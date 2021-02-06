Арсенал - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Арсенал выиграл 3 домашних матчей подряд.

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Астон Вилла выигрывает в 36%.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).

Арсенал не проигрывает в последних 6 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Астон Вилла - 2.8.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Арсенал выигрывает первый тайм в 31% матчей, Астон Вилла выигрывает в 36% матчей.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.

Год назад, Астон Вилла была на 6 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 13 месте с 10 очками.

Арсенал забивает 1.5 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Астон Вилла - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Арсенал без побед над Астон Вилла в последних 3 играх.

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Астон Вилла выиграла 3, 0 ничьи.

Pierre-Emerick Aubameyang лучший бомбардир Арсенал с 3 голами. Danny Ings забил 3 раз за Астон Вилла

Арсенал забивает 1.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1.4 гола против команды Арсенал (в среднем).

В прошлом сезоне Астон Вилла выиграл обе игры против Арсенал (1-0 дома и 3-0 на выезде)

Астон Вилла забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Астон Вилла не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Арсенал не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 26 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 16 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Астон Вилла. Разница голов 53-26 в пользу команды Арсенал.

Во время последних 52 встреч, команда Арсенал выиграла 29 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 95-47 в пользу команды Арсенал