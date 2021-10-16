Манчестер Юнайтед - Аталанта онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Аталанта в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Аталанта выигрывает в 42% матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Bruno Fernandes отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 2 передачами. Duvan Zapata лучший распасовщик Аталанта (2 передач)

Обе команды проиграли их последние матчи.

Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Аталанта выигрывает в 42%.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.