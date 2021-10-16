Брентфорд - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Брентфорд - Челси 16.10.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 16.10.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Челси и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 28.01.2017 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)

Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889

Страна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший поединок команды Брентфорд был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 02.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

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