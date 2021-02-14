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Лацио - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 16 октября 2021, 19:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 0
Обновить
5'
Интер
Милан
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
33%
Ничья
33%
Интер
33%
П1: 3.53 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.30 Х: 3.40 П2: 2.20
П1: 3.53 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.53 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.20 Х: 2.80 П2: 2.44
Интересные факты
  • Лацио не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Интер - 2.2.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • Интер не проигрывает в последних 5 играх.
  • Лацио забивает 2.24 гола, играя дома, а Интер забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лацио и Интер 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Интер - 1.2.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Интер выигрывает в 32%.
  • Выездная статистика Интер в сезоне 3-1-0
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 2, команда Интер выиграла 2, 1 ничьи.
  • Luis Alberto отдал больше всего передач в Лацио с 3 передачами. Nicolo Barella лучший распасовщик Интер (5 передач)
  • Лацио забивает 1 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.2 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лацио иИнтер, когда Лацио играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 41% матчей, Интер выигрывает в 32% матчей.
  • Домашняя статистика Лацио в сезоне 2-1-0
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 6 голами. Edin Dzeko забил 6 раз за Интер
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).
  • Интер не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 63 встреч, команда Лацио выиграла 20 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-78 в пользу команды Интер
  • За последние 30 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 12 раз, 9 сыграла в ничью и 9 победы команды Интер. Разница голов 43-39 в пользу команды Лацио.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Лацио дома) и 3-1 (Интер дома).
  • Лацио не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Лацио забил 27% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Интер забил 23% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Лацио
9
Побед
24
Игр
9
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Лацио 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 16:00 Лацио 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Лацио 2 - 1 Завершен Интер
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 13:30 Болонья 3 - 0 Завершен Лацио П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Лацио 2 - 0 Завершен Локомотив В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Лацио 3 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.09.2021 - 19:30 Торино 1 - 1 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 19:00 Лацио 2 - 2 Завершен Кальяри Н
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Фиорентина 1 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 19:00 Интер 6 - 1 Завершен Болонья В
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
33%
Ничья
33%
Интер
33%
П1: 3.53 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.30 Х: 3.40 П2: 2.20
П1: 3.53 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.53 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.20 Х: 2.80 П2: 2.44
Составы команд
25
Пепе Рейна
23
Эльсеид Хюсай
3
Луис Фелипе
4
Патрисио Габаррон
77
Адам Марусич
88
Тома Башич
6
Лукас Лейва
21
Сергей Милинкович-Савич
9
Педро
17
Чиро Иммобиле
7
Фелипе Андерсон Гомес
1
Самир Ханданович
37
Милан Шкриниар
6
Де Ври, Стефан
95
Алессандро Бастони
36
Маттео Дармиан
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
5
Гаглиардини, Роберто
32
Федерико Димарко
14
Иван Перишич
11
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 9
    Педро
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 7
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 20
    Заккагни, Маттиа
    Полузащитник
  • 19
    Денис Вавро
    Защитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 13
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 5
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 48
    Satriano, Martin
    Нападающий
Тренеры
  • Маурицио Сарри
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Штрафные
1
1
Фолы
Live Zone
Трансляция
2'
Джеко откликнулся на подачу Перишича и нанёс первый удар по воротам в этой игре.
1'
Свисток
Матч начался!
Массимилиано Иррати – главный арбитр сегодняшней встречи.
Лацио после семи сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Тем временем Интер, набравший 17 очков, находится на третьей строчке.
Инфо
Стартовый состав Лацио: Рейна – Хюсай, Луис Фелипе, Патрик, Марушич – Башич, Лукас Лейва, Милинкович-Савич – Педро, Иммобиле (к), Андерсон.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Бастони, де Врей, Шкриньяр – Димарко, Гальярдини, Брозович, Барелла, Дармиан – Перишич, Джеко.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Серии А между Лацио и Интером.
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Анонс матча Лацио - "Интер" 16.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Лацио в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - "Интер" можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Болонья - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Болонья.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Сассуоло - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Лацио - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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