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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 октября 2021, 17:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 0
Обновить
16'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
30%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 3.97 Х: 2.90 П2: 2.22
П1: 3.50 Х: 2.63 П2: 2.20
П1: 3.97 Х: 2.90 П2: 2.22
П1: 3.97 Х: 2.90 П2: 2.22
П1: 3.40 Х: 2.65 П2: 2.41
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 2.8.
  • Когда Лестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити ФК.
  • Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити ФК с 6 голами. Bruno Fernandes забил 4 раз за Манчестер Юнайтед
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити ФК.
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 13 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 4 месте с 14 очками.
  • Лестер Сити ФК забивает 1.77 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.74 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед 0-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити ФК и Манчестер Юнайтед - 1.4.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити ФК.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити ФК выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 2, 1 ничьи.
  • Harvey Barnes получил больше всего желтых карточек (2) в Лестер Сити ФК. Paul Pogba получил 3 в Манчестер Юнайтед.
  • Лестер Сити ФК забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола против команды Лестер Сити ФК (в среднем).
  • Когда Лестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити ФК% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити ФК иМанчестер Юнайтед, когда Лестер Сити ФК играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Лестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 30% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 2-1-0
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити ФК's.
  • Команда Лестер Сити ФК выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Ricardo Pereira отдал больше всего передач в Лестер Сити ФК с 2 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити ФК победила в 1 гол(а).
  • Год назад, Лестер Сити ФК была на 2 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 13 месте с 8 очками.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 33 встреч, команда Лестер Сити ФК выиграла 4 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 68-30 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 16 встреч когда команда Лестер Сити ФК играла дома, команда Лестер Сити ФК выиграла 2 раз, 5 сыграла в ничью и 9 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 37-18 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Лестер Сити ФК не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-2 (Лестер Сити ФК дома) и 1-2 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 29% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
3
Побед
15
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 14:30 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Кристал Пэлас 2 - 2 Завершен Лестер Сити Н
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Легия 1 - 0 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Бернли Н
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Миллуолл 0 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
30%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 3.97 Х: 2.90 П2: 2.22
П1: 3.50 Х: 2.63 П2: 2.20
П1: 3.97 Х: 2.90 П2: 2.22
П1: 3.97 Х: 2.90 П2: 2.22
П1: 3.40 Х: 2.65 П2: 2.41
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
4
Чаглар Сёюнджю
6
Джонни Эванс
18
Амарти, Даниел
27
Тимоти Кастань
42
Бубакари Сумаре
8
Юри Тилеманс
21
Рикардо
10
Мэдисон, Джеймс
9
Джейми Варди
14
Келечи Ихеаначо
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
6
Поль Погба
31
Неманья Матич
11
Гринвуд, Мейсон
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 5
    Райан Бертранд
    Защитник
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 7
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
3
Штрафные
1
1
Фолы
3
60%
Владение мячом
40%
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
13'
Грінвуд (Манчестер Юнайтед) пробив з-за меж штрафного майданчика точно в те місце, де стояв Шмайхель.
12'
Кастань (Лестер) вертикальною передачею намагався вивести Варді сам на сам, але Лінделеф перервав пас.
10'
Меддісон (Лестер) різко змістився з лівої частини штрафного майданчику і пробив в руки де Хеа.
6'
"Лестер" більше атакують на старті матчу.
4'
Трибуни зустрічають дії Магвайра гулом. Так вони пригадують захиснику його перехід з "Лестера" у "Манчестер Юнайтед".
3'
Матич (Манчестер Юнайтед) зірвав атаку "Лестера" фолом, але суддя не показав йому жовту карточку.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Лестер": Шмайхель - Амарті, Еванс, Союнчу - Перейра, Тілеманс, Сумаре, Кастань - Меддісон - Іхеаначо, Варді.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Погба, Матич - Грінвуд, Фернандеш, Санчо - Роналду.
Вітаємо всіх читачів нашого сайту! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу восьмого туру АПЛ, у якому зустрінуться "Лестер" та "Манчестер Юнайтед".
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Анонс матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" 16.10.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 11.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Кристал Пэлас - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Эвертон - 02.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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