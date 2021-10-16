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Уотфорд - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 октября 2021, 14:30 - Викарадж Роуд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Уотфорд
Уотфорд
0 - 2
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перерыв
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
8' Садио Мане 37' Роберто Фирмино
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
27%
Ничья
36%
Ливерпуль
36%
П1: 8.53 Х: 3.44 П2: 1.57
П1: 7.50 Х: 3.10 П2: 1.53
П1: 8.53 Х: 3.44 П2: 1.57
П1: 8.53 Х: 3.44 П2: 1.57
П1: 6.20 Х: 3.15 П2: 1.66
Интересные факты
  • Уотфорд выигрывает первый тайм в 34% матчей, Ливерпуль выигрывает в 38% матчей.
  • Когда Уотфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Уотфорд's.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 2-1-0
  • Команда Уотфорд выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 12 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Уотфорд.
  • Уотфорд забивает 1.78 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.34 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Уотфорд и Ливерпуль - 1.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Уотфорд.
  • Joshua King отдал больше всего передач в Уотфорд с 2 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (3 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Уотфорд выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.
  • Уотфорд забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 3 гола против команды Уотфорд (в среднем).
  • Когда Уотфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Уотфорд% своих матчей.
  • Уотфорд выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Ливерпуль выигрывает в 38%.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Уотфорд.
  • Ismaila Sarr лучший бомбардир Уотфорд с 4 голами. Mohamed Salah забил 6 раз за Ливерпуль
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Уотфорд (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Уотфорд победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Уотфорд и Ливерпуль - 3.6.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.
  • Уотфорд пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Во время последних 16 встреч, команда Уотфорд выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 37-13 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 8 встреч когда команда Уотфорд играла дома, команда Уотфорд выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Ливерпуль. Разница голов 14-11 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Уотфорд не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 24% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Уотфорд
2
Побед
10
Игр
7
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
29.02.2020 - 19:45 Уотфорд 3 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
14.12.2019 - 14:15 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2018
27.02.2019 - 22:00 Ливерпуль 5 - 0 Завершен Уотфорд
Чемпионат Англии 2018
24.11.2018 - 17:00 Уотфорд 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Уотфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Уотфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Уотфорд 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Уотфорд 1 - 3 Завершен Сток Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Норвич Сити 1 - 3 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Уотфорд 0 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
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Новости команд
Главные события
37'
Роберто Фирмино ГООЛ!
8'
Садио Мане ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Уотфорд
27%
Ничья
36%
Ливерпуль
36%
П1: 8.53 Х: 3.44 П2: 1.57
П1: 7.50 Х: 3.10 П2: 1.53
П1: 8.53 Х: 3.44 П2: 1.57
П1: 8.53 Х: 3.44 П2: 1.57
П1: 6.20 Х: 3.15 П2: 1.66
Составы команд
1
Бен Фостер
3
Дэнни Роуз
5
Тро­ост-Эконг, Уильям
20
Крейг Кэткарт
11
Адам Масина
19
Мусса Сиссоко
33
Юрай Куцка
21
Кико Фемения
25
Эммануэль Деннис
23
Исмаила Сарр
29
Эрнандес, Хуан Камило
62
Келлехер, Каоимхин
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
7
Джеймс Милнер
14
Джордан Хендерсон
8
Наби Кейта
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фирмино
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 25
    Эммануэль Деннис
    Нападающий
  • 23
    Исмаила Сарр
    Полузащитник
  • 29
    Эрнандес, Хуан Камило
    Нападающий
  • 11
    Адам Масина
    Защитник
  • 19
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 33
    Юрай Куцка
    Полузащитник
  • 21
    Кико Фемения
    Полузащитник
  • 3
    Дэнни Роуз
    Защитник
  • 5
    Тро­ост-Эконг, Уильям
    Защитник
  • 20
    Крейг Кэткарт
    Защитник
  • 1
    Бен Фостер
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
    37
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    8
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Даниэль Бахманн
  • 2
    Ngakia, Jeremy
    Защитник
  • 6
    Имран Луза
  • 8
    Том Клеверли
    Полузащитник
  • 15
    Кен Сема
    Полузащитник
  • 16
    Дэн Гослинг
    Полузащитник
  • 18
    Озан Туфан
    Защитник
  • 10
    João Pedro Costa Gamboa
    Полузащитник
  • 17
    Флетчер, Эшли Майкл
    Нападающий
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 21
    Диого Жота
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
Тренеры
  • Клаудио Раньери
  • Юрген Клопп
Статистика матча
Блокировано ударов
3
6
Штрафные
4
Угловые
7
3
Офсайды
1
13%
Владение мячом
87%
1
Удары в створ
3
1
Сейвы
1
1
Фолы
5
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
Заканчивается первый тайм.
