Ювентус - Рома онлайн трансляция матча

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).

Ювентус не проигрывает в последних 6 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Рома - 3.4.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иРома, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ювентус выигрывает первый тайм в 46% матчей, Рома выигрывает в 47% матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 2 передачами. Lorenzo Pellegrini лучший распасовщик Рома (3 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Ювентус забивает 2.03 гола, играя дома, а Рома забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Рома - 2.4.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Рома выиграла 1, 1 ничьи.

Ювентус забивает 2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.4 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Ювентус и Рома 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Рома выигрывает в 47%.

Рома забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Ювентус выиграл последние 3 матчи в Серия А.

За последние 31 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 6 сыграла в ничью и 6 победы команды Рома. Разница голов 55-28 в пользу команды Ювентус.

Рома не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 62 встреч, команда Ювентус выиграла 29 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-67 в пользу команды Ювентус

Игры прошлого года: 2-0 (Ювентус дома) и 2-2 (Рома дома).

Ювентус не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45?