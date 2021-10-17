Вест Хэм Юнайтед - Генк онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Генк (Генк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.
Дата проведения матча: 21.10.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Джон ван ден Бром разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Эвертон - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.
Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас
Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Шарлеруа - 17.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Шарлеруа.
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