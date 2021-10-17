Вест Хэм Юнайтед - Генк онлайн трансляция матча

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Генк 21.10.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Генк (Генк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 21.10.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Джон ван ден Бром разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Генк можно посмотреть 21.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Генк, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Эвертон - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: Генк (Генк)

Год основания Генк (Генк): 1923

Страна: Бельгия

Тренер: Питер Мас



Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Шарлеруа - 17.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Шарлеруа.

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - Генк онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.