ФК Мариуполь - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - Металлист 1925 16.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 16.10.2021

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Рух - 01.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Минай - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

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