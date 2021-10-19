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Порту - Милан онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 октября 2021, 22:00 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Порту
Порту
0 - 0
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28'
Милан
Милан
Ход матча
3' Оливейра, Сергио 16' Фикайо Томори 20' Оливье Жиру
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Порту
57%
Ничья
29%
Милан
14%
П1: 2.43 Х: 2.86 П2: 3.48
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.43 Х: 2.86 П2: 3.48
П1: 2.43 Х: 2.86 П2: 3.48
Интересные факты
  • Порту выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Милан выигрывает в 52%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Порту выигрывает первый тайм в 49% матчей, Милан выигрывает в 52% матчей.
  • Порту's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Порту забивает 2.22 гола, играя дома, а Милан забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Порту забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2021/2022
02.10.2021 - 20:00 Порту 2 - 1 Завершен Пасуш де Феррейра В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Португалии 2021/2022
24.09.2021 - 23:15 Жил Висенте 1 - 2 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
19.09.2021 - 20:00 Порту 5 - 0 Завершен Морейренсе В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Порту Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико П
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 16:00 Специя 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Венеция В
Показать больше
Новости команд
Главные события
20'
Оливье Жиру
16'
Фикайо Томори
Оливейра, Сергио
3'
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Порту
57%
Ничья
29%
Милан
14%
П1: 2.43 Х: 2.86 П2: 3.48
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.43 Х: 2.86 П2: 3.48
П1: 2.43 Х: 2.86 П2: 3.48
Составы команд
99
Коста, Диого
22
Венделл
22
Мбемба, Чанцел
3
Пепе
23
Joao Mario
14
Луис Густаво Диас
25
Отавио
15
Матеус Урибе
27
Оливейра, Сергио
9
Мехди Тареми
30
Evanilson
1
Чиприан Тэтэрушану
4
Давиде Калабрия
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
5
Фоде Туре
12
Сандро Тонали
22
Беннасе, Исмаель
33
Раде Крунич
56
Саелемакезерс, Алексис
9
Оливье Жиру
17
Рафаэл Леау
Стартовый состав
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 30
    Evanilson
  • 14
    Луис Густаво Диас
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 15
    Матеус Урибе
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
    3
  • 22
    Венделл
    Защитник
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
    20
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 12
    Сандро Тонали
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 4
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
    16
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
Запасные игроки
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 28
    Бруно, Коста
    Полузащитник
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 21
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 21
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 5
    Иван Маркано
    Защитник
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 11
    Pepera A.
  • 90
    Desplanches, Sebastiano
    Вратарь
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 46
    Маттео Габбия
Тренеры
  • Сержиу Консейсау
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
5
Штрафные
3
3
Фолы
5
1
ЖК
2
2
Удары в створ
3
Удары мимо
1
Офсайды
1
Сейвы
1
1
Угловые
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
24'
Опасный момент
Хороший удар, який було важко заблокувати захисту, завдав Мехді Таремі. Він пробив з-за меж штрафного після пасу від свого партнера. Заблокував К'єр.
20'
Желтая карточка
Гірчичник для Олів'є Жиру за грубий фол. Мілан зараз діє досить невпевнено в атаці.
16'
Желтая карточка
Томорі отримує гірчичник за зрив атаки суперника. Збиває він Еванілсона в центрі поля.
13'
Підопічні Піолі намагаються розігрувати через захист, але робити це досить небезпечно через високий пресинг португальців.
9'
Мілан намагається виправити помилки перших хвилин та вже не грає так вальяжно. Зараз італійці вкидатимуть аут.
5'
Опасный момент
Луїс Діас! Гравець пробіг з м'ячем з центру поля до штрафного та пробив по воротах низом. Лише стійка рятує Мілан від пропущеного м'яча!
4'
Желтая карточка
Гаряче розпочинається наш матч! Олівейра вже на 4-й хвилині отримує гірчичник за грубу гру проти суперника.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Господарі розпочинають з центру поля.
Уже відомі склади на матч: Порту: Коста, Венделл, Мбемба, Пепе, Маріо, Діас, Отавіо, Урібе, Олівейра, Таремі, Еванілсон. Мілан: Тетерушану, Туре, К'єр, Томорі, Калабрія, Тоналі, Круніч, Беннасер, Леау, Жиру, Салемакерс.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів Порту - Мілан.
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Анонс матча Порту - Милан 19.10.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Порту (Порту) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - Милан можно посмотреть 19.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Порту - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команды Порту был сыгран против Пасуш де Феррейра - 02.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Эллас Верона - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

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