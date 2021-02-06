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Арсенал - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 октября 2021, 22:00 - Эмирейтс
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
50%
Ничья
30%
Астон Вилла
20%
П1: 2.25 Х: 2.77 П2: 4.13
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 3.60
П1: 2.25 Х: 2.77 П2: 4.13
П1: 2.25 Х: 2.77 П2: 4.13
Интересные факты
  • Арсенал выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Астон Вилла выигрывает в 36%.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).
  • Арсенал не проигрывает в последних 6 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Астон Вилла - 2.8.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 31% матчей, Астон Вилла выигрывает в 36% матчей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.
  • Год назад, Астон Вилла была на 6 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 13 месте с 10 очками.
  • Арсенал забивает 1.5 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Астон Вилла - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Арсенал без побед над Астон Вилла в последних 3 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Астон Вилла выиграла 3, 0 ничьи.
  • Pierre-Emerick Aubameyang лучший бомбардир Арсенал с 3 голами. Danny Ings забил 3 раз за Астон Вилла
  • Арсенал забивает 1.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1.4 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • В прошлом сезоне Астон Вилла выиграл обе игры против Арсенал (1-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Астон Вилла забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Астон Вилла не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 26 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 16 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Астон Вилла. Разница голов 53-26 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 52 встреч, команда Арсенал выиграла 29 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-47 в пользу команды Арсенал
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 58% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Арсенал
10
Побед
16
Игр
4
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
08.11.2020 - 21:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021
21.07.2020 - 22:15 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 18:30 Арсенал 0 - 0 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.09.2021 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Арсенал 3 - 0 Завершен Уимблдон В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Бернли 0 - 1 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Астон Вилла 2 - 3 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Астон Вилла 3 - 0 Завершен Эвертон В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
50%
Ничья
30%
Астон Вилла
20%
П1: 2.25 Х: 2.77 П2: 4.13
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 3.60
П1: 2.25 Х: 2.77 П2: 4.13
П1: 2.25 Х: 2.77 П2: 4.13
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
20
Тавареш, Нуну
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
18
Такехиро Томиясу
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
5
Томас Парти
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
18
Смит-Роу, Эмил
19
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
1
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
16
Аксел Туанзебе
6
Тайрон Мингс
2
Кэш, Мэтти
7
Джон МакГинн
14
Луиз, Дуглас
3
Мэтт Таргетт
10
Буэндиа, Эмилиано
20
Ингз, Дэнни
11
Олли Уоткинс
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 19
    Букайо Сака
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 20
    Ингз, Дэнни
    Нападающий
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 10
    Буэндиа, Эмилиано
    Нападающий
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 14
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 3
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 16
    Аксел Туанзебе
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 1
    Эмилиано Мартинес
Запасные игроки
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 35
    Archer, Cameron
    Нападающий
  • 19
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 8
    Морган Сансон
    Полузащитник
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 31
    Леон Бэйли
    Нападающий
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 12
    Джед Стир
    Вратарь
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Дин Смит
Трансляция
Запасные: Стир, Хаус, Сансон, Накамба, Эль Гази, Рэмси, Бэйли, Арчер.
Астон Вилла: Мартинес — Конса, Туанзебе, Мингс — Кэш, МакГинн, Дуглас Луис, Таргетт — Буэндиа — Ингз, Уоткинс.
Запасные: Лено, Холдинг, Суареш, Колашинац, Эдегор, Мэйтланд-Найлз, Эльнени, Пепе, Мартинелли.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш — Партей, Локонга — Сака, Смит Роу, Обамеянг — Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Арсенал и бирмингемская Астон Вилла.
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Анонс матча Арсенал - Астон Вилла 22.10.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 22.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Астон Вилла, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Арсенал в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Астон Вилла можно посмотреть 22.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Кристал Пэлас - 18.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший поединок команды Астон Вилла был сыгран против Вулверхэмптон - 16.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

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