Рух - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - ФК Минай 24.10.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 24.10.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рух (Львов) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Игорь Леонов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Мариуполь - 01.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Игорь Леонов



Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Десна - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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