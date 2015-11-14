Кривбасс - ФК Краматорск онлайн трансляция матча

В первом тайме Кривбасс владел инициативой, от только выжать из нее ничего не смог, да и в целом, выглядел в атаке не очень. Криворожцы создали лишь один убойный момент, когда Щедрый зарядил в штангу. В остальном же гости уверенно снимают фланговые прострел и навесы и пока что играют в свою игру.