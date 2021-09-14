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Салернитана - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 18 сентября 2021, 21:45 . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Салернитана
Салерно
До начала
00 : 00 : 00
Аталанта
Бергамо
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
27%
Ничья
27%
Аталанта
45%
Последние матчи - Аталанта
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 21:45 Аталанта 1 - 2 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Аталанта 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Торино 1 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан П
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
27%
Ничья
27%
Аталанта
45%
Трансляция
Стартовый состав Салернитаны: Белец, Гальоло, Страндберг, Дьёмбер, Раньери, Рибери, Лассана Кулибали, Мамаду Кулибали, Кечрида, Джурич, Гондо
Украинец Руслан Малиновский начнет матч в стартовом составе.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо, Демирал, Мехле, Госенс, Толой, Паломино, Малиновский, Фройлер, Пашалич, Сапата, Миранчук
Матч начнется в 21:45, а судить игру будет Паоло Валери.
В Серии А на этих выходных проходят матчи 4-го тура, и UA-футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка Салернитана – Аталанта.
Добрый вечер всем любителям итальянского, и не только, футбола.
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Анонс матча Салернитана - "Аталанта" 18.09.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Салернитана (Салерно) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022.

Дата проведения матча: 18.09.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Салернитана - "Аталанта" можно посмотреть 18.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Салернитана - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Салернитана (Салерно)
Год основания Салернитана (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Вильярреал - 14.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

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