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Металлист 1925 - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 октября 2021, 19:30 - FC Metalist Training Ground
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
1 - 0
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перерыв
Ингулец
Петрово
Ход матча
6' Мельничук, Максим Вышел: Полехенко, Павел
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
53%
Ничья
20%
Ингулец
27%
П1: 2.76 Х: 2.52 П2: 3.16
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 3.10
П1: 2.76 Х: 2.52 П2: 3.16
П1: 2.76 Х: 2.52 П2: 3.16
Интересные факты
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Из последних 5 встреч команда Металлист 1925 выиграла 1, команда FC Ingulets Petrove выиграла 2, 2 ничьи.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 5 играх.
  • Металлист 1925 забивает 1.31 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и FC Ingulets Petrove - 1.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 28% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25%.
  • Команда FC Ingulets Petrove проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Металлист 1925 забивает 0.6 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).
  • Металлист 1925 не проигрывает в последних 5 играх.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 28% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25% матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил больше всего желтых карточек (5) в Металлист 1925. Evgen Opanasenko получил 3 в FC Ingulets Petrove.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и FC Ingulets Petrove - 1.6.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 5 встреч, команда Металлист 1925 выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Ingulets Petrove выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-3 в пользу команды FC Ingulets Petrove
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 36% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Ингулец
Первая лига 2021
03.11.2019 - 15:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Металлист 1925
Кубок Украины 2019/2020
27.08.2019 - 18:00 Ингулец 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
27.07.2019 - 19:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2018
19.05.2019 - 17:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 13:00 Эпицентр 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Ингулец П
Показать больше
Главные события
6'
Мельничук, Максим
Вышел: Полехенко, Павел
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
53%
Ничья
20%
Ингулец
27%
П1: 2.76 Х: 2.52 П2: 3.16
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 3.10
П1: 2.76 Х: 2.52 П2: 3.16
П1: 2.76 Х: 2.52 П2: 3.16
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 91
    Мельничук, Максим
    Защитник
    6
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 6
    Соломон Кверквелия
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 4
    Иван Коваленко
    Защитник
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
3
Удары мимо
1
7
Штрафные
6
5
Фолы
6
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
ЖК
1
2
Угловые
1
Офсайды
1
56%
Владение мячом
44%
Live Zone
Трансляция
41'
Желтая карточка
Савин получил удар локтем в лицо в левого угла своей штрафной в борьбе против Бартуловича.
40'
Ситало был сбит Ченбаем на правом фланге атаки.
39'
Навес с левого фланга от Асмелаша в очередной раз доставил мяч в руки голкиперу.
36'
Опасный момент
Отскок мяча от Сидоренко, после дальнего удара Запорожца с правого фланга, поднял мяч над вратарской, но голкипер справился.
34'
Шершень выиграл рывок у Асмелаша на правом фланге обороны, после чего соперник в него сфолил.
32'
Опасный момент
Гальчук перевел на угловой дальний удар Савина с левого фланга под ближнюю штангу.
30'
Опасный момент
Крыськив сбросил мяч Марлисону перед чужой штрафной, а партнер сходу пробил мимо левой штанги!
28'
Мало скоростей в нашем поединке. Мяч в центре поля.
25'
Грубый стык со стороны Запорожца против Батюшина чужой половине.
23'
Асмелаш с левого фланга навешивал в центр штрафной, но Ситало головой не попал по мячу.
20'
Опасный момент
Навес с левого фланга от Шарая в центре штрафной замыкал в падении Ситало, но пробил головой над девяткой!
18'
Шарай промахнулся своим подкатом на левом фланге обороны против уходившего в контратаку Савина, но при этом соперник затем не совладал с мячом.
15'
Опасный момент
Протасов на дальней штанге замыкал навес Савина с левого фланга, но пробил над девяткой!
12'
Фол от Салема на правом фланге обороны сорвал продвижение Марлисона.
9'
Опасный момент
Ситало ускорился под пас на правый фланг штрафной, но пробил просто низом в голкипера.
8'
Опасный момент
Завершение подачи штрафного с левого фланга в зону перед вратарской от Салема прошло мимо ближней штанги!
6'
Замена
Вместо травмированного Мельничука на поле вышел Полегенько.
4'
Мельничук растянул заднюю поверхность бедра на правой ноге.
2'
Опасный момент
Крыськив подставил голову под удар с левого фланга от Савина, и из центра штрафной поднял мяч над перекладиной!
1'
Навес с левого фланга от Западни был выбит из штрафной.
Запасные: Шуст, Полегенько, Плохотнюк, Коробенко, Шишка, Павлов, Поспелов, Якимив, Головкин.
Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Салем, Ковалев, Мельничук — Козак, Бартулович, Запорожец, Шарай — Гопей, Ситало.
Запасные: Шелихов, И. Коваленко, Ермаков, Кверквелия, Квакич, Ременюк, Голодюк, Задерака, Зубков.
Металлист 1925: Сидоренко — Фабиньо, Ченбай, Шершень, Западня — Габелок — Савин, Крыськив, Батюшин, Протасов — Марлисон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист 1925 и петровский Ингулец.
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Анонс матча Металлист 1925 - Ингулец 22.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 22.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 03.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Ингулец можно посмотреть 22.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Мариуполь - 16.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Ворскла - 02.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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