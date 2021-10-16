Уотфорд - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Уотфорд выигрывает первый тайм в 34% матчей, Ливерпуль выигрывает в 38% матчей.

Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 2-1-0

Команда Уотфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль не проигрывает в последних 12 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Уотфорд.

Уотфорд забивает 1.78 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.34 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Ливерпуль - 1.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.

Joshua King отдал больше всего передач в Уотфорд с 2 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (3 передач)

Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.

Уотфорд забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 3 гола против команды Уотфорд (в среднем).

Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.

Уотфорд выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Ливерпуль выигрывает в 38%.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.

Ismaila Sarr лучший бомбардир Уотфорд с 4 голами. Mohamed Salah забил 6 раз за Ливерпуль

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

В их последнюю встречу команда Уотфорд победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Ливерпуль - 3.6.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.

Уотфорд пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Во время последних 16 встреч, команда Уотфорд выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 37-13 в пользу команды Ливерпуль

За последние 8 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 14-11 в пользу команды Ливерпуль.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Уотфорд не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне