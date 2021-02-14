Лацио - Интер онлайн трансляция матча

Лацио не проигрывает в последних 14 домашних матчах.

Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Интер - 2.2.

Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

Интер не проигрывает в последних 5 играх.

Лацио забивает 2.24 гола, играя дома, а Интер забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Лацио и Интер 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Интер - 1.2.

Лацио выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Интер выигрывает в 32%.

Выездная статистика Интер в сезоне 3-1-0

Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 2, команда Интер выиграла 2, 1 ничьи.

Luis Alberto отдал больше всего передач в Лацио с 3 передачами. Nicolo Barella лучший распасовщик Интер (5 передач)

Лацио забивает 1 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.2 гола против команды Лацио (в среднем).

Интер не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Лацио иИнтер, когда Лацио играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Лацио выигрывает первый тайм в 41% матчей, Интер выигрывает в 32% матчей.

Домашняя статистика Лацио в сезоне 2-1-0

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 6 голами. Edin Dzeko забил 6 раз за Интер

В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).

Интер не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 63 встреч, команда Лацио выиграла 20 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-78 в пользу команды Интер

За последние 30 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 12 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Интер. Разница голов 43-39 в пользу команды Лацио.

Игры прошлого года: 1-1 (Лацио дома) и 3-1 (Интер дома).

Лацио не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Лацио забил 27% голов между минутами 0-15?