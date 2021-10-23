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Рух - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 октября 2021, 14:00 - Skif Stadium
Главный судья: Serputko, Gennadi
Рейтинг матча:
Рух
Львов
1 - 1
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66'
ФК Минай
Минай
Ход матча
13' Ahmedzadeh, Rustam 27' Лях, Ростислав Вышел: Марьян Мысык
47' Osaze De Rosario Вышел: Даниил Кондраков 48' Alvarenga, Fabricio 50' Vyshnevskyi, Oleg Вышел: Евгений Селезнев 59' Alvarenga, Fabricio Вышел: Runic, Vasyl
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рух
36%
Ничья
21%
ФК Минай
43%
П1: 2.39 Х: 2.30 П2: 4.51
П1: 2.50 Х: 2.20 П2: 13.00
П1: 2.39 Х: 2.30 П2: 4.51
П1: 2.39 Х: 2.30 П2: 4.51
Интересные факты
  • FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.25 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Минай без побед в последних 10 играх.
  • У команды Минай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Минай выигрывает в 11%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 2 гол(а).
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-1-4
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Минай - 1.25.
  • Минай проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 24% матчей, Минай выигрывает в 11% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Минай - 0.25.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.4 гола, играя дома, а Минай забивает 0.37 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 20 выездных матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Из последних 4 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 2, команда Минай выиграла 0, 2 ничьи.
  • Игры прошлого года: 2-0 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Минай дома).
  • FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 4 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • В Премьер-лига, Минай проиграла последние 3 выездных игр.
  • Если Yaroslav Martinyuk получит желтую карточку в сегодняшнем матче, он будет дисквалифицирован так как получит уже 4 желтую карточку за сезон.
  • Минай не проигрывает в этом сезоне, играя на выезде и ведя по ходу игры 1-0.
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
2
Побед
4
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершен ФК Минай
Первая лига 2019/2020
12.10.2019 - 15:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 17:00 МФК Николаев 0 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершен Заря Н
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 19:00 Альянс 3 - 2 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай П
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Новости команд
Главные события
Alvarenga, Fabricio
Вышел: Runic, Vasyl
59'
50'
Vyshnevskyi, Oleg
Вышел: Евгений Селезнев
ГООЛ! Alvarenga, Fabricio
48'
Osaze De Rosario
Вышел: Даниил Кондраков
47'
Лях, Ростислав
Вышел: Марьян Мысык
27'
13'
Ahmedzadeh, Rustam ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Рух
36%
Ничья
21%
ФК Минай
43%
П1: 2.39 Х: 2.30 П2: 4.51
П1: 2.50 Х: 2.20 П2: 13.00
П1: 2.39 Х: 2.30 П2: 4.51
П1: 2.39 Х: 2.30 П2: 4.51
Составы команд
Стартовый состав
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
    59 48
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
    27
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 24
    Osaze De Rosario
    47
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 33
    Бандура Александр
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
    13
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
    50
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
Запасные игроки
  • 96
    Slyusar, Denys
    Защитник
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 58
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
  • Игорь Леонов
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
1
Удары мимо
1
1
Удары в створ
1
5
Штрафные
11
2
Офсайды
1
Блокировано ударов
1
9
Фолы
4
Угловые
1
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
61'
Желтая карточка
Ахмедзаде был вынужден останавливать подножкой уходившего по его флангу Сыча.
59'
Желтая карточка
Стаменкович у технической зоны сбил Ахмедзаде, который убегал на левый фланг контратаки.
58'
Замена
Рунич вышел вместо Альваренги.
56'
Перехвачен сквозной пас Альваренги по правому флангу на Сыча.
54'
Подача Кулиева с левого фланга была прервана Сычом.
52'
Селезнев получил отмашку в лицо в центре поля во время верховой борьбы против Стаменковича.
50'
Замена
Вишневского заменил Селезнев.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Слабый дальний удар низом от Альваренги с правого фланга Кучер решил пропустить в дальний угол под собой!
46'
Замена
Тафари в перерыве был заменен на Кондракова.
Свисток
Второй тайм начался!
Рух в атаке в первой половине матча не показал совершенно ничего, в то время как соперникам хватило одного полумомента для гола, и теперь совершенно не видно, как хозяева собираются переломить ход встречи. Кучук уже сделал одну резкую замену, но если бы ему позволили, сменил бы всю команду, скорее всего.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Таллеса с фолом на левом фланге чужой половины обокрал Месхи.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 2 мин.
45'
Остался лежать на газоне Ахмедзаде на правом фланге атаки, после столкновения с Карасюком.
42'
Офсайд
Климчук оказался в офсайде при передаче Мысыка по левому флангу.
40'
Климчука не пропустили вместе с мячом на левый фланг штрафной.
38'
Вишневский покатил вдоль лицевой с правого фланга, у ближней штанги Ахмедзаде зацепился, но продлить не сумел.
36'
Таллес со входа на правый фланг штрафной пробил с подкруткой над дальней девяткой.
33'
Синегуб был сбит фолом Альваренги на левом фланге атаки.
31'
Морозят в центре поля Петрусенко.
29'
Инфо
Лях не стал жать руку Кучуку.
27'
Замена
Вместо Ляха на поле неожиданно вышел Мысыка.
24'
Гончар жестко ударил Климчука в поясницу во время борьбы за верховой мяч на правом фланге обороны.
23'
Выше ворот запустил мяч Таллес, пробив с дальней дистанции в центральной зоне перед штрафной.
21'
Лях подкатом на левом фланге обороны лишил мяча Кулиева.
19'
Тафари не сумел зацепиться за заброс из глубины на левый фланг штрафной.
18'
Рух сейчас полностью забрал контроль на себя.
16'
Подача с левого фланга от Билонога отправила мяч за лицевую.
14'
Блокирована попытка удара от Притулы с левого фланга штрафной.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Синегуб отдал высокую подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где с воздуха атаковал ворота Ахмедзаде!
11'
Кулиев был сбит при продвижении на правом фланге фолом Мартынюка.
9'
Опасный момент
Подкрутка с левого фланга штрафной от Климчука в дальнюю девятку прошла очень близко!
7'
Высокую подачу с левого фланга от Синегуба у дальней штанги забрал Бандура.
5'
Минай сейчас в низком блоке отбивается от атак соперников.
4'
Заброс к штрафной на Тафари был перехвачен защитником.
2'
Сыч сместился на вход в правый фланг штрафной, после чего пробил мимо ближней штанги.
1'
Минай забрал инициативу на себя.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пеньков, Хахлев, Семенко, Коваленко, Кныш, Байдал, Кобак, Багайоко, Селезнев.
Минай: Кучер — Гончар, Матич, Векляк, Синегуб — Петрусенко — Билоног, Кулиев, Месхи, Ахмедзаде — Вишневский.
Запасные: Ледвий, Рунич, Слюсар, Гагун, Кондраков, Белый, Кузык, Мысык, Кухарук.
Рух: Бандура — Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Лях — Карасюк — Альваренга, Притула, Таллес, Климчук — Тафари.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Геннадий Серпутько (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и закарпатский Минай.
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Комментарии(2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
24.10.2021 в 15:16
Здається кіпер "Минаю" поставив на те. що його команда не відстоїть на "нуль" :-)
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.10.2021 в 13:41
Допоки у складі Минаю буде "кормілєц" принципово вболіватиму проти цього клубу.
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Анонс матча Рух - ФК Минай 24.10.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Игорь Леонов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Минай можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Мариуполь - 01.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Десна - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Рух - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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