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Черноморец - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 октября 2021, 19:30 - Черноморец
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
6'
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
24%
Ничья
24%
Верес
53%
П1: 2.59 Х: 2.46 П2: 3.53
П1: 2.20 Х: 3.40 П2: 2.88
П1: 2.59 Х: 2.46 П2: 3.53
П1: 2.59 Х: 2.46 П2: 3.53
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 4 гол(а).
  • Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Valery Kucherov получил 4 в Верес Ровно.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Верес Ровно - 2.5.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Верес Ровно выигрывает в 36%.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 3 голами. Gennady Pasich забил 2 раз за Верес Ровно
  • Черноморец Одесса забивает 1.5 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 41% матчей, Верес Ровно выигрывает в 36% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Верес Ровно - 1.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Из последних 4 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Верес Ровно выиграла 3, 0 ничьи.
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-2-2
  • Черноморец Одесса забивает 0.5 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 2 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Черноморец Одесса сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Верес Ровно проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
4
Игр
3
Побед
Верес
Первая лига 2020/2021
31.03.2021 - 14:00 Верес 4 - 0 Завершен Черноморец
Первая лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Черноморец 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
26.11.2017 - 14:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2017/2018
19.08.2017 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 17:00 Прикарпатье 1 - 4 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершен ФК Львов В
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Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
24%
Ничья
24%
Верес
53%
П1: 2.59 Х: 2.46 П2: 3.53
П1: 2.20 Х: 3.40 П2: 2.88
П1: 2.59 Х: 2.46 П2: 3.53
П1: 2.59 Х: 2.46 П2: 3.53
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
Запасные игроки
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 71
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
Тренеры
  • Юрий Мороз
  • Вирт, Юрий
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Стартовий свисток лунає від судді! Розпочинається наш поєдинок!
Уже відомі склади на матч: Чорноморець: Кучерук, Кадірі, Біловар, Вантух, Путря, Михайленко, Ісаєнко, Смирний, Авгімян, Цитаїшвілі, Ванат. Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Полулях, Кучеров, Пасіч Є, Пасіч Г, Панасенко, Шестаков.
Доброго вечора, шановні читачі сайту UA-Football! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу УПЛ Чорноморець - Верес.
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Анонс матча Черноморец - Верес 18.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Черноморец (Одесса) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 18.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Верес и Черноморец в предыдущем футбольном матче 31.03.2021 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрий Мороз и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Верес можно посмотреть 18.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Прошедший поединок команды Черноморец был сыгран против Колос - 02.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против ФК Александрия - 03.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Черноморец - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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