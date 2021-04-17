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ФК Минай - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 октября 2021, 14:00 - Mynay-Arena
Главный судья: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 0
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82'
Десна
Чернигов
Ход матча
43' Matic, Mislav
56' Ahmedzadeh, Rustam 68' Дмитрий Билоног Вышел: Байдал, Антон 68' Vyshnevskyi, Oleg Вышел: Евгений Селезнев 73' Владлен Юрченко Вышел: Тарас Завийский 75' Андрей Домбровский 76' Kuliiev, Eldar Вышел: Хахлов, Олексий
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
33%
Ничья
20%
Десна
47%
П1: 4.09 Х: 2.01 П2: 3.23
П1: 3.50 Х: 2.30 П2: 2.40
П1: 4.09 Х: 2.01 П2: 3.23
П1: 4.09 Х: 2.01 П2: 3.23
Интересные факты
  • Десна Чернигов проиграл 3 матчей подряд.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 11% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 24%.
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 2 гол(а).
  • Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Минай выигрывает первый тайм в 11% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 24% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • Минай без побед в последних 9 играх.
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай проиграл 4 матчей подряд.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Минай забивает 1 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Минай не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Игры прошлого года: 3-1 (Минай дома) и 1-0 (Десна Чернигов дома).
  • Десна Чернигов не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 46% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 19:00 Альянс 3 - 2 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 19:00 Металлист 2 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
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Новости команд
Главные события
Kuliiev, Eldar
Вышел: Хахлов, Олексий
76'
75'
Андрей Домбровский
73'
Владлен Юрченко
Вышел: Тарас Завийский
Дмитрий Билоног
Вышел: Байдал, Антон
68'
Vyshnevskyi, Oleg
Вышел: Евгений Селезнев
68'
Ahmedzadeh, Rustam
56'
Matic, Mislav
43'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
33%
Ничья
20%
Десна
47%
П1: 4.09 Х: 2.01 П2: 3.23
П1: 3.50 Х: 2.30 П2: 2.40
П1: 4.09 Х: 2.01 П2: 3.23
П1: 4.09 Х: 2.01 П2: 3.23
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
    56
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
    68
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
    43
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
    68
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
Запасные игроки
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
Тренеры
  • Игорь Леонов
  • Александр Рябокон
Статистика матча
4
Блокировано ударов
2
7
Угловые
1
44%
Владение мячом
56%
14
Штрафные
10
9
Фолы
13
1
Офсайды
1
7
Удары мимо
6
2
ЖК
1
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
78'
Опасный момент
Селезнев не смог занести через линию мяч, после того, как Ахмедзаде во время выхода один на один перебросил голкипера!
76'
Замена
Кныш вышел вместо Месхи.
76'
Замена
Кулиева заменил Хахлев.
75'
Желтая карточка
Селезнева срубил подкатом Домбровский у центральной линии.
73'
Замена
Завийский вышел вместо Юрченко.
71'
Картушов навешивал с левого фланга, но мяч благополучно перелетел вратарскую.
69'
Опасный момент
Сверху над дальней девяткой упал мяч, после удара Селезнева издали с левого фланга!
68'
Замена
Селезнев сменил Вишневского.
67'
Замена
Байдал вышел вместо Билонога.
66'
Опасный момент
Вишневский из зоны перед штрафной низом пробил прямиком в руки Литовке!
64'
Опасный момент
Вишневский замыкал подачу Гончара с правого фланга ударом головой мимо Литовки, но Селин вынес мяч из пустых ворот!
62'
Опасный момент
Штанга! Юрченко с правого фланга штрафной пробил в дальнюю штангу!
60'
Опасный момент
Кучер спокойно забрал в руки мяч, который под перекладину обводящим ударом посылал Калитвинцев из зоны перед штрафной.
58'
Синегуб подавал с левого фланга в центре штрафной, но там были защитники.
56'
Желтая карточка
Подкат в центре поля против Юрченко для Ахмедзаде обошелся ценой желтой.
54'
Билоног так и не проскочил мимо трех соперников на левом фланге атаки.
