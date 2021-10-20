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Барселона - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 20 октября 2021, 19:45 - Камп Ноу
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
31%
Динамо
27%
П1: 1.60 Х: 3.30 П2: 8.51
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 8.00
П1: 1.60 Х: 3.30 П2: 8.51
П1: 1.60 Х: 3.30 П2: 8.51
Интересные факты
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Динамо Киев - 3.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Динамо Киев - 1.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Динамо Киев выигрывает в 39%.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Барселона.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Барселона забивает 2.34 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 47% матчей, Динамо Киев выигрывает в 39% матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Из последних 4 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Динамо Киев выиграла 0, 0 ничьи.
  • Барселона забивает 2.5 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 0.5 гола против команды Барселона (в среднем).
  • У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Динамо Киев без побед над Барселона в последних 4 играх.
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадис 0 - 0 Завершен Барселона Н
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бавария 5 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Суперкубок Украины 2021
22.09.2021 - 21:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Динамо П
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Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
42%
Ничья
31%
Динамо
27%
П1: 1.60 Х: 3.30 П2: 8.51
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 8.00
П1: 1.60 Х: 3.30 П2: 8.51
П1: 1.60 Х: 3.30 П2: 8.51
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
15
Клеман Лангле
3
Пике, Жерар
28
Óscar Mingueza
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
10
Мемфис Депай
17
Люк де Йонг
2
Дест, Серджиньо
1
Георгий Бущан
94
Кеджиора, Томазш
25
Zabarnyi, Illia
34
Syrota, Oleksandr
16
Миколенко, Виталий
5
Сергей Сидорчук
10
Николай Шапаренко
15
Виктор Цыганков
29
Буйальский, Виталий
14
Карлос Де Пена
89
Владислав Супряга
Стартовый состав
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 19
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 11
    Фати, Ансуман
    Нападающий
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 16
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 15
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 21
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Луческу, Мирча
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Анонс матча "Барселона" - Динамо 20.10.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 20.10.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 24.11.2020 закончилось с таким счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Динамо можно посмотреть 20.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Валенсия" - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 16.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча "Барселона" - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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