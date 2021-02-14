Лацио - Интер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Лацио (Рим) и командой "Интер" (Милан):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Лацио в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Болонья - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Болонья.
Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Сассуоло - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
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