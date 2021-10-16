Интер - Шериф онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против Лацио - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против Реал - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.
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