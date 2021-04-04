Ворскла - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Шахтер 23.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 23.10.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Шахтер в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Реал - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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