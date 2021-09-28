Шахтёр Донецк U19 - Реал Мадрид U19 онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтёр Донецк U19 и командой Реал Мадрид U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.
Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтёр Донецк U19
Прошедший поединок команды Шахтёр Донецк U19 был сыгран против Интер U19 - 28.09.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Интер U19.
Название: Реал Мадрид U19
Прошедший матч команды Реал Мадрид U19 был сыгран против Шериф Тирасполь U19 - 28.09.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Реал Мадрид U19.
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