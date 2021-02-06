Арсенал - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 22.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Астон Вилла, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Арсенал в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Кристал Пэлас - 18.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит
Прошедший поединок команды Астон Вилла был сыгран против Вулверхэмптон - 16.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
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