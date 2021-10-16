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ФК Мариуполь - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 октября 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко
Главный судья: Дердо, Александр
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 0
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67'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
9' Кулаков, Андрей 30' Дмитрий Крыскив 31' Олег Голодюк 32' Артур Западня 38' Альмейга, Александр Фабио
46' Mampasi, Mark Вышел: Udod, Danylo 58' Кулаков, Андрей 60' Дмитрий Топалов Вышел: Svitiukha, Denys
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
27%
Ничья
27%
Металлист 1925
46%
П1: 3.38 Х: 1.91 П2: 3.91
П1: 3.25 Х: 2.30 П2: 3.25
П1: 3.38 Х: 1.91 П2: 3.91
П1: 3.38 Х: 1.91 П2: 3.91
Интересные факты
  • Мариуполь выигрывает первую половину матча в 13% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 27%.
  • Мариуполь забивает 1.29 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Год назад, Мариуполь была на 8 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.
  • Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Мариуполь выигрывает первый тайм в 13% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 27% матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Mark Rene Mampassi получил больше всего желтых карточек (5) в Мариуполь. Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил 4 в Металлист 1925.
  • Мариуполь имеет проигрышную серию из 5 матчей дома
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Домашняя статистика Мариуполь в сезоне 0-0-5
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 не проигрывает в последних 4 играх.
  • Мариуполь не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Мариуполь проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Металлист 1925 не забивает в 4 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Мариуполь забил 42% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 Волынь 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 13:00 Эпицентр 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металлист 1925 0 - 2 Завершен Динамо П
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Главные события
Дмитрий Топалов
Вышел: Svitiukha, Denys
60'
Кулаков, Андрей
58'
Mampasi, Mark
Вышел: Udod, Danylo
46'
38'
Альмейга, Александр Фабио
32'
Артур Западня
31'
Олег Голодюк
30'
Дмитрий Крыскив
ГООЛ! Кулаков, Андрей
9'
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
27%
Ничья
27%
Металлист 1925
46%
П1: 3.38 Х: 1.91 П2: 3.91
П1: 3.25 Х: 2.30 П2: 3.25
П1: 3.38 Х: 1.91 П2: 3.91
П1: 3.38 Х: 1.91 П2: 3.91
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Максим Чех
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    60
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
    46
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    58 9
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
    32
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
    30
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
    31
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
    38
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
Запасные игроки
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 25
    Kovalenko, Maksym
    Вратарь
  • 4
    Иван Коваленко
    Защитник
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
15
Штрафные
11
11
Фолы
15
3
Удары в створ
2
2
Угловые
3
4
Удары мимо
2
1
ЖК
4
2
Сейвы
2
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
64'
Удар в падении от Свитюхи с левого фланга штрафной прошел в сторону от ворот.
62'
Габелок слишком сильно забросил мяч на правый фланг штрафной на Протасова.
60'
Замена
Вместо Топалова на поле вышел Свитюха.
58'
Желтая карточка
Кулакову дали желтую за отмашку в центре поля от Габелка.
57'
Опасный момент
Удар слету от Голодюка из зоны перед чужой штрафной пошел в руки голкиперу.
55'
Кащук до конца доиграл эпизод на правом фланге атаки, и не пустил соперников в контратаку, после собственной ошибки.
53'
Опасный момент
Драмбаев в касание завершал прострел с левого фланга от Топалова, но пробил над дальней девяткой!
52'
Опасный момент
Ткачук головой завершал навес углового с левого фланга, но отправил мяч над перекладиной.
51'
Опасный момент
Протасов завершил отскок мяч на правом фланге чужой штрафной ударом мимо дальней штанги.
49'
Топалов открылся в зоне на левом фланге атаки, после чего стрелял в центр, но Шершень снял мяч на угловой.
47'
Западня навешивал с левого фланга, но кроме Очеретько на мяче никого не было.
46'
Замена
Вместо Мампасси вышел Удод.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча заметным преимуществом по контролю мяча обладали футболисты гостей, однако так и не сумели создать даже подобие голевого момента, в то время как их соперники один из своих быстрых выпадов в атаке увенчали успехом. Мариуполь был более уверен в своих наступательных действиях, поэтому команде Маркевича удавалось удерживать оппонентов подальше от собственных ворот.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
43'
Без проблем вышел Кудрик на левый фланг своей штрафной, где и опередил Фабиньо.
41'
Батюшин отдавал мягкий пас с левого фланга в центр штрафной, но защитники вынесли мяч.
38'
Опасный момент
Удар Мишнева со штрафного пошел точно в центр ворот.
37'
Желтая карточка
Топалов пробросом мяча у левого угла чужой штрафной сумел поймать Фабиньо.
36'
Опасный момент
Кащук обводящим ударом на правом фланге штрафной не смог пробить мимо голкипера!
34'
1925 сейчас на чужой половине поля, однако в завершающей трети движения почти нет.
31'
Желтая карточка
Кащук был атакован у центральной линии фолом со стороны Западни.
29'
Желтая карточка
Голодюк снес Чеха, который перехватил до этого его же неточный пас в центре поля.
27'
Кулаков и Стасюк не смогли затолкать мяч в сетку, при простреле с левого фланга от Драмбаева.
25'
Опасный момент
Штанга! Кащук вырвался один на один с голкипером в центре штрафной под пас Очеретько, но угодил в правый каркас ворот!
24'
Стасюк простреливал с правого фланга, но в центре штрафной Кулаков не дотянулся.
22'
Марлисон открылся под пас на правый фланг штрафной, но Габелок исполнил передачу слишком сильно.
20'
Безадресная подача Западни с левого фланга прошла в ходе позиционной атаки.
18'
Харьковчане сейчас без мяча, но постепенно поднимают линию прессинга.
16'
Ткачук качественно закрыл от Кулакова мяч во время прострела с левого фланга, и соперник на нем сфолил.
14'
Голодюк налетел на соперника в чужой штрафной, пытаясь зацепиться за отскок.
12'
Протасов был сбит фолом Драмбаева на правом фланге атаки.
9'
В блок от Драмбаева подал с правого фланга Фабиньо. Угловой.
7'
Кащук в подкате сумел успеть к мячу на правом фланге обороны раньше, чем это сделал бы Западня.
5'
Харьковчане продолжают оставаться без мяча в данные минуты.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Топалов убежал за спину Фабиньо на левом фланге атаки, после чего отдал прострельный пас на ближнюю штангу для Кулакова.
1'
Западня успешно был атакован соперником при получении мяча на левом фланге атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: М. Коваленко, Шелихов, И. Коваленко, Ермаков, Квакич, Ременюк, Савин, Задерака, Зубков.
Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Габелок, Ткачук, Западня — Голодюк, Крыськив — Протасов, Фабиньо, Батюшин — Марлисон.
Запасные: Турбаевский, Удод, Микицей, Клименко, Петерман, Спировский, Никитишин, Свитюха, Вьюнник.
Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Стасюк — Чех — Очеретько, Мишнев, Топалов, Кащук — Кулаков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Дердо (Черноморск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. В. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и харьковский Металлист 1925.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Металлист 1925 16.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Металлист 1925 можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Рух - 01.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Минай - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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