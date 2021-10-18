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Агробизнес - Металлист онлайн трансляция матча

Первая лига - 18 октября 2021, 15:15 - Юность
Рейтинг матча:
Агробизнес
Волочиск
2 - 1
Матч завершен
Металлист
Харьков
Ход матча
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
29%
Ничья
32%
Металлист
39%
П1: 8.25 Х: 1.17 П2: 7.50
П1: 9.00 Х: 1.13 П2: 8.00
П1: 8.25 Х: 1.17 П2: 7.50
П1: 8.25 Х: 1.17 П2: 7.50
Личные встречи
Агробизнес
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Металлист
Первая лига 2021/2022
18.10.2021 - 15:15 Агробизнес 2 - 1 Завершен Металлист
Последние матчи - Агробизнес
Первая лига 2021/2022
18.10.2021 - 15:15 Агробизнес 2 - 1 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
12.10.2021 - 15:30 Прикарпатье 0 - 0 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 15:30 Агробизнес 1 - 1 Завершен ФК Ужгород Н
Первая лига 2021/2022
03.10.2021 - 13:15 Альянс 3 - 2 Завершен Агробизнес П
Первая лига 2021/2022
25.09.2021 - 15:30 Агробизнес 0 - 0 Завершен Подолье Н
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Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
18.10.2021 - 15:15 Агробизнес 2 - 1 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 18:30 Металлист 4 - 0 Завершен Кремень В
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 1 - 1 Завершен Металлист Н
Первая лига 2021/2022
02.10.2021 - 18:45 Металлист 2 - 1 Завершен Нива В
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист В
Показать больше
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
29%
Ничья
32%
Металлист
39%
П1: 8.25 Х: 1.17 П2: 7.50
П1: 9.00 Х: 1.13 П2: 8.00
П1: 8.25 Х: 1.17 П2: 7.50
П1: 8.25 Х: 1.17 П2: 7.50
Статистика матча
3
ЖК
2
Угловые
3
Трансляция
Сенсация! Агробизнес наносит Металлисту первое поражение в сезоне и добывает важные очки в борьбе за выживание.
90+6'
Свисток
Матч завершен.
90+3'
Мозиль ошибся на выходе, Юхимовичу пришлось выносить мяч с линии ворот.
90+1'
Мощнейший удар Риаскоса Мозиль отбил перед собой, Курило подстраховал голкипера.
90'
Инфо
Добавлено 5 минут.
90'
Опасный момент
Мозиль спасает свою команду после удара Фомина!
88'
Замена
Емаев получит игровое время. Синица уходит с поля.
86'
Замена
Чижевский выпускает Нагорного вместо Груши.
86'
Удар Банады из района одиннадцатиметровой отметки блокирует Вербный.
81'
Замена
Кучер идет ва-банк. Фомин заменил Романюка.
78'
Балули отдал тонкий пас на Риаскоса, но колумбийцу не позволили нанести удар по воротам.
77'
Опасный момент
Бойчук теряет прекрасную возможность забить! Мяч срезался с ноги у латераля Агробизнеса.
73'
Желтая карточка
Юхимович не успевал за Риаскосом и был вынужден хватать того за футболку.
71'
Замена
Замена в составе Агробизнеса. Петров вместо Думенюка.
69'
Замена
Танчик уступил место на поле Риаскосу.
69'
Опасный момент
Едва не забили футболисты Агробизнеса третий мяч! Бойчук не успел замкнуть прострел с правого фланга.
67'
Бойчук открылся на дальней штанге и получил верховую передачу. Перекинуть Рыбку в одно касание не удалось.
64'
Балули пробивает из-за пределов штрафной. Выше ворот.
62'
Замена
Кучер бросает в игру Балули и Банаду. Харрис и Танковский оправляются отдыхать.
60'
Курило останавливает перспективный проход Харриса к воротам.
56'
Вербный мощно выстрелил с дальней дистанции. Рыбка лишь со второй попытки забрал мяч в руки.
53'
Романюк не позволил Бойчуку нанести удар по воротам.
51'
Замена
Подлепенец выходит на поле вместо Демченко.
46'
Синица здорово открылся в штрафной, но не смог обработать мяч.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Агробизнес доставил немало проблем более мастеровитому сопернику и заслуженно уходит на перерыв с преимуществом в счете. Посмотрим, удастся ли Металлисту переломить ход игры во второй половине встречи.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
