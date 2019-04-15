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Эмполи - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 октября 2021, 16:00 - Карло Кастеллани
Главный судья: Марко Серра
Рейтинг матча:
Эмполи
Эмполи
1 - 3
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66'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
11' Йосип Иличич 26' Йосип Иличич 30' Федерико Ди Франческо 37' Риккардо Маркицца 39' Толои, Рафаэль Вышел: Фреулер, Ремо 42' Симоне Ромагноли Вышел: Лоренцо Тонелли
46' Луис Муриэль Вышел: Запата, Дуван 46' Николас Хаас Вышел: Филиппо Бандинелли 46' Стулак, Лео 49' Viti, Mattia
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Эмполи
30%
Ничья
30%
Аталанта
40%
П1: 22.00 Х: 6.05 П2: 1.20
П1: 17.00 Х: 2.75 П2: 1.95
П1: 22.00 Х: 6.05 П2: 1.20
П1: 22.00 Х: 6.05 П2: 1.20
П1: 4.60 Х: 3.10 П2: 1.85
Интересные факты
  • Фк Эмполи забивает 0.8 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 1 гола против команды Фк Эмполи (в среднем).
  • Когда Фк Эмполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фк Эмполи% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Фк Эмполи и Аталанта 0-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Фк Эмполи выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Аталанта выигрывает в 40%.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Фк Эмполи's.
  • Команда Фк Эмполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 2-1-0
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фк Эмполи и Аталанта - 1.8.
  • Когда Фк Эмполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фк Эмполи% своих матчей.
  • Фк Эмполи выигрывает первый тайм в 43% матчей, Аталанта выигрывает в 40% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фк Эмполи.
  • Из последних 5 встреч команда Фк Эмполи выиграла 1, команда Аталанта выиграла 2, 2 ничьи.
  • Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 8 месте с 11 очками.
  • Фк Эмполи забивает 2.16 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фк Эмполи и Аталанта - 0.8.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Фк Эмполи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фк Эмполи (во всех соревнованиях).
  • Nedim Bajrami лучший бомбардир Фк Эмполи с 2 голами. Duvan Zapata забил 3 раз за Аталанта
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Аталанта не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 10 встреч когда команда Фк Эмполи играла дома, команда Фк Эмполи выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Аталанта. Разница голов 9-5 в пользу команды Фк Эмполи.
  • Фк Эмполи не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 20 встреч, команда Фк Эмполи выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-18 в пользу команды Фк Эмполи
  • Вы знали, что Аталанта забил 30% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Эмполи
1
Побед
8
Игр
3
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2018
15.04.2019 - 21:15 Аталанта 0 - 0 Завершен Эмполи
Чемпионат Италии 2018
25.11.2018 - 16:00 Эмполи 3 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2016/2017
21.05.2017 - 16:00 Эмполи 0 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2016/2017
20.12.2016 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Эмполи
Последние матчи - Эмполи
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Рома 2 - 0 Завершен Эмполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 16:00 Эмполи 4 - 2 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Кальяри 0 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 13:30 Эмполи 0 - 3 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 16:00 Эмполи 1 - 2 Завершен Венеция П
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз В
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта В
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Главные события
49'
Viti, Mattia ГООЛ!
46'
Луис Муриэль
Вышел: Запата, Дуван
Николас Хаас
Вышел: Филиппо Бандинелли
46'
Стулак, Лео
46'
Симоне Ромагноли
Вышел: Лоренцо Тонелли
42'
39'
Толои, Рафаэль
Вышел: Фреулер, Ремо
Риккардо Маркицца
37'
ГООЛ! Федерико Ди Франческо
30'
26'
Йосип Иличич ГООЛ!
11'
Йосип Иличич ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Эмполи
30%
Ничья
30%
Аталанта
40%
П1: 22.00 Х: 6.05 П2: 1.20
П1: 17.00 Х: 2.75 П2: 1.95
П1: 22.00 Х: 6.05 П2: 1.20
П1: 22.00 Х: 6.05 П2: 1.20
П1: 4.60 Х: 3.10 П2: 1.85
Составы команд
13
Викарио, Гуглиельмо
3
Риккардо Маркицца
42
Viti, Mattia
6
Симоне Ромагноли
30
Петар Стоянович
27
Журковски, Шимон
15
Стулак, Лео
15
Лиам Хендерсон
32
Николас Хаас
99
Андреа Пинамонти
11
Федерико Ди Франческо
12
Муссо, Хуан
2
Толои, Рафаэль
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
77
Заппакоста, Дэвид
15
Мартен де Роон
88
Марио Пашалич
5
Мехле, Йоаким
9
Луис Муриэль
20
Копмейнерс, Теун
72
Йосип Иличич
Стартовый состав
  • 99
    Андреа Пинамонти
    Нападающий
  • 11
    Федерико Ди Франческо
    Нападающий
    30
  • 32
    Николас Хаас
    Полузащитник
    46
  • 27
    Журковски, Шимон
    Полузащитник
  • 15
    Стулак, Лео
    Полузащитник
    46
  • 15
    Лиам Хендерсон
    Полузащитник
  • 3
    Риккардо Маркицца
    Защитник
    37
  • 42
    Viti, Mattia
    Защитник
    49
  • 6
    Симоне Ромагноли
    42
  • 30
    Петар Стоянович
    Полузащитник
  • 13
    Викарио, Гуглиельмо
    Вратарь
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
    26 11
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
    46
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
    39
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Asllani, Kristjan
    Полузащитник
  • 7
    Манкузо, Леонардо
    Нападающий
  • 22
    Bajrami, Nedim
    Полузащитник
  • 25
    Филиппо Бандинелли
  • 26
    Лоренцо Тонелли
  • 10
    Патрик Кутроне
    Нападающий
  • 19
    Ла Мантиа, Андреа
    Нападающий
  • 20
    Фиамоззи, Риккардо
    Защитник
  • 33
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 1
    Самир Уйкани
    Вратарь
  • 65
    Parisi, Fabiano
    Полузащитник
  • 34
    Ардиан Исмайли
    Защитник
  • 44
    Oliveri, Andrea
    Полузащитник
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 45
    Zuccon, Federico
    Нападающий
Тренеры
  • Andreazzoli, Aurelio
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
12
Штрафные
15
9
Фолы
11
1
Удары мимо
4
6
Офсайды
1
2
Угловые
3
3
Удары в створ
6
4
Сейвы
1
1
Блокировано ударов
3
2
ЖК
Live Zone
Трансляция
65'
Дзаппакоста упал после столкновения с соперником в штрафной и требовал пенальти. Судья отправляется смотреть видеоповтор.
