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
Запасные игроки
  • 7
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 79
    Yermakov, Georgiy
    Вратарь
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
Тренеры
  • Gura, Yury
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
7
Штрафные
6
6
Фолы
7
4
Удары в створ
3
1
Сейвы
4
2
Удары мимо
3
Угловые
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
54'
Контратаку перехватом мяча в подкате у Рангела начал Бабогло.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Калюжный на ближней штанге удачно завершил прострел с правого фланга штрафной от Кирюханцева!
51'
Опасный момент
Ризнык справился с мощным ударом Кожушко, который до этого обокрал Пешича у боковой, с левого фланга штрафной в ближний угол!
49'
Кирюханцев прострелом с правого фланга попал в Яворского, заработав тем самым угловой.
47'
Опасный момент
Перекладина! Прямиком о верхний каркас ворот ударился мяч, после подкрученного удара Мирошниченко с правого фланга в район дальней девятки!
46'
Замена
А Спинелли был заменен на Устименко.
46'
Замена
Вместо Одарюка вышел Кожушко.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме нашего поединка было сразу несколько приковывающих внимание эпизодов. Естественно, в их число входят забитые полтавчанами мячи, но и мимо очередной тяжелой травмы Кирилла Ковальца пройти не удастся. Александрия потеряла свою главную креативную фигуру на поле, поэтому не смогла полноценно ответить на выпады соперников, а с такой реализацией от полтавчан их оппонентам придется основательно поразмыслить над стратегией на вторую половину матча в перерыве.
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Ворскла закатывает тайм в контроле мяча на своей половине.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 3 мин.
43'
Фол со стороны Спинелли в борьбе против Пердуты у левого угла чужой штрафной.
41'
Опасный момент
Штанга! Спинелли головой расстреливал ворота, после подачи с углового на правом фланге в центр штрафной, но мяч ударился в дальнюю штангу, после чего Ризнык ногой успел нивелировать добивание от Бабогло!
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! В ходе контратаки мяч на левом фланге получил Степанюк, после чего исполнил прострел в центр, куда набежал Рангел, и пробил в дальний угол!
36'
Вновь к центру поля переместилась игра в данные минуты.
34'
Заброс на правый фланг атаки от Дрышлюка прострелом развил Калюжный, мяч оказался у ближней штанги, где из борьбы ни один из трех игроков Александрии не смог пробить из-под Тамма.
32'
Александрия обосновалась на чужой половине поля.
30'
Тилль толкнул в спину Рыбалку на правом фланге обороны, после чего получил отмашку в лицо.
29'
Перехвачена передача Одарюка на левый фланг атаки усилиями Тилля.
28'
Опасный момент
От левой на левом фланге Кирюханцев исполнил подачу на ближнюю, но Кирюханцев головой не сумел попасть в створ ворот.
26'
Пешич локтем встретил рывок Калюжного по левому флангу атаки, но арбитр решил эпизод упустить из внимания.
25'
Александрия в неспешном темпе контролирует мяч на своей половине.
24'
Замена
Рыбалка вышел вместо Ковальца.
22'
Ковальца унесли за пределы поля.
21'
Ковалец на сегодня завершил. В падении на газон вывихнул колено правой ноги.
20'
Жесткое столкновение между Скляром и Ковальцом в центре поля.
19'
Степанюк развернулся на подступах к чужой штрафной на правом фланге, но пробил в завершении над воротами.
18'
Пешич низом стелил прострел с правого фланга, но Билык прочитал этот пас на выходе.
17'
Кирюханцев расшатал Пешича на левом фланге атаки, после чего форвард соперников его сбил.
15'
Калюжный отдал скрытый пас на правый фланг чужой штрафной, после чего Одарюк нанес удар в блок от Пердуты.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача Пешича с правого фланга на лицевую границу вратарской завершилась ударом головой в дальний от Рангела над Бабогло!
13'
Степанюк упустил мяч за боковую при забросе на правый фланг атаки.
11'
Одарюк в чистом подкате в мяч в центре поля еще и прошелся по ногам Степанюка.
9'
К центру поля переместилась игра в данные минуты. Команды играют в достаточно быстрый футбол, но с серьезным браком.
7'
Спинелли головой завершил подачу с правого фланга, но пробил над воротами.
6'
Неудачная попытка заброса от Кирюханцева на правый фланг штрафной.
4'
Опасный момент
Удар из зоны перед чужой штрафной от Одарюка пошел низом прямиком в руки голкиперу.
2'
Одарюк уже заваливался на газон при исполнении удара из центра штрафной, после паса пяткой от Спинелли, поэтому особой угрозы воротам не возникло.
1'
Фол от Рангела в центре поля против Мирошниченко.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Кравчук, Нестеренко, Амилькар, Кушниренко.
Ворскла: Ризнык — Челядин, Яворский, Тамм — Пердута, Скляр, Тилль, Кане, Пешич — Степанюк, Рангел.
Запасные: Ермаков, Мельник, Гринь, Бухал, Кожушко, Демченко, Копина, Рибалка, Устименко.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Ковалец, Дрышлюк, Калюжный — Кирюханцев, Спинелли, Одарюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николай Балакин (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и полтавская Ворскла.
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Анонс матча ФК Александрия - Ворскла 17.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Ворскла можно посмотреть 17.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Верес - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Ингулец - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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