43'
Наконец гостям удалось нанести удар после подачи с фланга. Пейшото выиграл борьбу у Карася, но был неточен.
42'
Слишком часто харьковчане используют навесы с фланга. Защитники Агробизнеса готовы к этому.
37'
Демченко опасно вбегал из глубины, но не успел на передачу Горбунова.
35'
Хороший выпад от Металлиста, но Курило блокирует навес Танчика в штрафную.
33'
Желтая карточка
Черненко получает желтую карточку за подкат против Танковского.
31'
Много борьбы на футбольном поле. Агробизнесу удалось навязать свою игру более техничному сопернику.
24'
Гоооол!!!
2:1! Бойчук замыкает передачу Черненко на дальней штанге и возвращает Агробизнесу лидерство!
23'
Когут прошел по флангу и отдал пас на набегающего Грушу. Напдающего Агробизнеса опередил вратарь.
22'
Горбунов навесил в штрафную, но никто из партнеров никто не откликнулся на передачу.
20'
Неплохая атака от Агробизнеса, не хватило лишь заверщающего удара.
12'
Гоооол!!!
Металлист сравнивает счет! Мизюк выиграл борьбу на угловом и нанес точный удар.
11'
Опасный момент
Демченко пробивал головой прямо под перекладину. Мозиль выручает свою команду.
8'
Офсайд
Синица залез в офсайд.
5'
Гоооол!!!
Агробизнес выходит вперед! Черненко хладнокровно завершил контратаку своей команды.
4'
Хозяева больше контролируют мяч на первых минутах.
2'
Желтая карточка
Думанюк сорвал выход Металлиста в контратаку, за что получил предупреждение.
1'
Агробизнес выполнил штрафной удар. Игроки Металлиста вынесли мяч.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Агробизнеса: Мозиль, Курило (к), Карась, Юхимович, Бойчук, Вербный, Думанюк, Когут, Черненко, Синица, Груша.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Горбунов, Порох, Мизюк, Романюк, Сарапий, Танковский, Демченко, Харрис, Пейшото (к), Танчик.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Первой лиги Агробизнес – Металлист.
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Комментарии(5)
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леонид Угринович
18.10.2021 в 17:17
З таким відношенням до гри, з таким настрієм, цим складом в вищий лізі можша грати, якщо Металіст туди попаде, але више 7-го чи 8-го місця навряд чи піднімуться. Вийшли в поле фраєри.
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0
0
Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 16:31
МКГ
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0
-1
Daddygo (Харьков)
18.10.2021 в 16:04
и опять без трансляции
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0
0
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
18.10.2021 в 16:05
Трансляция на ютубканале Перша ліга
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0
0
Daddygo (Харьков)
18.10.2021 в 16:10
Спасибо !
0
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Анонс матча Агробизнес - Металлист 18.10.2021, Первая лига

Матч между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 18.10.2021
Время начала матча: 15:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Агробизнес (Волочиск) и командой Металлист (Харьков):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Агробизнес, тогда как команда Металлист осталась с поражением. Столкновение Агробизнес и Металлист в предыдущем футбольном матче 18.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Агробизнес - Металлист можно посмотреть 18.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Агробизнес - Металлист, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Прошедший матч команды Агробизнес был сыгран против Металлист - 18.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Агробизнес.

Команда гостей

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Агробизнес - 18.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Агробизнес.

Следите за результатами матча Агробизнес - Металлист онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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