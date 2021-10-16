Лестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 2.8.

Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити ФК.

Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити ФК с 6 голами. Bruno Fernandes забил 4 раз за Манчестер Юнайтед

Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити ФК.

Год назад, Манчестер Юнайтед была на 13 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 4 месте с 14 очками.

Лестер Сити ФК забивает 1.77 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.74 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед 0-2. 7 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.4.

Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити ФК.

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити ФК выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.

Harvey Barnes получил больше всего желтых карточек (2) в Лестер Сити ФК. Paul Pogba получил 3 в Манчестер Юнайтед.

Лестер Сити ФК забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола против команды Лестер Сити ФК (в среднем).

Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити ФК иМанчестер Юнайтед, когда Лестер Сити ФК играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 30% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.

Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 2-1-0

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити ФК's.

Команда Лестер Сити ФК выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Ricardo Pereira отдал больше всего передач в Лестер Сити ФК с 2 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)

В их последнюю встречу команда Лестер Сити ФК победила в 1 гол(а).

Год назад, Лестер Сити ФК была на 2 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 13 месте с 8 очками.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 33 встреч, команда Лестер Сити ФК выиграла 4 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 68-30 в пользу команды Манчестер Юнайтед

За последние 16 встреч когда команда Лестер Сити ФК играла дома, команда Лестер Сити ФК выиграла 2 раз, 5 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 37-18 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Лестер Сити ФК не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-2 (Лестер Сити ФК дома) и 1-2 (Манчестер Юнайтед дома).