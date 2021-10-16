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Манчестер Юнайтед - Аталанта онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 20 октября 2021, 22:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 2
Обновить
68'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
15' Марио Пашалич 28' Демираль, Мерих
46' Демираль, Мерих Вышел: Lovato, Matteo 53' Рэшфорд, Маркус 55' Lovato, Matteo 56' Луис Муриэль Вышел: Запата, Дуван 57' Марио Пашалич 57' Мартен де Роон
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
36%
Ничья
32%
Аталанта
32%
П1: 1.09 Х: 10.30 П2: 32.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 23.00
П1: 1.09 Х: 10.30 П2: 32.00
П1: 1.09 Х: 10.30 П2: 32.00
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 32% матчей, Аталанта выигрывает в 42% матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Bruno Fernandes отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 2 передачами. Duvan Zapata лучший распасовщик Аталанта (2 передач)
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Аталанта выигрывает в 42%.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 8 матчах.
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эмполи 1 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз В
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Сассуоло В
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Главные события
57'
Марио Пашалич
57'
Мартен де Роон
56'
Луис Муриэль
Вышел: Запата, Дуван
55'
Lovato, Matteo
ГООЛ! Рэшфорд, Маркус
53'
46'
Демираль, Мерих
Вышел: Lovato, Matteo
28'
Демираль, Мерих ГООЛ!
15'
Марио Пашалич ГООЛ!
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
36%
Ничья
32%
Аталанта
32%
П1: 1.09 Х: 10.30 П2: 32.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 23.00
П1: 1.09 Х: 10.30 П2: 32.00
П1: 1.09 Х: 10.30 П2: 32.00
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
3
Виктор Нильссон-Линделёф
29
Уан-Биссака, Аарон
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
10
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
11
Гринвуд, Мейсон
7
Криштиану Роналду
12
Муссо, Хуан
15
Мартен де Роон
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
77
Заппакоста, Дэвид
20
Копмейнерс, Теун
11
Фреулер, Ремо
5
Мехле, Йоаким
88
Марио Пашалич
72
Йосип Иличич
9
Луис Муриэль
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
    53
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
    56
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
    57 15
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
    57
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
    46 28
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
    55
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 99
    Роберто Пикколи
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
57%
Владение мячом
43%
8
Штрафные
9
3
Офсайды
1
3
Блокировано ударов
2
6
Фолы
7
7
Удары мимо
1
4
Угловые
1
4
Удары в створ
4
2
Сейвы
3
1
ЖК
3
Live Zone
Трансляция
64'
Желтая карточка
Зірвав атаку Шоу, за що отримав жовту карточку
64'
Опасный момент
Роналду бив з-під захисника з меж штрафного майданчика, але Муссо витягнув м'яч з кута!
63'
М'яч після удару Копмайнерса з рикошетом полетів у руки де Хеа.
61'
Удар Меле (Аталанта) полетів назустріч горобцям. Зрізався м'яч з ноги.
58'
Опасный момент
Мактоміней (Манчестер Юнайтед) влучив у стійку! Вакжо було пробити у боротьбі, та ще й коліном.
57'
Желтая карточка
Дві поспіль жовті карточки для гостей. Пашалич і де Рон отримали попередження.
56'
Роналду зі стандарту з метрів 20-ти пробив повз ворота.
56'
Замена
Сапата замість Муріеля (Аталанта).
55'
Желтая карточка
Заплів Ловато ноги Роналду, який тікав боротися за верхову передачу з Муссо. Могла бути і червона карточка, проте арбітр обійшов тільки попередженням.
53'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Господарі відіграють один м'яч! Обрізалися бергамаски в центрі поля, круглий снаряд дійшов до Фернандеша, який шикарною передачею розрізав оборону гостей. Пас знайшов Рашфорда, а він нарешті реалізував свій момент.
50'
Рашфорд з-за меж штрафного з двійничка знову не влучив у площину.
48'
Опасный момент
Фернандеш (Манчестер Юнайтед) віддав на вільного Роналду в центрі, але той не зміг перегравти Муссо! На добиванні був Рашфорд, але не влучив у ворота.
