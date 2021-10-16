Интер - Шериф онлайн трансляция матча

Интер выигрывает первую половину матча в 33% случаев, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 54%.

Интер забивает 2.59 гола, играя дома, а ФК Шериф Тирасполь забивает 2.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 19 играх.

ФК Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Интер выигрывает первый тайм в 33% матчей, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 54% матчей.

Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.

ФК Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

ФК Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.

Интер не проигрывает в последних 5 играх.

ФК Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 5 матчей.

ФК Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Когда Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Шериф Тирасполь выигрывает в 54%.

Интер забивает 2.59 гола, играя дома, а Шериф Тирасполь забивает 2.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 19 играх.

Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Интер выигрывает первый тайм в 33% матчей, Шериф Тирасполь выигрывает в 54% матчей.

Недавнее выступление команды Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Когда Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Интер's.