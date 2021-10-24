Динамо - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Динамо и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Benyo, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Барселона" - 20.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 16.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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