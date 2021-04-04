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Ворскла - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 октября 2021, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
19' Тилль, Оливье 29' Тилль, Оливье 41' Фернандо дос Сантос Педро
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
31%
Ничья
23%
Шахтер
46%
П1: 6.31 Х: 2.89 П2: 1.75
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.31 Х: 2.89 П2: 1.75
П1: 6.31 Х: 2.89 П2: 1.75
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Шахтер Донецк - 2.2.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 41% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 5-2-0
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 6 играх.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Ворскла Полтава забивает 2 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Шахтер Донецк - 1.4.
  • Oleksandr Sklyar отдал больше всего передач в Ворскла Полтава с 4 передачами. Yukhym Konoplya лучший распасовщик Шахтер Донецк (4 передач)
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда Шахтер Донецк выиграла 3, 1 ничьи.
  • Ворскла Полтава забивает 0.4 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.8 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Шахтер Донецк 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 3-2-0
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 5 играх.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Ворскла Полтава не пропускает в 3 матчах подряд.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Ворскла Полтава выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 39 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 5 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-23 в пользу команды Шахтер Донецк
  • За последние 19 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз, 3 сыграла в ничью и 13 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 31-8 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 38% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 29% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Ворскла
3
Побед
23
Игр
17
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 14:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
27.09.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен Десна Н
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Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал П
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес В
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Главные события
41'
Фернандо дос Сантос Педро
Тилль, Оливье
29'
Тилль, Оливье
19'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
31%
Ничья
23%
Шахтер
46%
П1: 6.31 Х: 2.89 П2: 1.75
П1: 6.00 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.31 Х: 2.89 П2: 1.75
П1: 6.31 Х: 2.89 П2: 1.75
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 73
    Rangelov B.
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 8
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
    29 19
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
    41
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 27
    Illia, Krupskyi
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 19
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
2
Угловые
3
8
Штрафные
4
4
Фолы
8
1
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
1
1
ЖК
1
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
КК
Live Zone
Трансляция
45'
Пердута подкатом на правом фланге обороны попал по колену Педриньо.
43'
Перудта собой закрыл ворота от удара Педриньо из центральной зоны перед штрафной.
41'
Желтая карточка
Фернандо получил желтую за срыв рывка Челядина по правому флангу контратаки.
40'
Дончане сейчас пользуются преимуществом на мяче на чужой половине.
38'
Якубу и Додо немного повздорили при ауте Шахтера на правом фланге.
36'
Педриньо с правого фланга подавал на дальнюю штангу, но Фернандо не смог слету попасть в створ ворот.
34'
Тамм поднялся на чужую половину за фолом против Фернандо.
32'
Тамм не пустил прострел с правого фланга от Додо на пустые ворота для Фернандо.
31'
Заброс верхом к чужой штрафной Рангел не смог достать в прыжке.
29'
Вторая желтая
Удаление! Тилль получил вторую желтую за то, что не убрал ноги во время попытки пробить в опережении прыжка Трубина в чужой вратарской, после рывка с правого фланга.
28'
Опасный момент
Ризнык забрал под перекладиной удар Марлоса с правого фланга штрафной.
27'
Степанюк не успел к забросу на правый фланг штрафной в опережении Трубина.
26'
Патрик сыграл в ноги Кане на левом фланге обороны.
25'
Яворский блокировал удар Патрика из суматохи перед штрафной.
24'
Марлоса с фолом развернул Якубу у центрального круга при контратаке соперников.
22'
Выше ворот пробил Фернандо, получив передачу с правого фланга в зону перед чужой штрафной.
21'
Исмаили перехватил мяч на левом фланге обороны, но контратаку развернуть не сумел.
19'
Желтая карточка
Тилль в центральном круге сбил Фернандо, который вырвался в контратаку.
18'
Опасный момент
Пердута практически с лицевой на правом фланге штрафной замыкал подачу с левого фланга от Кане, но Трубин парировал мяч из-под перекладины!
17'
Непривычно видеть Шахтер без мяча в атаке, но Ворскла настроена очень серьезно.
15'
Исмаили перехватил разворот атаки на правый фланг от Кане из зоны перед чужой штрафной.
13'
Опасный момент
Головой замкнул Тамм навес с углового на правом фланге в район ближнего угла вратарской, но пробил в сетку с внешней стороны!
12'
Скляр в полукруге у штрафной перехватил неудачный вынос Майкона, но пробил затем в Витао.
12'
Дальний пас на левый фланг атаки верхом от Яворского не смог догнать Рангел.
10'
Марлос семенил в сторону правого фланга чужой штрафной, но Якубу его туда с мячом не пропустил.
8'
Отскок на вход в левый фланг чужой штрафной Тилль завершил ударом слету абы куда.
7'
Уголовой
Яворский вылетал на ближнюю штангу замыкать подачу углового с правого фланга от Тилля, но не попал в створ ворот, пробив грудью.
5'
Тилль был сбит Фернандо во время дриблинга на правом фланге атаки.
3'
С углового на правом фланге подавал на ближнюю Майкон, но на мяче первым был Степанюк у ближней штанги.
2'
Марлос навешивал с правого фланга, но защитники вынесли мяч из штрафной.
1'
Ворскла в прессинге забрала мяч у Степаненко, но подачу с правого фланга от Скляра в темпе атаки замыкать было некому.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Сикан.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Патрик, Педриньо — Фернандо.
Запасные: Ткаченко, Пешич, Павлюк, Крупский, Амилькар, Кушниренко.
Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу — Скляр, Челядин, Тилль, Кане — Степанюк — Рангел.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и донецкий Шахтер.
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Анонс матча Ворскла - Шахтер 23.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Шахтер в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Шахтер можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Реал - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Ворскла - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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