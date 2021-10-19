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Шахтер - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 октября 2021, 22:00 - Олимпийский
Главный судья: Срдян Йованович
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
28'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
78 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
42%
Ничья
33%
Реал
24%
П1: 4.89 Х: 3.29 П2: 1.85
П1: 4.75 Х: 3.00 П2: 1.83
П1: 4.89 Х: 3.29 П2: 1.85
П1: 4.89 Х: 3.29 П2: 1.85
Интересные факты
  • Из последних 4 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 2, 0 ничьи.
  • Шахтер Донецк забивает 2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.5 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • У команды Шахтер Донецк серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 6 играх.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 38%.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Реал Мадрид - 4.5.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Реал Мадрид - 1.25.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 45% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 38% матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивает 1.89 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
2
Побед
4
Игр
2
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2015/2016
25.11.2015 - 21:45 Шахтер 3 - 4 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2015/2016
15.09.2015 - 21:45 Реал 4 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес В
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Эспаньол 2 - 1 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф П
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсия 1 - 2 Завершен Реал В
Показать больше
Кто победит?
78 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
42%
Ничья
33%
Реал
24%
П1: 4.89 Х: 3.29 П2: 1.85
П1: 4.75 Х: 3.00 П2: 1.83
П1: 4.89 Х: 3.29 П2: 1.85
П1: 4.89 Х: 3.29 П2: 1.85
Составы команд
81
Анатолий Трубин
31
Исмаили
4
Сергей Кривцов
5
Марлон
2
Додо
21
Алан Патрик
7
Майкон
19
Манор Соломон
38
Pedrinho
14
Тете
99
Фернандо дос Сантос Педро
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Родриго
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 45
    Даниил Сикан
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 3
    Vitao
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 35
    Мигель Гутьеррес
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
1
Штрафные
3
1
Офсайды
1
Удары в створ
2
Удары мимо
2
2
Сейвы
2
Фолы
Угловые
3
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
27'
Родриго издевательски пробросил мяч между ног Исмаили – бразильца подстраховал Соломон.
23'
Классная атака на левом фланге прошла у Шахтера, но никому из «горняков» не удалось замкнуть прострел Исмаили.
19'
Каземиро стрелял по воротам Шахтера метров с 11-ти – Марлон заблокировал удар бразильца.
15'
Винисиус пробил выше ворот после подачи углового.
12'
Кривцов надежно сыграл в центре штрафной Шахтера после навеса от Васкеса.
9'
Тете неудачно навесил с правого фланга – мяч упал сверху на сетку ворот Куртуа.
7'
Еще один сэйв от Трубина – теперь Анатолий потащил удар Винисиуса метров с 17-ти.
4'
Кроос выстрелил с дальней дистанции – Трубин кулаками отвел угрозу от ворот Шахтера!
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Алан Патрик, Соломон, Майкон, Педриньо, Тете, Фернандо.
Реал Мадрид: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.
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Анонс матча Шахтер - Реал 19.10.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Реал в предыдущем футбольном матче 01.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Реал можно посмотреть 19.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Заря - 15.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Эспаньол - 03.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Эспаньол.

Следите за результатами матча Шахтер - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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