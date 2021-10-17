Ювентус - Рома онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 17.10.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Рома" в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Торино - 02.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против Эмполи - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".
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