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Брентфорд - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 октября 2021, 19:30 - Brentford Community Stadium
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 1
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64'
Челси
Лондон
Ход матча
18' Матео Ковачич 32' Серджи Канос 45' Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 5.75 Х: 2.17 П2: 2.43
П1: 4.33 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 5.75 Х: 2.17 П2: 2.43
П1: 5.75 Х: 2.17 П2: 2.43
П1: 6.00 Х: 2.70 П2: 1.84
Интересные факты
  • Брентфорд не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Брентфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Брентфорд выигрывает первый тайм в 35% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Брентфорд забивает 1.82 гола, играя дома, а Челси забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 12 очками. Сейчас они на 1 месте с 16 очками.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брентфорд и Челси - 1.
  • Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Из последних 3 встреч команда Брентфорд выиграла 0, команда Челси выиграла 2, 1 ничьи.
  • Брентфорд забивает 0.67 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 3.33 гола против команды Брентфорд (в среднем).
  • Ivan Toney отдал больше всего передач в Брентфорд с 2 передачами. Mateo Kovacic лучший распасовщик Челси (3 передач)
  • Когда Брентфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Брентфорд выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Челси выигрывает в 49%.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Брентфорд (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 4 гол(а).
  • Выездная статистика Челси в сезоне 2-1-0
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брентфорд и Челси - 4.
  • Челси не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Брентфорд забил 40% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Челси забил 27% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Брентфорд
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Челси
Кубок Англии 2016/2017
28.01.2017 - 17:00 Челси 4 - 0 Завершен Брентфорд
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Брентфорд 7 - 0 Завершен Олдхэм Атлетик В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 14:30 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Брентфорд 0 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челси 3 - 1 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 18:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Челси В
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Главные события
45'
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон ГООЛ!
Серджи Канос
32'
18'
Матео Ковачич
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 5.75 Х: 2.17 П2: 2.43
П1: 4.33 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 5.75 Х: 2.17 П2: 2.43
П1: 5.75 Х: 2.17 П2: 2.43
П1: 6.00 Х: 2.70 П2: 1.84
Составы команд
1
Рая Мартин, Дэвид
5
Пиннок, Этан
18
Понтус Янссон
22
Йёргенсен, Матиас
3
Генри, Рико
15
Onyeka, Frank
15
Норгаард, Кристиан
8
Йенсен, Матиас
7
Серджи Канос
17
Айван Тони
19
Брайан Мбеумо
16
Менди, Эдуардо
14
Тревох Чалобах
6
Андреас Кристенсен
31
Маланг Сарр
28
Сесар Аспиликуэта
7
Канте, Н`Голо
8
Матео Ковачич
12
Рубен Лофтус-Чик
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
11
Тимо Вернер
9
Ромелу Лукаку
Стартовый состав
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 3
    Генри, Рико
    Защитник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
    32
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 22
    Йёргенсен, Матиас
    Защитник
  • 1
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
    18
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
    45
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 20
    Айер, Кристофер
    Полузащитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 40
    Льоренте, Альваро Фернандес
    Вратарь
  • 4
    Гуд, Чарли
    Защитник
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 28
    Bidstrup, Mads
    Полузащитник
  • 2
    Томпсон, Доминк
    Защитник
  • 33
    Maghoma, Edmond-Paris
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
Тренеры
  • Томас Франк
  • Томас Тухель
Статистика матча
7
Штрафные
8
8
Фолы
5
2
Угловые
4
35%
Владение мячом
65%
1
ЖК
1
1
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
2
1
Удары в створ
1
Офсайды
2
Сейвы
1
Трансляция
59'
Пытается поддавить Брентфорд, но пока что эмоций больше чем осмысленных действий в атаке.
57'
Угловой для хозяев завершился атакой вторым темпом. Острая подача прошла, но защитники Челси в последний момент вынесли мяч.
54'
Впрочем, никакой опасности Челси из владения мячом не выносит. Довольно спокойно у нас на поле.
