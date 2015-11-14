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Кривбасс - ФК Краматорск онлайн трансляция матча

Первая лига - 16 октября 2021, 15:30 - Стадион Металлург
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
2 - 0
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90'+1
ФК Краматорск
Краматорск
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
38%
Ничья
31%
ФК Краматорск
31%
П1: 1.52 Х: 3.13 П2: 7.58
П1: 5.50 Х: 1.14 П2: 21.00
П1: 1.52 Х: 3.13 П2: 7.58
П1: 1.52 Х: 3.13 П2: 7.58
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
2
Игр
0
Побед
ФК Краматорск
Первая лига 2015/2016
14.11.2015 - 13:00 Кривбасс 1 - 1 Завершен ФК Краматорск
Первая лига 2015/2016
01.08.2015 - 17:30 ФК Краматорск 0 - 1 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
10.10.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
18.09.2021 - 13:15 Прикарпатье 1 - 1 Завершен Кривбасс Н
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Последние матчи - ФК Краматорск
Первая лига 2021/2022
05.10.2021 - 13:15 Олимпик 3 - 1 Завершен ФК Краматорск П
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 13:15 ВПК-Агро 1 - 0 Завершен ФК Краматорск П
Первая лига 2021/2022
12.09.2021 - 18:45 ФК Краматорск 0 - 3 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 15:30 Прикарпатье 2 - 0 Завершен ФК Краматорск П
Первая лига 2021/2022
28.08.2021 - 15:30 ФК Краматорск 3 - 2 Завершен ФК Ужгород В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
38%
Ничья
31%
ФК Краматорск
31%
П1: 1.52 Х: 3.13 П2: 7.58
П1: 5.50 Х: 1.14 П2: 21.00
П1: 1.52 Х: 3.13 П2: 7.58
П1: 1.52 Х: 3.13 П2: 7.58
Статистика матча
7
Угловые
1
2
ЖК
4
Live Zone
Трансляция
90+1'
Опасный момент
Полонский в контре выскочил 1 на 1 с Поспеловым, но кипер авангарда спасает!
90'
Инфо
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
А вот момент создал Кривбасс – после навеса с фланга суматоха в штрафной, нов итоге выносят гости.
88'
Замена
Геловани вместо Дорошенко вышел у гостей.
84'
Хозяева довольно уверенно убивают время, у Краматорска в атаке ничего пока что нет.
82'
Замена
Полонский вместо Вагнера у Кривбасса.
80'
Замена
И Гуничев вместо Блажко также у гостей.
80'
Замена
Сухаров заменил Агапова у гостей.
79'
Желтая карточка
А Приходько, между тем желтая, за излишние празднования гола..
78'
Гоооол!!!
Гооол!!! 2:0! После навеса со штрафного суматоха во вратарской гостей, два удара заблокировано, но Семенов в падении с третей попытки все-таки вколачивает круглого в сетку!
77'
Вторая желтая
А вот и се, мягко сорвал контру, и Козык выписал ему желтую, уже вторую!
74'
Ндукве с дальней дистанции решил проверить Сарнавского, но кипера хозяев такими моментами не пробьешь.
72'
Замена
Малиновский вместо Горвата вышел у Кривбасса.
70'
Гоооол!!!
Гол!!!! Приходько выше всех выпрыгнул после углового и головой скинул мяч в ворота! 1:0, повел Кривбасс!
67'
Желтая карточка
Семенову желтая, за то, что подставился жёстко защитник Кривбасса.
65'
Замена
Пятов вместо Фатеев, и Приходько вместо Ярового у Кривбасса.
62'
Замена
Ндукве вместо Даудова вышел у Краматорска.
61'
Дальний штрафной для Кривбасса… Очень дальний удар с этого штрафного, и очень неточный.
59'
Темп игры невысок. После относительного взрыва в начале тайма сейчас снова затишье.
57'
Очередной навес, и снова прямо в руки голкиперу гостей.
55'
Снова Кривбасс пробует атаковать, и снова как-то все не очень опасно.
52'
Замена
Рябов вместо Илича у Кривбасса вышел.
51'
Желтая карточка
Перепалка у нас в центре поля. Потолкались игроки в центре поля, а Козык показал еще по желтой. Зубков и Семенов отличились. Еще и Городову, тренеру гостей тоже горчичник.
50'
Желтая карточка
Еще одна желтая для гостей.
49'
Опасный момент
Пару угловых подал Кривбасс – суматоха в штрафной гостей, попытки ударить, но все-таки отбились гости!
48'
Желтая карточка
