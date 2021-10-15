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Брюгге - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 октября 2021, 19:45 - Ян Брейдел
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Брюгге
Брюгге
0 - 0
Обновить
11'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Брюгге
32%
Ничья
36%
Манчестер Сити
32%
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 8.00 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
Интересные факты
  • Брюгге не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Брюгге выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 50%.
  • Брюгге забивает 1.97 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Брюгге проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Брюгге не проигрывает в последних 7 играх.
  • Брюгге выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 50% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити ФК's.
  • Когда Брюгге лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Брюгге забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Брюгге выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.
  • Брюгге забивает 1.97 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Брюгге выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
Последние матчи - Брюгге
Чемпионат Бельгии 2021/2022
15.10.2021 - 21:45 Брюгге 2 - 0 Завершен Кортрейк В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
03.10.2021 - 14:30 Андерлехт 1 - 1 Завершен Брюгге Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 2 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
24.09.2021 - 21:45 Брюгге 1 - 1 Завершен Ауд-Хеверле Левен Н
Чемпионат Бельгии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Шарлеруа 0 - 1 Завершен Брюгге В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Манчестер Сити 6 - 1 Завершен Уиком Уондерерс В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Брюгге
32%
Ничья
36%
Манчестер Сити
32%
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 8.00 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
П1: 7.93 Х: 3.44 П2: 1.59
Составы команд
22
Симон Миньоле
2
Эдуард Соболь
13
Джек Хендри
77
Педро Мукони, Мата
4
Стэнли Нсоки
26
Матс Ритс
3
Эдер Баланта
20
Ханс Ванакен
19
Sowah, Kamal
90
De Ketelaere Charles
11
Ноа Ланг
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
19
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
47
Филип Фоден
10
Джек Грилиш
Стартовый состав
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 11
    Ноа Ланг
  • 4
    Стэнли Нсоки
    Полузащитник
  • 26
    Матс Ритс
    Полузащитник
  • 3
    Эдер Баланта
    Защитник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 19
    Sowah, Kamal
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 13
    Джек Хендри
    Защитник
  • 77
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 22
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 91
    Lammens, Senne
    Вратарь
  • 21
    Крист-Эммануэль Мауасса
    Защитник
  • 18
    Федерико Рикка
    Защитник
  • 21
    Хосе Искьердо
    Полузащитник
  • 25
    Руд Вормер
    Полузащитник
  • 28
    Van Der Brempt, Ignace
    Защитник
  • 29
    Бас Дост
    Нападающий
  • 44
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 72
    Mbamba, Noah
    Защитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
Тренеры
  • Clement, Philippe
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Угловые
1
Штрафные
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
10'
Опасный момент
Грилиш спокойно перебросил голкипера на левом фланге чужой штрафной, но до этого явно толкал в спину Мату.
8'
Ланг отдал на левый фланг штрафной в явный офсайд для де Кателаре.
7'
Прострел Фодена с левого фланга штрафной вдоль вратарской замыкать было некому.
7'
В итоге, арбитр не дал даже штрафного.
6'
Штрафной заработал Грилиш у лицевой на левом фланге атаки во время прохода мимо Маты.
6'
Сити в доминирующей позиции по контролю, но это было очевидно еще до матча.
5'
Пас от Грилиша на Канселу на левый фланг штрафной был вынесен в аут.
4'
Ланг упустил мяч за лицевую на левом фланге во время выхода в быструю атаку.
3'
Сиди дает высокий прессинг, однако соперники справляются.
1'
Соболь успешно вступил в отбор у Мареза на левом фланге обороны.
1'
Инфо
Какие-то проблемы с сеткой ворот домашней команды возникли, поэтому старт игры задержали на пару минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Габриэл Жезус, Зинченко, Фернандиньо, Палмер.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Силва, Родри, де Брюйне — Марез, Фоден, Грилиш.
Запасные: Ламменс, Мауасса, Рикка, Искьердо, Вормер, ван дер Бремпт, Дост, Мехеле, Мбамба.
Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Соболь — Сова, Ванакен, Баланта, Ритс, Нсоки — Ланг, де Кателаре.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Иштван Ковач (Карей, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы A. На поле стадиона "Ян Брейдел" (Брюгге, Бельгия) сыграют бельгийский Брюгге и Манчестер Сити.
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Анонс матча Брюгге - "Манчестер Сити" 19.10.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Брюгге (Брюгге) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ян Брейдел.

Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Clement, Philippe и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брюгге - "Манчестер Сити" можно посмотреть 19.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Брюгге - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий матч команды Брюгге был сыгран против Кортрейк - 15.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Брюгге.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Бернли" - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Брюгге - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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