Порту - Милан онлайн трансляция матча

Порту выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Милан выигрывает в 52%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Порту выигрывает первый тайм в 49% матчей, Милан выигрывает в 52% матчей.

Порту's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Порту забивает 2.22 гола, играя дома, а Милан забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Порту забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.