Дорошенко получил желтую за опасный подкат в центре поля.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
В первом тайме Кривбасс владел инициативой, от только выжать из нее ничего не смог, да и в целом, выглядел в атаке не очень. Криворожцы создали лишь один убойный момент, когда Щедрый зарядил в штангу. В остальном же гости уверенно снимают фланговые прострел и навесы и пока что играют в свою игру.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. Первый тайм – 0:0.
43'
Опасный момент
Опасный штрафной для хозяев. Метров 19 до ворот. Щедрый бьет, но Поспелов очень уверенно, без нервов намертво забирает мяч!
40'
Авангард разогнал перспективную контру, но вот последний пас вышел неудачным – защитники разрядили ситуацию.
37'
Штрафной для хозяев. Еще один навес с фланга пошел, и снова Авангард уверенно снимает верх.
34'
Уголовой
Угловой для Кривбасса – навес в штрафную, суматохи и не самый удачный удар, даже тычок мимо ворот….
31'
Вот Вагнер со штрафного с фланга навесил, вторым темпом мяч прилетел к Татаркову, тот пробил с лета, но пробил куда в район углового флажка.
30'
Вагнер довольно активен на правом фланге Кривбасса, но вот партнеры не всегда его порывы и прорывы поддерживают.
28'
А вот Даудов неплохо стрельнул метров с 20-ти. Но кипер тянет, заработали угловой гости.
27'
И снова фол в атаке в исполнении хозяев.
26'
Бабич на бровке немного нервничает. Кривбасс вроде и владеет инициативой, но дивиденды из этого выжать пока не может…
23'
Заброс на Дебелко – чуть не успевает Роман на этот в штрафную.
21'
Краматорск ответил ударом Сухарова – не то что опасно, да и Сарнавский на месте.
19'
Опасный момент
Ох, казалось мяч уходил за лицевую, но хозяева все-таки смогли его достать – Вагнер отдал на Дебелко, но тот с лета дал на силу и выше ворот!
17'
Дебелко, кажется, сыграл рукой в атаке, но судья фол не заметил и назначил угловой.
15'
Опасный момент
Ой ой! Щедрого вывели 1 на 1, тот не сближаясь дал в противоход вратарю, но попал в штангу! Моментище у Кривбасса!
14'
Дебелко сфолил в атаке…
12'
Все спокойно у нас… тияганина в центре поля…
9'
А вот Краматорск сходил в атаку – Витенчук правда издалека пробил очень уж неточно.
7'
Горват не успел на неплохую разрезную передачу от партнера.
5'
Уголовой
Кривбасс подал угловой. Подал немного, но до удара дело не дошло.
3'
Относительно спокойное начало у нас. Краматорск навязывает борьбу в центре поля.
1'
Свисток
Начался матч!
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Фатеев, Семенов, Заименко, Горват, Яровой, Татарков, Вагнер, Илич, Щедрый, Дебелко
Стартовый состав Краматорска: Поспелов, ПрокопчуК, Витенчук, Даудов, Зубков, Сеницкий, Мягков, Дорошенко, Шушко, Сухаров, Блажко
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Комментарии(1)
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mauntiz (Черкассы)
16.10.2021 в 14:51
Стадион Металлург сейчас на реконструкции
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Анонс матча Кривбасс - ФК Краматорск 16.10.2021, Первая лига

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Краматорск (Краматорск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Краматорск (Краматорск):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Кривбасс и ФК Краматорск в предыдущем футбольном матче 14.11.2015 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - ФК Краматорск можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - ФК Краматорск, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против ВПК-Агро - 10.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Краматорск (Краматорск)
Год основания ФК Краматорск (Краматорск): 1955
Страна: Украина
Тренер: Алексей Городов

Предыдущий поединок команды ФК Краматорск был сыгран против Олимпик - 05.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча Кривбасс - ФК Краматорск онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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