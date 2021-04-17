ФК Минай - Десна онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Десна в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Металлист 1925 - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Заря - 03.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
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