62'
Офсайд
Свежий Кутроне создаёт для себя момент, но арбитр фиксирует офсайд.
62'
Замена
Двойная замена. Байрами и Кутроне на поле.
60'
Сапате не хватило высоты прыжка, чтобы замкнуть навес Дзаппакосты.
56'
Аталанта продолжает атаковать в надежде забить еще. Эмполи отбивается.
54'
Офсайд
Пинамонти оказался в положении вне игры.
49'
Гоооол!!!
Аталанта увеличивает преимущество! Автоголом отличился Вити.
Замена
Так же Сапата заменил Муриэля.
Замена
В перерыве в составе Эмполи произошла замена. Вместо Хааса на поле вышел Бандинелли.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
45'
Копмейнерс выполнил хороший заброс на Муриэля, но колумбиец не подстроился под мяч.
42'
Муриэль сам создал себе момент, обыграв на скорости нескольких соперников, но не сумел прошить Викарио.
42'
Замена
Эмполи так же теряет своего капитана из-за травмы. Романьоли заменен на Тонелли.
39'
Замена
Толой не смог продолжить игру из-за повреждения. Фройлер появился на поле.
39'
Дзаппакоста прошел по флангу и простреливал в штрафную. Защитники вынесли мяч.
37'
Желтая карточка
Маркицца очень грубо сыграл против Демираля. Желтая по делу.
34'
Кажется, игроки Эмполи нашли способ преодолевать оборону Аталанты. Все чаще они прибегают к использованию длинных передач за спину и это дает свои плоды.
30'
Гоооол!!!
Неожиданно Эмполи возвращается в игру! Ди Франческо понадобилось всего два касания для того чтобы принять верховую передачу и отправить мяч в угол ворот Муссо. 1:2.
29'
Попытку Копмейнерса забить в подкате заблокировал защитник.
26'
Гоооол!!!
0:2! Иличич забивает шикарный мяч! Сыграл в стеночку с Муриэлем и в одно касание отправил снаряд в верхний угол ворот.
22'
Де Рон неточной передачей лишил свою команду возможности создать опасный момент у ворот соперника.
19'
Муриэль принял передачу верхом от Паломино и с острого угла пробивал по воротам. Викарио выдал хороший сейв.
18'
Эмполи не удается наладить контригру. Атланта мгновенно восстанавливает владение после потерь.
16'
Пашалич пытался пробить в падении, но его удар вышел недостаточно сильным.
11'
Гоооол!!!
Аталанта выходит вперед, воспользовавшись ошибкой соперника! Забил Иличич!
10'
Угловой гостей ни к чему опасному не привел.
9'
Удар из-за пределов штрафной нанес Меле. Викарио справился.
7'
Опасный момент
Демираль выносит мяч с линии после удара Хендерсона.
5'
Аталанта могла забивать с углового. Никто не опекал Пашалича на ближней штанге, но хорват нанес неточный удар.
4'
Муриэль оказался в хорошей позиции, защитники заблокировали его удар.
3'
Офсайд
Ди Франческо выходил один на один с Муссо, но боковой поднял флажок.
1'
Свисток
Первый тайм начался.
Марко Серра и его бригада обслужат сегодняшний матч.
Инфо
Стартовый состав Эмполи: Викарио – Маркицца, Вити, Романьоли (к), Стоянович – Журковски, Штулац, Хендерсон, Хаас – Пинамонти, Ди Франческо.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Паломино, Демираль, Толой (к) – Меле, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Копмейнерс – Иличич, Муриэль.
Аталанта не самый удобный оппонент для Эмполи. Из пяти последних поединков команда добыла лишь одну викторию при двух поражениях.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Серии А Эмполи – Аталанта.
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Комментарии(1)
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Loader (Днепр)
17.10.2021 в 16:51
Редакция, в каких подворотнях вы набираете журналистов? Что это за слово: "гостюет"? Сколько можно так тупить?
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Анонс матча Эмполи - "Аталанта" 17.10.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Эмполи (Эмполи) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Карло Кастеллани.

Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эмполи (Эмполи) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Эмполи в предыдущем футбольном матче 15.04.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Andreazzoli, Aurelio и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эмполи - "Аталанта" можно посмотреть 17.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Эмполи - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли

Прошедший матч команды Эмполи был сыгран против "Рома" - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча Эмполи - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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