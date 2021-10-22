Металлист 1925 - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе FC Metalist Training Ground.
Дата проведения матча: 22.10.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ингулец и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 03.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Мариуполь - 16.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Ворскла - 02.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
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