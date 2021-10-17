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Вест Хэм Юнайтед - Генк онлайн трансляция матча

Лига Европы - 21 октября 2021, 22:00 - Стадион Лондон
Главный судья: Донатас Румсас
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 - 0
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17'
Генк
Генк
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
33%
Ничья
29%
Генк
38%
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
Интересные факты
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.83 гола, играя дома, а Генк забивает 2.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Генк проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 42% матчей, Генк выигрывает в 38% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Генк's.
  • Когда Генк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Генк% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Генк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Генк% своих матчей.
  • Генк проиграл 3 матчей подряд.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Генк выигрывает в 38%.
  • Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Брентфорд П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Рапид В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Последние матчи - Генк
Чемпионат Бельгии 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 Шарлеруа 2 - 0 Завершен Генк П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
03.10.2021 - 22:00 Эйпен 3 - 2 Завершен Генк П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Генк 0 - 3 Завершен Динамо П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
26.09.2021 - 22:00 Генк 3 - 0 Завершен Серен Юнайтед В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Ройял Антверпен 4 - 2 Завершен Генк П
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
33%
Ничья
29%
Генк
38%
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
П1: 1.78 Х: 3.19 П2: 5.86
Составы команд
13
Альфонс Ареола
3
Крессуэлл, Аарон
23
Исса Диоп
15
Крейг Доусон
31
Бен Джонсон
10
Ланзини, Мануэль
41
Деклан Райс
28
Соуцек, Томаш
13
Власич, Никола
7
Андрей Ярмоленко
20
Джаррод Боуэн
26
Вандевордт, Мартен
77
Preciado, Angelo
46
Куеста, Карлос
33
Джон Лукуми
5
Arteaga, Gerardo
42
Торстведт, Кристиан
17
Патрик Грошовский
8
Брайан Хейнен
10
Тео Бонгонда
19
Онуачу, Поль
14
Ито, Юня
Стартовый состав
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 13
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 10
    Тео Бонгонда
    Нападающий
  • 19
    Онуачу, Поль
    Нападающий
  • 14
    Ито, Юня
    Полузащитник
  • 42
    Торстведт, Кристиан
    Полузащитник
  • 17
    Патрик Грошовский
  • 8
    Брайан Хейнен
    Полузащитник
  • 77
    Preciado, Angelo
    Защитник
  • 46
    Куеста, Карлос
    Защитник
  • 33
    Джон Лукуми
  • 5
    Arteaga, Gerardo
    Защитник
  • 26
    Вандевордт, Мартен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 50
    Ashby, Harrison
    Защитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 24
    Райан Фредерикс
    Полузащитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Защитник
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 18
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 4
    Курт Зума
    Защитник
  • 35
    Даррен Рэндолф
  • 22
    Лукаш Фабяньски
  • 51
    Chesters, Daniel
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Пэйнтсил
  • 24
    Oyen, Luca
    Нападающий
  • 21
    Ugbo, Ike
    Нападающий
  • 20
    Карел Эйтинг
    Полузащитник
  • 15
    Geusens, Jay-Dee
    Полузащитник
  • 14
    Toma, Bastien
    Полузащитник
  • 16
    Ndayishimiye, Mike Tresor
    Нападающий
  • 3
    Mujaid Sadick Aliu
    Защитник
  • 2
    Марк Маккензи
  • 40
    Leysen, Tobe
    Вратарь
  • 30
    Chambaere, Vic
    Вратарь
  • 35
    Nemeth, Andras
    Нападающий
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Джон ван ден Бром
Статистика матча
3
Штрафные
3
Офсайды
2
55%
Владение мячом
45%
3
Фолы
1
1
Удары мимо
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
14'
Опасный момент
Ареола (Вест Гем) вчасно вийшов з воріт і на мить випередив Бонгонда, котрий міг вирватися на побачення з французьким голкіпером.
13'
Уголовой
Кутовий від Крессвела (Вест Гем) нівелювали захисники гостей.
11'
Влашич (Вест Гем) намагався викрутити гомілкостоп, щоб влучити в правий кут воріт з лівої частини штрафного майданчика, але удар вийшов дуже неточним.
9'
Офсайд
"Генк" забиває: Бонгонда перевів головою м'яч у сітку воріт, але моментом раніше Дзунья знову потрапив до офсайду.
7'
Джонсон (Вест Гем) намагався в дотик перевести довгу передачу на Ярмоленка, але віддав неточний пас за лицьову лінію.
5'
На стартових хвилинах більше з м'ячем саме гості.
2'
Боуен (Вест Гем) несильно навісив зі стандарту з правого флангу - бельгійці відбилися.
1'
Офсайд
Одразу ж на 15-й секунді Дзунья (Генк) потрапив у офсайд.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Ярмоленко проведе свій 65-й матч у складі "молотобійців".
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Вест Гем": Ареола - Джонсон, Доусон, Діоп, Крессвелл - Соучек, Райс, Лансіні - Боуен, Ярмоленко, Влашич.
"Генк": Вандервордт - Пресіадо, Куеста, Лукумі, Аертага - Торстведт, Грошовський, Хейнен - Бонгонда, Онуачу, Дзунья.
Вітаємо всіх любителів єврокубків! UA-Футбол проведе для Вас текстову пряму трансляцію матчу, у якому "Вест Гем" зустрінеться з "Генком".
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Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Генк 21.10.2021, Лига Европы

Противостояние между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Генк (Генк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 21.10.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Джон ван ден Бром разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Генк можно посмотреть 21.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Генк, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Эвертон - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: Генк (Генк)
Год основания Генк (Генк): 1923
Страна: Бельгия
Тренер: Питер Мас

Прошедший поединок команды Генк был сыгран против Шарлеруа - 17.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Шарлеруа.

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