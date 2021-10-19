Шахтер - Реал онлайн трансляция матча

Из последних 4 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 2, 0 ничьи.

Шахтер Донецк забивает 2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.5 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

У команды Шахтер Донецк серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 6 играх.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 38%.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Реал Мадрид - 4.5.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Реал Мадрид - 1.25.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 45% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 38% матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

Шахтер Донецк забивает 1.89 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 5 домашних матчах.