51'
Проблемы с ребрами у Билонога после верховой борьбы за мяч.
50'
Опасный момент
Матич головой пробил над ближней девяткой, замкнув навес с углового на левом фланге от Кулиева.
48'
Минай в прессинге отыгрывает очень уверенно, поэтому гости вновь находятся у своей штрафной.
46'
Десна начала второй тайм со спокойного контроля на своей половине.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча Десна совершала достаточно много ошибок в обороне, поэтому у соперников были шансы открыть счет, наравне с черниговской командой, а, возможно, даже и лучше. Однако, реализация подвела футболистов обеих команд, поэтому даже пары ударов в створ в их исполнении насчитать будет достаточно сложно.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
45'
Болбат подачей с правого фланга отправил мяч за лицевую на противоположной стороне поля.
43'
Желтая карточка
Матич руками сбил Калитвинцева при рывке соперника правым флангом.
40'
Десна потеряла мяч перед чужой штрафной, после чего удар Кулева низом прошел мимо левой штанги.
39'
Безбородько завязал борьбу за мяч перед чужой штрафной, но тот отскочил ему в руку.
37'
Кулиев был сбит Юрченком перед своей штрафной во время верховой борьбы.
35'
Заброс на Вишневского на левый фланг штрафной завершился качественной игрой Селина корпусом.
33'
Опасный момент
Литовка перевел прострел с левого фланга прямиком на ногу Вишневского, но соперники запулил мяч над воротами с пары метров до них!
31'
Опасный момент
Пас Петрусенко от центральной линии запустил Вишневского в ситуацию один на один с голкипером, но завершающий удар прошел мимо правой штанги!
29'
Опасный момент
Обводящий удар Безбородько со входа на левый фланг штрафной прошел мимо дальней штанги!
27'
Офсайд
Селин ударом с отскока перед чужой штрафной попал прямиком в выходящего из офсайда партнера по команде.
25'
Опасный момент
Будковский в падении замыкал подачу с левого фланга от Безбородько в зону перед вратарской, но не смог попасть в свободный ближний угол!
24'
Векляк качественно убрал от мяча Безбородько на правом фланге обороны.
21'
Опасный момент
Прямой удар Петрусенко с левого фланга со штрафного отправился мимо дальней штанги.
19'
Билоног во время дриблинга на левом фланге был сбит Болбатом.
17'
Пошел дальний заброс на Будковского к чужой штрафной, тот сбросил на Безбородько, но Денис влет не попал как следует по мячу.
15'
Опасный момент
Момент рывок Билонога к левому углу штрафной, после заброса Петрусенко, завершился ударом мимо дальней штанги!
12'
Калитвинцев не смог догнать быстрый пас Юрченко на правый фланг атаки.
10'
Кулиев совершил накладку против Калитвинцева на левом фланге атаки.
8'
Скоростной рейд по правому флангу от Ахмедзаде завершился прострелом в ноги защитнику.
6'
Защитники успешно заблокировали удар Болбата со средней дистанции.
4'
Картушов навесил с левого фланга, но Будковский умудрился принять мяч рукой.
2'
Опасный момент
Селин ценой повреждения подставился под удар Ахмедзаде из центра штрафной!
1'
Вишневский с левого фланга уже успел подать, но Болбат выбил на угловой.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мысак, Цымбалюк, Масалов, Ковтун, Завийский, Дегтярев, Шевцов.
Десна: Литовка — Сафронов, Селин, Картушов — Болбат, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев — Юрченко — Будковский, Безбородько.
Запасные: Пеньков, Хахлев, Лиховидько, Коваленко, Кныш, Байдал, Кобак, Багайоко, Селезнев.
Минай: Кучер — Гончар, Матич, Векляк, Синегуб — Кулиев, Месхи, Петрусенко — Вишневский, Ахмедзаде, Билоног.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Панчишин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Ужгород, Украина) сыграют закарпатский Минай и черниговская Десна.
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Анонс матча ФК Минай - Десна 17.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Десна в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Десна можно посмотреть 17.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Металлист 1925 - 03.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Заря - 03.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Минай - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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