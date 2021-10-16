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Интер - Шериф онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 октября 2021, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
Обновить
28'
Шериф
Тирасполь
Ход матча
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Интер
22%
Ничья
29%
Шериф
49%
П1: 1.37 Х: 4.58 П2: 10.30
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 9.00
П1: 1.37 Х: 4.58 П2: 10.30
П1: 1.37 Х: 4.58 П2: 10.30
Интересные факты
  • Интер выигрывает первую половину матча в 33% случаев, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 54%.
  • Интер забивает 2.59 гола, играя дома, а ФК Шериф Тирасполь забивает 2.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 19 играх.
  • ФК Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Интер выигрывает первый тайм в 33% матчей, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 54% матчей.
  • Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Интер не проигрывает в последних 5 играх.
  • ФК Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Когда Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Шериф Тирасполь выигрывает в 54%.
  • Интер забивает 2.59 гола, играя дома, а Шериф Тирасполь забивает 2.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 19 играх.
  • Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Интер выигрывает первый тайм в 33% матчей, Шериф Тирасполь выигрывает в 54% матчей.
  • Недавнее выступление команды Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Когда Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 19:00 Лацио 3 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Фиорентина 1 - 3 Завершен Интер В
Показать больше
Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Шериф 3 - 0 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:00 Шериф 1 - 0 Завершен Црвена Звезда В
Показать больше
Кто победит?
68 Пользователей сделало свой выбор
Интер
22%
Ничья
29%
Шериф
49%
П1: 1.37 Х: 4.58 П2: 10.30
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 9.00
П1: 1.37 Х: 4.58 П2: 10.30
П1: 1.37 Х: 4.58 П2: 10.30
Составы команд
1
Самир Ханданович
32
Федерико Димарко
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
22
Артуро Видаль
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
22
Дензел Думфрис
22
Лаутаро Мартинес
11
Эдин Джеко
12
Димитру Целеадник
13
Costanza, Fernando
55
Густаво Дуланто
2
Arboleda, Danilo
15
Кристиано
31
Себастьян Тилль
22
Димитрис Коловос
21
Аддо, Эдмунд
14
Адама Траоре
77
Romo Rojas Bruno Sebastian
10
Кастанеда, Франк
Стартовый состав
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 14
    Адама Траоре
    Нападающий
  • 77
    Romo Rojas Bruno Sebastian
  • 10
    Кастанеда, Франк
    Нападающий
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 22
    Димитрис Коловос
    Полузащитник
  • 21
    Аддо, Эдмунд
    Нападающий
  • 13
    Costanza, Fernando
    Защитник
  • 55
    Густаво Дуланто
  • 2
    Arboleda, Danilo
    Защитник
  • 15
    Кристиано
    Защитник
  • 12
    Димитру Целеадник
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 33
    Сергей Паскенко
    Вратарь
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Защитник
  • 16
    Жульен, Кестон
    Защитник
  • 23
    Kyabou, Moussa
    Полузащитник
  • 19
    Cojocari, Serafim
    Защитник
  • 20
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 98
    Cojocaru, Maxim
    Полузащитник
  • 99
    Yansane, Momo
    Нападающий
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
4
Удары мимо
1
3
Угловые
2
3
Блокировано ударов
2
1
Удары в створ
Сейвы
1
2
Штрафные
1
1
Фолы
2
Live Zone
Трансляция
28'
Опасный момент
Думфриса вывел на ударную позицию на правом фланге штрафной Лаутаро, но Дензел вторым касанием запустил мяч в сетку с внешней стороны.
26'
Траоре просеменил мимо де Врея на левом фланге, но подал в итоге в спину Димарко.
25'
Барелла с носка ковырнул мяч над воротами из зоны перед чужой штрафной.
23'
Половина тайма позади, но серьезных моментов мы еще не видели.
21'
Подача со штрафного от Димарко на правом фланге была вынесена из штрафной.
19'
Интер немного сбавил давление, но Шериф не спешит раскрываться.
17'
Опасный момент
Барелла отдал быстрый пас ко входу на левый фланг штрафной для Лаутаро, тот мгновенно перевел на Джеко, но перед Эдином в центре штрафной уже стоял голкипер.
15'
Опасный момент
Лаутаро на своей половине развернул контратаку через правый фланг, Думфрис убежал, пошел на контакт с голкипером, и упал. Чистая игра.
13'
Думфрис и Барелла обстучались на правом фланге атаки, но Дензела в штрафную соперники запустили уже без мяча.
11'
Интер на своей половине поля с мячом, но идей для продвижения от хозяев не видно.
9'
Сумбурная попытка загрузить на правый фланг штрафной от игроков Интера не прошла.
8'
Падение Бареллы на правом фланге штрафной обошлось без внимания арбитра.
7'
Кастаньеда на дальней штанге остановил подачу с левого фланга, но его тут же обокрал Перишич.
6'
Бруно получил пас Колосова в зоне перед штрафной, остановить мяч не сумел, но с отскока тут же пробил низом с разворота корпуса. Попал в блок.
4'
Фернандо со входа в правый фланг штрафной наносил слабый удар в дальний угол, но хотя бы попал в соперника, и заработал угловой.
3'
Димарко от правого угла штрафной резал внешней подачу на дальнюю, после чего Шкриниар головой неудачно подправил мяч над воротами.
2'
Перехвачена попытка Брозовича прорваться по левому флангу атаки.
1'
Интер сразу забрал мяч под свой контроль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
После двух туров команда Юрия Вернидуба, Шериф, неожиданно возглавляет таблицу в группе D. У молдаван шесть очков из шести возможных и только один пропущенный. Интер в этой ЛЧ ещё вообще не забивал и делит два последних места в своём квартете с Шахтёром - у обоих по одному баллу.
Инфо
Шериф (старт): Челядник - Кристиано, Арболеда, Дуланто, Фернандо - Аддо, Колосов, С.Тилль - Кастаньеда, Бруно, Траоре.
Инфо
Интер (старт): Ханданович - Димарко, де Врей, Шкриньяр - Перишич, Видаль, Брозович, Барела, Думфрис - Мартинес, Джеко.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на текстовой трансляции матча третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский Интер и тираспольский Шериф. Начало игры в 22:00.
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Анонс матча "Интер" - Шериф 19.10.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Шериф можно посмотреть 19.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Шериф, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против Лацио - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против Реал - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Следите за результатами матча "Интер" - Шериф онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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