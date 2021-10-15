Брюгге - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Брюгге не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Брюгге выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 50%.

Брюгге забивает 1.97 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Брюгге проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Брюгге не проигрывает в последних 7 играх.

Брюгге выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 50% матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити ФК's.

Когда Брюгге лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Брюгге забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.

Брюгге выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 50%.

Брюгге забивает 1.97 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).

Брюгге выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 50% матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.