Свисток
Другий тайм розпочався!
"Манчестер Юнайтед" майже нічого не створив небезпечного до кінця тайму, проте коли вже прийшли моменти, реалізація пішла з "Олд Траффорд". А от гості створили двічі гольовий епізод, і двічі його забили. Гравці господарів уже нервуються, напруга зростає. Цікаво, що Сульшер запропонує у другому таймі.
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
Опасный момент
Якщо таке не забивати, то що уже можна казати... Рашфорд (Манчестер Юнайтед) вийшов сам на сам з гокліпером і пробив вище воріт.
45'
До першого тайму компенсовано одну хвилину.
43'
Опасный момент
Деміраль! Який підкат від турка. Він у підкаті вибив м'яч з-під ніг Рашфорда, котрий виходив віч-на-віч.
42'
Муріель (Аталанта) з-за меж штрафного пробив низом по центру.
40'
Фернандеш (Манчестер Юнайтед) навісив з правого флангу в руки Муссо.
38'
Занадто сильну передачу віддав Фернандеш (Манчестер Юнайтед) на Рашфорда. М'яч вийшов за лицьову лінію.
37'
Офсайд
Офсайд у Роналду.
Инфо
Забитий гол для Деміраля став для нього дебютним як в єврокубках, так і за "Аталанту".
34'
Муссо (Аталанта) перервав вертикальну розрізну передачу низом на Рашфорда.
29'
Гоооол!!!
Жах для "Олд Траффорд"... Демірал головою після подачі від кутового прапорця пробив повз де Хеа.
26'
Перший удар у площину від Кріштіану. Португалець пробив сильно, але низом і по центру.
Инфо
Цей матч став 300-м для Роналду у складі "Манчестер Юнайтед".
20'
Опасный момент
Фред (Манчестер Юнайтед) пробив у площину, проте Муссо на місці. Ефектний сейв, але удар був прямо у воротаря.
Инфо
11-й матч поспіль "манкунінаці" пропускають вдома.
18'
Гра трохи заспокоїлася. М'яч у центрі поля.
15'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Відкривають рахунок гості! Провалилася оборона підопічних Сульшера: простріл з правого флангу і Пашалич лише перевів м'яч у кут воріт. Мактоміней не дограв з хорватом.
12'
Дві подачі від Фернандеша з лівого флангу були вибиті захисниками.
11'
Довго передача вперед від господарів на Роналду, але той падає у боротьбі з Деміралем. М'яч вийшов за лицьову лінію від гравця бергамасків.
10'
Фройлер заблокував дальній удар Фернандеша (Манчестер Юнайтед).
8'
"Манкуніанці" увімкнули пресинг і відібрали м'яч, але Фернандеш віддав неточну розрізну передачу на Рашфорда.
7'
Магвайр перервав простріл Дзаппакости (Аталанта) з правого флангу.
4'
Муріель (Аталанта) несильно пробив лівою ногою з лінії штрафного майданчика, але влучив у Ван-Біссаку.
3'
Рашфорд (Манчестер Юнайтед) вискочив сам на сам і не влучив по воротах, проте все одно був зафіксований офсайд.
3'
Фернандеш (Манчестер Юнайтед) забігав правим флангом, але Паломіно відтіснив його.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Українець Руслан Маліновський розпочне матч з гостьової лави для запасних.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Мактоміней, Фред - Грінвуд, Фернандеш, Рашфорд - Роналду.
"Аталанта": Муссо - де Рон, Демірал, Паломіно - Дзаппакоста, Копмайнерс, Фройлер, Меле - Пашалич - Іличич, Муріель.
Вітаємо всіх любителів єврокубків! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу між "Манчестер Юнайтед" та "Аталантою", який відбудеться на "Олд Траффорд".
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Комментарии(2)
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prostors (Вольногорск)
20.10.2021 в 22:35
Макароны со своими вилами приехали.
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Zolotoy Myach (Chicago)
20.10.2021 в 22:06
Макаронам вилы
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 20.10.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 20.10.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" можно посмотреть 20.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Эмполи - 17.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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