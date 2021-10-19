Порту - Милан онлайн трансляция матча

Поединок между командой Порту (Порту) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу до Драгау.
Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший матч команды Порту был сыгран против Пасуш де Феррейра - 02.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Эллас Верона - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
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