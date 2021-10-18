Агробизнес - Металлист онлайн трансляция матча

Матч между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Юность.
Дата проведения матча: 18.10.2021
Время начала матча: 15:15
История противостояний между Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист (Харьков):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Агробизнес, тогда как команда Металлист осталась с поражением. Столкновение Агробизнес и Металлист в предыдущем футбольном матче 18.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский
Прошедший матч команды Агробизнес был сыгран против Металлист - 18.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Агробизнес.
Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Агробизнес - 18.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Агробизнес.
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