Динамо - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).

Viktor Tsygankov лучший бомбардир Динамо Киев с 8 голами. Artem Dovbyk забил 6 раз за СК Днепр-1

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 2 гол(а).

Динамо Киев не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и СК Днепр-1 - 3.2.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 5-1-0

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Год назад, СК Днепр-1 была на 13 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 4 месте с 22 очками.

Динамо Киев забивает 1.7 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 39% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 38%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и СК Днепр-1 - 1.6.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда СК Днепр-1 выиграла 1, 0 ничьи.

Mykola Shaparenko получил больше всего желтых карточек (5) в Динамо Киев. Vladyslav Dubinchak получил 4 в СК Днепр-1.

Динамо Киев забивает 2.2 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 39% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 38% матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды СК Днепр-1.

Во время последних 5 встреч, команда Динамо Киев выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-5 в пользу команды Динамо Киев

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Динамо Киев не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что СК Днепр-1 забил 19% голов между минутами 16-30?