Шахтер - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Реал в предыдущем футбольном матче 01.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Заря - 15.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Эспаньол - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.
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