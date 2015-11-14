Кривбасс - ФК Краматорск онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Краматорск (Краматорск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Металлург.
Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 15:30
История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой ФК Краматорск (Краматорск):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Кривбасс и ФК Краматорск в предыдущем футбольном матче 14.11.2015 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против ВПК-Агро - 10.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: ФК Краматорск (Краматорск)
Год основания ФК Краматорск (Краматорск): 1955
Страна: Украина
Тренер: Алексей Городов
Предыдущий поединок команды ФК Краматорск был сыгран против Олимпик - 05.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Олимпик.
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