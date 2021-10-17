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Ювентус - Рома онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 октября 2021, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
1 - 0
Обновить
33'
Рома
Рим
Ход матча
16' Мойзе Кин 26' Николо Дзаньоло Вышел: Стефан Эль Шаарави
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
36%
Рома
27%
П1: 2.52 Х: 2.66 П2: 3.66
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.20
П1: 2.52 Х: 2.66 П2: 3.66
П1: 2.52 Х: 2.66 П2: 3.66
П1: 2.21 Х: 2.80 П2: 3.65
Интересные факты
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Ювентус не проигрывает в последних 6 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Рома - 3.4.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иРома, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 46% матчей, Рома выигрывает в 47% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 2 передачами. Lorenzo Pellegrini лучший распасовщик Рома (3 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус забивает 2.03 гола, играя дома, а Рома забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Рома - 2.4.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Рома выиграла 1, 1 ничьи.
  • Ювентус забивает 2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.4 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Рома 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Рома выигрывает в 47%.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Ювентус выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • За последние 31 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 6 сыграла в ничью и 6 победы команды Рома. Разница голов 55-28 в пользу команды Ювентус.
  • Рома не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 62 встреч, команда Ювентус выиграла 29 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-67 в пользу команды Ювентус
  • Игры прошлого года: 2-0 (Ювентус дома) и 2-2 (Рома дома).
  • Ювентус не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ювентус забил 36% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ювентус
12
Побед
23
Игр
6
Побед
Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 21:45 Рома 2 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 Ювентус 1 - 3 Завершен Рома
Кубок Италии 2021
22.01.2020 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Рома
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 19:00 Торино 0 - 1 Завершен Ювентус В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 13:30 Ювентус 3 - 2 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 19:30 Специя 2 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Милан Н
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Рома 2 - 0 Завершен Эмполи В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Заря 0 - 3 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Лацио 3 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.09.2021 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 19:00 Эллас Верона 3 - 2 Завершен Рома П
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Новости команд
Главные события
26'
Николо Дзаньоло
Вышел: Стефан Эль Шаарави
ГООЛ! Мойзе Кин
16'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
36%
Рома
27%
П1: 2.52 Х: 2.66 П2: 3.66
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.20
П1: 2.52 Х: 2.66 П2: 3.66
П1: 2.52 Х: 2.66 П2: 3.66
П1: 2.21 Х: 2.80 П2: 3.65
Составы команд
1
Войцех Щенсны
2
Маттиа Де Шильо
3
Джорджио Кьеллини
19
Леонардо Бонуччи
6
Данило
20
Федерико Бернардески
27
Мануэль Локателли
30
Родриго Бентанкур
11
Хуан Куадрадо
22
Федерико Кьеза
18
Мойзе Кин
1
Руй Патрисиу
2
Рик Карсдорп
23
Джанлука Манчини
3
Ибанес, Роджер
17
Vina, Matias
17
Джордан Веретут
16
Кристанте, Брайан
22
Николо Дзаньоло
7
Лоренцо Пеллегрини
77
Генрих Мхитарян
18
Тэмми Абрахам
Стартовый состав
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
    16
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 18
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
    26
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 17
    Vina, Matias
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 19
    Рейнольдс, Брайан
    Защитник
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 13
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 10
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
51%
Владение мячом
49%
2
Штрафные
5
5
Фолы
1
Блокировано ударов
3
Удары мимо
1
Угловые
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
28'
Бентанкур завладел мячом в штрафной площади соперника, но арбитр зафиксировал фол в атаке.
27'
Замена
Моуриньо все-таки снимает травмированного игрока. Эль-Шаарави вступил в игру.
23'
Дзаньоло вернулся на поле, замены пока не будет.
22'
Похоже, Дзаньоло получил серьёзное повреждение и не сможет продолжить игру.
21'
Гости чаще атакуют позиционно, пока без опасных моментов.
16'
Гоооол!!!
Ювентус открывает счёт! Мойзе Кин становится автором забитого мяча. Нападающий выиграл верховую борьбу в штрафной и отправил мяч мимо голкипера.
14'
Кин получил мяч в штрафной, но не придумал как продолжить атаку. Слишком много соперников его опекали.
11'
Дзаньоло наносит мощнейший удар, Бонуччи ценой здоровья блокирует его. Врачи на поле.
8'
Пеллегрини пробил издали, мяч после рикошета едва не оказался в сетке.
6'
Манчини оказался проворнее всех на стандарте и наносил удар в ближний угол. Щенсный спасает свою команду.
4'
Футболисты Ромы больше работают с мячом на первых минутах.
1'
Бернардески уже на первой минуте нанёс удар в створ. Юве активно начинает.
1'
Свисток
Стартовый свисток прозвучал.
В чемпионате показатели у Ювентуса очень скромные — лишь 11 очков и седьмая строчка в турнирной таблице. Рома занимает четвертое место, в активе у команды Моуриньо 15 пунктов.
Даниэле Орсато назначен главным арбитром сегодняшней встречи.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсный – Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Данило – Бернанрдески, Локателли, Бентанкур, Куадрадо – Кьеза, Кин.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Винья, Ибаньез, Манчини, Карсдорп – Кристанте, Верету, Пеллегрини – Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Серии А между Ювентусом и Ромой.
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Анонс матча "Ювентус" - "Рома" 17.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Рома" в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Рома" можно посмотреть 17.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Торино - 02.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против Эмполи - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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