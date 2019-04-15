Эмполи - Аталанта онлайн трансляция матча

Анонс матча Эмполи - "Аталанта" 17.10.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Эмполи (Эмполи) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Карло Кастеллани.

Дата проведения матча: 17.10.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эмполи (Эмполи) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Эмполи в предыдущем футбольном матче 15.04.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Andreazzoli, Aurelio и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эмполи (Эмполи)

Год основания Эмполи (Эмполи): 1920

Страна: Италия

Тренер: Аурелио Андреаццоли



Прошедший матч команды Эмполи был сыгран против "Рома" - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

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