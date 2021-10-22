Металлист 1925 - Ингулец онлайн трансляция матча

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.

Из последних 5 встреч команда Металлист 1925 выиграла 1, команда FC Ingulets Petrove выиграла 2, 2 ничьи.

FC Ingulets Petrove без побед в последних 5 играх.

Металлист 1925 забивает 1.31 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и FC Ingulets Petrove - 1.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 28% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25%.

Команда FC Ingulets Petrove проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Металлист 1925 забивает 0.6 гола за матч против команды FC Ingulets Petrove, а FC Ingulets Petrove забивает 1 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).

Металлист 1925 не проигрывает в последних 5 играх.

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 28% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 25% матчей.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил больше всего желтых карточек (5) в Металлист 1925. Evgen Opanasenko получил 3 в FC Ingulets Petrove.

Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и FC Ingulets Petrove - 1.6.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Металлист 1925 выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 5 матчах.

FC Ingulets Petrove не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 5 встреч, команда Металлист 1925 выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Ingulets Petrove выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 5-3 в пользу команды FC Ingulets Petrove