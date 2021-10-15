Брюгге - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Брюгге (Брюгге) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ян Брейдел.
Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд Clement, Philippe и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм
Предыдущий матч команды Брюгге был сыгран против Кортрейк - 15.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Брюгге.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Бернли" - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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