51'
Инфо
Пока что Челси продолжает доминировать. 80:20 владение мячом во втором тайме в пользу синих.
48'
Уголовой
Угловой для синих – вторым темпом Ковачи пробил метров с 20-ти, но намного выше ворот.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Естественно, Челси в первом тайме выглядел получше, владел инициативой, однако Брентфорд довольно успешно сдерживал атакующий потенциал гостей. Пчелы почти додержались до перерыва, однако Чилуэллу удался шикарный по красоте удар. Челси свой гол забил, теперь пчелам нужно что-то придумывать после перерыва.
45+4'
Свисток
И все, свисток на перерыв.
45+2'
Штрафной на фланге для хозяев – много игроков пошло в штрафную, Тони выиграл верх, но не смог в борьбе нормально пробить.
45'
Инфо
Две минуты компенсировано к первому тайму.
45'
Гоооол!!!
Гооол!!! ЗХабивает Челси! Чиллуэл поддержал атаку вторым темпом и метров с 20-ти дал в девятку! Без шансов для кипера! Красивейший гол!
43'
Уголовой
А вот угловой для хозяев – прямо в руки Менди.
39'
Уголовой
И снова Брентфорд снимает верх при угловом Челси.
39'
Ой, и снова Вернера вывели под удар. Тимо бить не стал и пытался проткнуть на Лукаку, но нормально не отдал. Лучшее- враг хорошего!
37'
Опасный момент
Ох, после скидки Лукаку Вернер бил с линии штрафной – бил очень неплохо, но чуть неточно!
34'
Брнетфорд сходил в атаку – довел до удара с острого угла, но для Менди это орешки.
32'
Желтая карточка
Канос отоварил Лофтус-Чика по ногам. А нет, фолил не он, просто активно спорил с арбитром.
30'
Тухель активно что-то подсказывает игрокам. Интересно, докричался ли при такой поддержке стадиона.
27'
Штрафной для Челси. Метров 30 до ворот, Ковачич пробил неплохо, но попал в стенку. Мяч спланировал на сетку.
23'
Опасный момент
Охохо!!!! Вот это да! Брентфорд организовал толковую атаку которую Мдемо завершил ударом в штангу! Челчи после этого эпизода убежал в контру и Лукаку забил гол, но из офсайда!
20'
Уголовой
Первый угловой Брентфорда – но Лукаку подсуетился.
18'
Желтая карточка
Контру разогнали хозяева – в итоге Ковач вынужден был фолить н желтую.
16'
Штрафной для синих – метров 25 до ворот, но Лукаку пробил прилично мимо рамки.
15'
Конте продрался по центру, подстроился под удар, но его выстрел был заблокирован.
13'
Возобновилась игра у нас.
12'
Вероятно, нужна будет замена.
12'
Инфо
Небольшая пауза в игре. Огньека пострадал и получает помощь.
10'
Впрочем, пока что пчелы обороняются довольно уверенно.
8'
Осаждает Челси соперника. Все полевые игроки обеих команд какое-то время провели на половине поля Брентфорда.
6'
Пара фолов в атаке. Поочередно с обеих сторон.
4'
Уголовой
Заработали синие первый угловой в матче, но кипер Брентфорда спокойно забирает верх.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Брентфорда: Райа, Пиннок, Янссон, Йергенсен, Генри, Ониика, Нёргор, Йенсен, Канос, Тони, Мбемо
Инфо
Стартовый состав Челси: Менди, Сарр, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Лофтус-Чик, Канте, Лукаку, Вернер
Инфо
Начнется поединок в 19:30, судить игру будет Энтони Тейлор.
Добрый вечер всем любителям английского футбола! В АПЛ на этих выходных проходит 8 тур, и UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовый онлайн матча, в котором Брентфорд примет Челси.
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Анонс матча Брентфорд - Челси 16.10.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Брентфорд (Брентфорд) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Челси и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 28.01.2017 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - Челси можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший поединок команды Брентфорд был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Саутгемптон" - 02.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

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