Барселона - Динамо онлайн трансляция матча

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Динамо Киев - 3.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Динамо Киев - 1.

Барселона выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Динамо Киев выигрывает в 39%.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Барселона забивает 2.34 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 47% матчей, Динамо Киев выигрывает в 39% матчей.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Из последних 4 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Динамо Киев выиграла 0, 0 ничьи.

Барселона забивает 2.5 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 0.5 гола против команды Барселона (в среднем).

У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.