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Шахтёр Донецк U19 - Реал Мадрид U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 19 октября 2021, 13:00 - FC Metalist Training Ground
Рейтинг матча:
Шахтёр Донецк U19
3 - 2
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перерыв
Реал Мадрид U19
Ход матча
10' Peter 32' Hlushchenko, Anton
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Донецк U19
50%
Ничья
20%
Реал Мадрид U19
30%
П1: 6.78 Х: 3.37 П2: 1.58
П1: 4.50 Х: 3.10 П2: 1.57
П1: 6.78 Х: 3.37 П2: 1.58
П1: 6.78 Х: 3.37 П2: 1.58
Интересные факты
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 играх.
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 50%.
  • FC Shakhtar Donetsk забивает 2.41 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первый тайм в 54% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 50% матчей.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 4 гол(а).
  • Когда FC Shakhtar Donetsk проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.
Последние матчи - Шахтёр Донецк U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 0 - 1 Завершен Интер U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 0 - 5 Завершен Шахтёр Донецк U19 В
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Последние матчи - Реал Мадрид U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 17:00 Реал Мадрид U19 4 - 1 Завершен Шериф Тирасполь U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 17:00 Интер U19 1 - 1 Завершен Реал Мадрид U19 Н
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Главные события
ГООЛ! Hlushchenko, Anton
32'
10'
Peter ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Донецк U19
50%
Ничья
20%
Реал Мадрид U19
30%
П1: 6.78 Х: 3.37 П2: 1.58
П1: 4.50 Х: 3.10 П2: 1.57
П1: 6.78 Х: 3.37 П2: 1.58
П1: 6.78 Х: 3.37 П2: 1.58
Статистика матча
Угловые
4
1
ЖК
Трансляция
Перший тайм був повністю за Реалом, проте лише до 41-ї хвилини. Тоді Шахтар неначе ввімкнув турборежим і забив два голи за чотири хвилини. Дуже цікаво, як на це відреагує Реал в другому таймі.
45'
Свисток
Рефері дає свисток про завершення першого тайму, не додавши жодної хвилини.
45'
Гоооол!!!
3:2!!! Шахтар на останній хвилині першого тайму забиває третій м'яч! Капінус подає з правого флангу, а Гулько після плутатини в штрафному пробиває з розвороту в ліву дев'ятку. Голкіпер не мав шансів!
42'
Гоооол!!!
Шахтар моментально забиває другий гол! Лосенко проходить центром та віддає діагональ на Сігєєва. Той з 10 метрів пробиває по центру воріт низом. Воротар не зміг справитися з ударом.
41'
Гоооол!!!
Пропускає Шахтар другий м'яч. Після подачі з правого флангу Петер пробиває через себе, але парирує Пузанков. Після цього слідує добивання з правого флангу від Гонсалеса. М'яч влітає в дальній кут.
40'
Желтая карточка
Гулько грубо наступає на ногу Гонсалесу. Суддя без вагань дає гірчичник українцеві.
37'
Реал розуміє, що все йде не за планом, та починає високо пресингувати Шахтар. Гравці українського клубу поки перепасовуються в обороні.
33'
Гоооол!!!
Забиває Шахтар з першого ж моменту в матчі! Векленко розганяє атаку в центрі та віддає Булезі на фланг. Захисник якісно подає на межу воротарського, а Глущенко добирається до м'яча та пробиває головою з кількох метрів. Вдалося відігратися донеччанам!
30'
Шахтар безуспішно намагається заволодіти м'ячем, використовуючи пресинг. Проте мадридці в контролі гри просто ідеальні в ці хвилини.
26'
Реал розіграв штрафний удар недалеко від карного майданчика українського клубу, проте ні до чого небезпечного це не призвело.
22'
Опасный момент
Герреро потужно пробив з льоту з відстані 20 метрів після навісу з правого флангу. Вище воріт іде м'яч.
18'
Мадридці розпочинали атаку в центрі, проте Гулько в чистому підкаті вибиває м'яч на аут. Вкидатимуть з-за меж поля іспанці.
14'
Реал продовжує йти в атаку. Лише завдяки якісній обороні від Фарини та Козика гірники ще не пропустили другий м'яч.
10'
Гоооол!!!
Забиває Реал. Гонсалес протягує м'яч в центрі та пасує на фланг Пітеру. Вінгер обробляє м'яч, зміщується в центр та обводить кількох захисників. Після цього слідує кручений удар в дальній кут. Воротар не мав жодного шансу.
8'
Шахтар змушений глибоко сідати в захист та розігрувати через голкіпера. Пузанков якісно розпасовує з захисниками.
5'
Реал демонструє володіння м'ячем, але Шахтар постійно пресингує. Зараз вся гра йде правим флангом.
1'
Свисток
Свисток арбітра сповіщує про початок нашого поєдинку.
Уже відомі склади на матч: Шахтар: Пузанков - Капінус, Козик, Фарина, Булеза - Сігєєв, Лосенко, Гулько - Глущенко, Гончарук, Векленко. Реал: Торрес - Ферран Руїс, Каррільо, Марвел, Обрадор - Лукас, Мануель Анхель - Петер, Гонсалес, Гонсало - Герреро.
Доброго дня, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Шахтар U-19 - Реал U-19.
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Анонс матча Шахтёр Донецк U19 - Реал Мадрид U19 19.10.2021, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Шахтёр Донецк U19 и командой Реал Мадрид U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтёр Донецк U19 - Реал Мадрид U19 можно посмотреть 19.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Шахтёр Донецк U19 - Реал Мадрид U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтёр Донецк U19

Прошедший поединок команды Шахтёр Донецк U19 был сыгран против Интер U19 - 28.09.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Интер U19.

Команда гостей

Название: Реал Мадрид U19

Прошедший матч команды Реал Мадрид U19 был сыгран против Шериф Тирасполь U19 - 28.09.2021, в рамках турнира Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Реал Мадрид U19.

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