Черноморец - Верес онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 4 гол(а).

Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Valery Kucherov получил 4 в Верес Ровно.

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Верес Ровно - 2.5.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Верес Ровно выигрывает в 36%.

Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.

Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 3 голами. Gennady Pasich забил 2 раз за Верес Ровно

Черноморец Одесса забивает 1.5 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 41% матчей, Верес Ровно выигрывает в 36% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Верес Ровно - 1.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Из последних 4 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Верес Ровно выиграла 3, 0 ничьи.

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-2-2

Черноморец Одесса забивает 0.5 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 2 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Черноморец Одесса сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Верес Ровно проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 13 матчах.

Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне