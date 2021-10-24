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Динамо - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 октября 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
7'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
22%
СК Днепр-1
35%
П1: 1.72 Х: 2.89 П2: 6.78
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 6.50
П1: 1.72 Х: 2.89 П2: 6.78
П1: 1.72 Х: 2.89 П2: 6.78
Интересные факты
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).
  • Viktor Tsygankov лучший бомбардир Динамо Киев с 8 голами. Artem Dovbyk забил 6 раз за СК Днепр-1
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 2 гол(а).
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и СК Днепр-1 - 3.2.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 5-1-0
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 13 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 4 месте с 22 очками.
  • Динамо Киев забивает 1.7 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 39% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 38%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и СК Днепр-1 - 1.6.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда СК Днепр-1 выиграла 1, 0 ничьи.
  • Mykola Shaparenko получил больше всего желтых карточек (5) в Динамо Киев. Vladyslav Dubinchak получил 4 в СК Днепр-1.
  • Динамо Киев забивает 2.2 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 39% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 38% матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.
  • Во время последних 5 встреч, команда Динамо Киев выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-5 в пользу команды Динамо Киев
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Динамо Киев не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 19% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 34% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
4
Побед
5
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2019/2020
29.09.2019 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бавария 5 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 ВПК-Агро 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес В
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Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
22%
СК Днепр-1
35%
П1: 1.72 Х: 2.89 П2: 6.78
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 6.50
П1: 1.72 Х: 2.89 П2: 6.78
П1: 1.72 Х: 2.89 П2: 6.78
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 9
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 7
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 6
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Benyo, Yuriy
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Штрафные
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
3'
Гости удерживают мяч на старте поединка. Этого от них не ждали.
1'
Гуцуляк прострелил с левого фланга штрафной, но попал в защитник.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Юрчук, Паст, Батагов, Назаренко, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл.
Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Логинов, Сваток, Нельсон, Гуцуляк — Джурасек, Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк — Довбик.
Запасные: Бойко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сирота.
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Кендзера, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Витиньо — Рамирес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кривушкин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Динамо - СК Днепр-1 24.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Динамо и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Benyo, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - СК Днепр-1 можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Барселона" - 20.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 16.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Динамо - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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