45'
Инфо
Мосс компенсировал 1 минуту.
42'
Опасный момент
Перекладина! Кейта никто не мешал наносить удар со средней дистанции, но мяч после небольшого рикошета попал в каркас.
37'
Гоооол!!!
2:0! Масина обрезался в центре поля, за чем последовала молниеносная атака Ливерпуля. Милнер получил передачу от Мане и прострелил на Фирмино, бразильцу оставалось забить в пустые ворота.
33'
Ливерпуль уверенно комбинирует на половине соперника. Уотфорд вынужден обороняться, о контригре речи пока не идёт.
26'
Опасный момент
Кучо выходил один на один с вратарем, но промедлил и испортил отличную возможность сравнять счёт. Александр-Арнольд в последний момент отобрал мяч в подкате.
23'
Уотфорду впервые в этом матче удалось ненадолго перейти на половину поля соперника.
19'
Трент выполнил отличную передачу на Салаха, но Мохаммед далеко отпустил мяч и позволил голкиперу сыграть на выходе.
17'
Обороне "шершней" не хватает компактности. Игроки Ливерпуля раз за разом находят пространство между линиями и создают остроту.
15'
Роуз заблокировал опасный удар Салаха.
12'
Опасный момент
Фостер здорово играет на линии. Салах оказался с мячом в перспективной позиции и мог удвоить преимущество своей команды, но опытный голкипер Уотфорда не позволил этого сделать.
9'
Гоооол!!!
Ливерпуль открывает счёт! Салах выиграл борьбу и выдал роскошный пас шведой на Садио Мане. Сенегальский вингер увренно переиграл Фостера.
4'
Ливерпуль активно начинает встречу. Салах выделяется в составе "красных", от него исходит вся острота.
1'
Офсайд
Уже на первой минуте Салах проверил на прочность каркас ворот Фостера. Правда, по итогам эпизода был зафиксирован офсайд.
1'
Свисток
Первый тайм начался!
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом.
Уотфорд в семи турах набрал семь очков и находится в четырех зачетных пунктах от зоны вылета. Ливерпуль же занимает вторую позицию, уступая лидеру турнирной таблицы "Челси" лишь одним очком.
Инфо
Стартовый состав Уотфорда: Фостер – Роуз, Каткарт, Трост-Эконг, Кико – Масина, Сиссоко (к), Куцка, Сарр – Кучо, Деннис.
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Келлехер – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд – Кейта, Хендерсон (к), Милнер – Мане, Фирмино, Салах.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ между Уотфордом и Ливерпулем.
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Анонс матча Уотфорд - "Ливерпуль" 16.10.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Уотфорд (Уотфорд) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Викарадж Роуд.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Уотфорд (Уотфорд) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Уотфорд, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение Уотфорд и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 29.02.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Клаудио Раньери и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уотфорд - "Ливерпуль" можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Уотфорд - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уотфорд (Уотфорд)
Год основания Уотфорд (Уотфорд): 1881
Страна: Англия
Тренер: Хиско Муньос

Прошедший матч команды Уотфорд был сыгран против Лидс Юнайтед - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Сити" - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Уотфорд - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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