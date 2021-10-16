ФК Мариуполь - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 14:00
Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Рух - 01.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Минай - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.
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